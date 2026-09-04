LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG
Foto: © photonews
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 5 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Aernout Van Lindt

De Roeck gespot in het Westelse Kuipje: dit is er van aan

Dit weekend was Jonas De Roeck aanwezig in de tribunes van Het Westelse Kuipje. De ex-coach van KVC Westerlo werd gespot door supporters, die meteen ook dachten dat De Roeck mogelijk zou kunnen overnemen als Charaï eventueel de deur zou gewezen worden. Trainersbarometer-gewijs heeft die zijn start wel wat gemist.

Tot op heden is er echter helemaal niets van een mogelijke wissel aan. De coach is sinds zijn periode bij Club NXT deze zomer wel transfervrij, maar woont niet al te ver van het stadion in Westerlo. Andere fans merkten meteen op dat ook Jan Ceulemans in het stadion zat en dat ook hij dus niet T1 zal worden bij Westerlo binnen afzienbare tijd.

Aernout Van Lindt

Charleroi wacht af in aanloop naar clash met Union SG

Sporting Charleroi moet nog even wachten op duidelijkheid over de straf na de incidenten tijdens de Waalse derby op Standard vorig seizoen. De Belgische Kamer van Arbitrage voor Sport (BAS) behandelde het dossier donderdagochtend, maar zal volgens Le Soir pas maandag een uitspraak doen.

Voor de wedstrijd van zaterdag tegen Union Saint-Gilloise heeft dat uitstel alvast geen gevolgen. De Carolo-supporters mogen gewoon aanwezig zijn in het Stade du Pays de Charleroi.

Charleroi-fans welkom tegen Union

Er was de voorbije dagen onzekerheid over de thuiswedstrijd tegen de Brusselse leider. Charleroi had eerder een effectieve wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd gekregen, aangevuld met drie voorwaardelijke duels zonder publiek.

De Zebra's gingen tegen die beslissing in beroep bij de BAS. Omdat het verdict aanvankelijk vlak voor de wedstrijd tegen Union kon vallen, was het voor de club onmogelijk om de organisatie van het duel tijdig vast te leggen.

Ondernemingsrechtbank gaf groen licht

De Ondernemingsrechtbank van Henegouwen, afdeling Charleroi, bracht maandag een oplossing. De rechtbank oordeelde dat Sporting niet kon wachten op een beslissing die mogelijk slechts twee dagen voor de aftrap zou worden meegedeeld.

Charleroi moest de ontvangst van Union onder normale omstandigheden kunnen voorbereiden. Daarom kreeg de club toestemming om de tribunes zaterdag open te stellen voor het publiek.

Uitspraak maandag verwacht

De zitting bij de BAS van donderdag was een volgende stap in het dossier, maar de definitieve beslissing volgt dus maandag. Dan wordt duidelijk of de federale straf voor Charleroi overeind blijft.

Mocht de BAS de wedstrijd achter gesloten deuren bevestigen, dan zal die sanctie worden doorgeschoven naar een volgende thuismatch. De confrontatie met Union Saint-Gilloise kan niet meer getroffen worden, aangezien de aanwezigheid van supporters voor zaterdag al is toegestaan.

Bjorn Vandenabeele

Fikse tegenvaller voor STVV: speler meerdere weken out

STVV moet de komende weken een belangrijke aanvaller missen. Arbnor Muja viel woensdag geblesseerd uit in de inhaalwedstrijd tegen Union. Onderzoek moet de ernst van zijn blessure nog bevestigen.

Muja moest na de rust noodgedwongen naar de kant nadat hij zich had verstapt. De Albanese flankaanvaller greep meteen naar zijn hamstrings, wat voor de nodige ongerustheid zorgde binnen de Truiense club. Volgens Het Belang van Limburg wordt gevreesd voor een spierscheur. Een MRI-scan moet de komende dagen duidelijkheid brengen over de precieze diagnose en de herstelperiode.

De Meyer moet puzzelen

Voor coach Frédéric De Meyer komt het mogelijke langdurige uitvallen van Muja bijzonder ongelegen. De flankaanvaller was een belangrijke optie binnen zijn ploeg en dreigt nu meerdere weken aan de kant te staan.

STVV moet bovendien snel schakelen, want zaterdag wacht alweer een nieuwe opdracht. Dan ontvangen de Kanaries La Louvière.

Aernout Van Lindt

Vincent Euvrard blikt vooruit op topper tegen Antwerp

Vincent Euvrard blikte twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp vooruit op de situatie vanuit de ziekenboeg bij Standard. De Luikenaars ontvangen de Great Old zondag op Sclessin, op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Daarbij gaf de coach ook een stand van zaken over nieuwkomer Andi Zeqiri.

De Zwitserse spits is nog niet inzetbaar tegen Antwerp, al lijkt zijn debuut niet lang meer op zich te laten wachten. "Hij heeft donderdag voor het eerst een volledige training afgewerkt, nadat hij woensdag al een deel van de training had meegedaan. Hij speelde in het begin van de voorbereiding in Polen, maar daarna veel minder. Voor zijn transfer kende hij ook een moeilijke week."

"Zijn fysieke tests waren goed, dus de basis is aanwezig. Alleen mist hij nog wedstrijdritme. Hij zou snel twintig tot dertig minuten kunnen spelen, maar voor deze wedstrijd is hij nog niet beschikbaar", aldus Euvrard.

Bruny Nsimba geeft Euvrard extra optie in de spits

Met de komst van Zeqiri wordt Bernard Nguene meer als flankaanvaller gezien. Daardoor beschikt Euvrard in de punt voortaan over Dennis Ayensa en Bruny Nsimba. Die laatste is volgens zijn trainer klaar om opnieuw minuten te maken.

"Bruny was goed aan zijn voorbereiding begonnen, maar kreeg tegen Duinkerke een kleine terugslag. Voor de wedstrijd tegen OH Leuven volgde nog een tweede kleine blessure, waardoor hij die match niet kon spelen. Bij zijn invalbeurt tegen Cercle zat hij nog wat onder zijn niveau, maar tegen de RAAL was hij al erg goed. Je voelt dat hij zijn beste niveau opnieuw begint te halen."

De voormalige aanvaller van Dender zal dus in de selectie zitten tegen Antwerp. "Hij is klaar om tussen de dertig en zestig minuten te spelen", verduidelijkte Euvrard.

Vijf afwezigen bij Standard tegen Antwerp

Dimitri Lavalée haalt de wedstrijdselectie dan weer nog niet. De verdediger trainde deze week nog niet mee met de groep, nadat hij opnieuw last kreeg aan de achillespees.

"Zijn revalidatie aan de knie was perfect verlopen. De laatste stap was negentig minuten spelen. Dat deed hij in een oefenwedstrijd tegen onze U23, maar daarna kreeg hij een ontsteking aan de achillespees. Daardoor blijft hij voorlopig buiten de groep. Na een lange blessure kunnen zulke kleine problemen voorkomen. We hopen hem snel weer te kunnen inzetten."

Naast Lavalée ontbreken ook Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra en Josué Homawoo nog enkele weken in de Luikse ziekenboeg. Zeqiri maakt het vijftal af.

Toch kijkt Euvrard met meer vertrouwen naar zijn kern dan vorig seizoen. Standard beschikt volgens de trainer over meer alternatieven op de bank. Op de slotavond van de transfermercato verwacht hij overigens geen grote verrassingen. "Ik ga een rustige avond tegemoet, zonder verrassingen", besloot de T1 van de Rouches.

De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 5 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Het is een drukke week in ons land. Speeldag 3 was een gebroken speeldag en is op die manier nog niet helemaal voorbij. Donderdagavond spelen KAA Gent en OH Leuven nog tegen elkaar, net als RSC Anderlecht en KV Kortrijk. 

Ondertussen is er op donderdag ook Transfer Deadline Day, waardoor we de hele dag voor u klaarzitten om u op de hoogte te houden van de laatste transfers. Maar ook speeldag 5 loert al om de hoek en vanaf vrijdag zitten we daar ook alweer voor klaar.

Danijel Milicevic kijkt KAA Gent in de ogen

En dus is het ook wat uitkijken naar welk nieuws er op dat gebied op ons zit te wachten. De eerste persconferenties en nieuwtjes richting het weekend en speeldag 5 zijn er inmiddels al. Danijel Milicevic ontvangt als assistent bij Cercle Brugge bijvoorbeeld ex-ploeg KAA Gent.

Bij de Buffalo's was hij even T1, maar werd hij iets meer dan een jaar geleden op de keien gezet ten gunste van Ivan Leko - of hoe het ook heel snel kan veranderen. De 40-jarige gewezen middenvelder van de Buffalo's kijkt nu uit naar de komst van zijn ex-club.

Nieuwe avontuur bij Cercle Brugge bevalt Milicevic ten zeerste

"Sinds mijn vertrek is daar zoveel veranderd, zowel organisatorisch als sportief. Ik ken er nog slechts een handvol spelers. Mijn focus ligt nu volledig bij Cercle Brugge en bij de nieuwe opdracht die ik er vervul", is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

"Ik ben hier in een warm bad terechtgekomen. Met mijn ervaring als speler en als trainer moet ik de vele jonge jongens hier begeleiden in hun groei naar de top. Een enorme uitdaging, waarin ik zelf ook heel veel hoop bij te leren."

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