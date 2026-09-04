Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

De Belgische profclubs hebben tijdens de zomermercato 2026-2027 samen 200 miljoen euro uitgegeven. Daarmee sneuvelt het vorige record met ongeveer dertig miljoen euro. Een fors bedrag, al vertelt het volledige plaatje een ander verhaal: de Jupiler Pro League-clubs incasseerden zelf liefst 390 miljoen euro aan transferinkomsten.

De Belgische competitie verkocht dus bijna dubbel zoveel als ze uitgaf. Ook dat is een record. De transfermarkt blijft internationaal groeien, maar de cijfers leggen tegelijk de grote financiële verschillen binnen de Pro League bloot.

Jupiler Pro League verkoopt meer dan ze koopt

De Belgische topclubs geven steeds grotere bedragen uit, maar doen dat doorgaans met inkomsten uit uitgaande transfers als fundament. Vooral Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht en Union SG opereren deze zomer in een financiële categorie die voor de rest van de competitie moeilijk te volgen is.

Club Brugge spendeerde met 51 miljoen euro veruit het meeste geld. Blauw-zwart haalde daartegenover 80 miljoen euro op via verkopen. De Bruggelingen hielden bovendien Nicolo Tresoldi, Joël Ordonez en Roméo Vermant aan boord. Mocht de club ook die spelers hebben verkocht, dan had de opbrengst mogelijk nog eens met zowat 100 miljoen euro kunnen stijgen.

Ook KRC Genk trok na een teleurstellend seizoen stevig de portefeuille open. De Limburgers investeerden 32 miljoen euro, waarvan bijna 11 miljoen euro voor Rafiu Durosinmi. Daar stonden wel 74 miljoen euro aan inkomsten tegenover. De transfers van Lucca Brughmans naar Liverpool voor 33 miljoen euro en Konstantinos Karetsas naar Borussia Dortmund voor 30 miljoen euro wogen daarin zwaar door.

Anderlecht kiest voor brede versterking, Union blijft winst maken

RSC Anderlecht gaf deze zomer 28 miljoen euro uit. Paars-Wit betaalde voor vijf spelers minstens vier miljoen euro, maar koos niet voor één absolute blikvanger zoals Genk met Durosinmi. De ploeg van Antoine Sibierski zette eerder in op meerdere versterkingen die de kern in de breedte moeten optillen.



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De uitgaven werden ruim gecompenseerd door 65 miljoen euro aan verkoopinkomsten. Anderlecht haalde vier keer minstens tien miljoen euro binnen: Nathan De Cat bracht 18,5 miljoen euro op, Jan-Carlo Simic 15 miljoen euro nadat de aankoopverplichting in zijn huurcontract werd gelicht, Nathan Saliba eveneens 15 miljoen euro en Keisuke Goto 10 miljoen euro.

Union SG hield de balans voor het eerst wat bescheidener dan in eerdere transferperiodes. De Brusselaars investeerden 24 miljoen euro en verkochten voor 34 miljoen euro. De landskampioen sloot de mercato dus af met een positief saldo van tien miljoen euro.

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Standard zit financieel in de buurt van Antwerp, Gent en Westerlo

Na de vier grootste spelers op de transfermarkt volgt een groep clubs die duidelijk lager uitkomt, maar nog altijd aanzienlijk meer bewegingsruimte heeft dan de rest. Antwerp, Standard, AA Gent en Westerlo financierden hun mercato grotendeels met één grote verkoop of een reeks interessante uitgaande transfers.

Antwerp ontving tien miljoen euro van Sunderland voor Jules Ahoka. Standard Luik zag Rafiki Saïd voor negen miljoen euro naar Wolverhampton vertrekken. AA Gent haalde dan weer inkomsten uit de verkopen van Skoras voor zes miljoen euro, Kanga voor vier miljoen euro en Kotto voor vier miljoen euro.

Westerlo kon rekenen op de transfers van Ferri, voor negen miljoen euro, Piedfort, voor 5,5 miljoen euro, en Reynolds, voor 4,5 miljoen euro. Die clubs gaven in totaal rond de tien miljoen euro uit, of iets minder, en bleven licht positief op hun transferbalans.

Van Sint-Truiden tot Charleroi: de kloof blijft groot

STVV en promovendus RAAL La Louvière bevinden zich qua uitgaven in een vergelijkbare zone. La Louvière betaalde in totaal meer dan zes miljoen euro voor nieuwe spelers, zonder transfervergoedingen te ontvangen voor uitgaande deals. Dat blijft al tien keer minder dan wat Club Brugge investeerde.

De contrasten zijn ook zichtbaar bij Charleroi, de verrassende leider aan het begin van het seizoen. De Carolo's verkochten voor meer dan vijftien miljoen euro, maar investeerden zelf amper 300.000 euro. Dat bedrag ging naar Séverin Nioule, die vervolgens werd uitgeleend aan RFC Luik.

De overige clubs beperkten zich vooral tot kleinere transfers, vrije spelers en huurconstructies. Daardoor wordt het verschil met de kapitaalkrachtige top in België elk jaar zichtbaarder.

België doet het sterk op Europese transferbalans

De 200 miljoen euro aan uitgaven in de Jupiler Pro League klinkt indrukwekkend, maar valt in het niets naast de allergrootste Europese competities. Premier League-clubs gaven deze zomer samen meer dan vier miljard euro uit, tegenover ongeveer 2,5 miljard euro aan inkomsten uit verkopen.

In Spanje bedroegen de uitgaven 755 miljoen euro. Real Madrid en FC Barcelona trekken die cijfers stevig omhoog: Barcelona gaf 184 miljoen euro uit, Real Madrid zelfs 225 miljoen euro. Gemiddeld komt La Liga daarmee op 37 miljoen euro uitgaven per club.

De Jupiler Pro League kan wel pronken met de vierde beste transferbalans van Europa. Belgische clubs blijven dus aantrekkelijk voor buitenlandse kopers en slagen er doorgaans in om hun investeringen terug te verdienen.

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Club NXT bepaalt de cijfers in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League bleven de bedragen een pak lager. De clubs uit 1B gaven samen 2,4 miljoen euro uit, ongeveer evenveel als KV Kortrijk of OH Leuven en slechts iets meer dan Zulte Waregem.

De verkoopcijfers liggen met twintig miljoen euro opvallend hoger, al is dat vooral te danken aan Club NXT. Jesse Bisiwu leverde negen miljoen euro op en Yanis Musuayi drie miljoen euro, hoewel beide spelers nooit in het eerste elftal van Club Brugge uitkwamen.

Verder waren er onder meer de transfer van Luc Marijnissen van Dender naar KV Mechelen, Ali Camara van Jong Genk naar Juventus Next Gen en Cédric Van Meirvenne van Lierse naar KV Mechelen. Patro Eisden verkocht Leandro Rousseau aan RAAL La Louvière en Milan Robberechts aan Club NXT.

Ook in 1B bevestigen de transfercijfers hetzelfde beeld: enkele clubs en opleidingsploegen trekken de markt omhoog, terwijl de meerderheid met beperkte middelen moet werken.