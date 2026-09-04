KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

Opvallende transfer bij de jeugdteams van RSC Anderlecht en KRC Genk in de slotdagen van de zomerse mercato. Ilyes Bennane verlaat Neerpede en keert terug naar Limburg, ondanks het feit dat hij op zijn vijftiende al een eerste profcontract had ondertekend bij paars-wit.

De rechtsvoetige middenvelder maakte op zijn dertiende de overstap naar Anderlecht en groeide er snel uit tot een van de opvallende namen binnen de veelbelovende lichting 2011. Dat bevestigt de Brusselse club in een officieel bericht.

Bennane ruilt Neerpede in voor Genk

Bennane schreef eerder al geschiedenis bij die generatie. Hij was namelijk de eerste speler van de lichting 2011 die een professioneel contract kreeg aangeboden bij Anderlecht. Toch kiest hij nu voor een vervolg van zijn opleiding bij Racing Genk.

“Ondanks het sportieve traject dat voor hem was uitgestippeld, heeft Ilyes ervoor gekozen om zijn opleiding voort te zetten bij Genk”, laat Anderlecht weten. De club bedankt daarbij ook de trainers en het pedagogische team dat de jonge middenvelder de voorbije jaren begeleidde.

Anderlecht benadrukt werking van Neerpede

De transfer zal ongetwijfeld vragen oproepen bij supporters, zeker omdat Bennane al op erg jonge leeftijd aan de club werd verbonden. Anderlecht grijpt het vertrek dan ook aan om de eigen jeugdopleiding in de verf te zetten.

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“Al jaren stelt de club alles in het werk om veelbelovende talenten van Neerpede, zoals Ilyes, hun volledige potentieel te laten ontwikkelen. De professionele begeleiding van onze jonge spelers behoort tot de beste van Europa”, klinkt het bij paars-wit.





Volgens Anderlecht krijgen de jonge Ketjes ook naast het veld de nodige ondersteuning om stappen te zetten richting het hoogste niveau. De club blijft daarbij inzetten op de vele andere talenten die momenteel in Neerpede worden opgeleid, met als doel door te stromen naar de A-kern. “Dat is wat onze supporters verwachten van onze club en van onze spelers”, besluit Anderlecht.