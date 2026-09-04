Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen
Foto: © photonews
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SK Beveren heeft op de slotdag van de mercato nog een stevige versterking voor de defensie beet. De club haalt Cheick Oumar Konaté definitief weg bij Clermont Foot 63. De 22-jarige rechtsachter tekent op de Freethiel tot juni 2028, met nog een optie voor een bijkomend seizoen.

Konaté komt naar Beveren met opvallend veel ervaring voor zijn leeftijd. Hij doorliep zijn opleiding bij FC Guidars in Bamako en trok in 2022 naar Frankrijk. Bij Clermont brak hij snel door en maakte hij al op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de Ligue 1.

De Malinese verdediger verzamelde uiteindelijk 79 wedstrijden voor Clermont Foot 63. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij vier assists. Het voorbije halfjaar speelde hij op huurbasis bij Kifisia in Griekenland, waar hij zestien wedstrijden afwerkte.

Ervaring uit Frankrijk en Griekenland

Konaté heeft zo al behoorlijk wat minuten op het hoogste niveau en in de Ligue 2 in de benen. Ook internationaal liet hij zich al zien. De rechtsachter verzamelde tot dusver drie caps voor Mali.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,2 miljoen euro. SK Beveren kiest dus voor een jonge speler die toch al een stevig aantal profwedstrijden achter zijn naam heeft staan.

General Manager Sports Bob Peeters ziet vooral een profiel dat op verschillende vlakken iets kan toevoegen. “Konaté is een jonge verdediger die ondanks zijn leeftijd al heel wat wedstrijden op de teller heeft in sterke competities. Hij is snel en verdedigend sterk, met name in de één- tegen-één en in zijn agressieve manier van druk zetten”, zegt hij op de clubwebsite.

Peeters ziet ook kwaliteiten aan de bal

Beveren haalt Konaté niet alleen voor zijn defensieve werk. Ook in balbezit verwacht de club dat hij een rol kan spelen. “Ook aan de bal beschikt hij over kwaliteiten die voor ons een meerwaarde kunnen betekenen. Met zijn progressieve rushes aan de bal kan hij veel terrein overbruggen en de ploeg vooruit helpen”, aldus Peeters.

De club was specifiek op zoek naar extra kwaliteit en concurrentie op de rechtsachterpositie. Dat dossier is nu afgerond met een definitieve transfer.

“We zijn tevreden dat we Konaté definitief aan ons konden binden, op een positie waar we extra kwaliteit en concurrentie wilden toevoegen. We willen ook uitdrukkelijk Clermont Foot bedanken voor de positieve en constructieve houding tijdens de gesprekken.”

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