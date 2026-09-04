KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

KV Kortrijk blijft na vier speeldagen achter zonder punten, maar de nederlaag bij Anderlecht voelde extra zuur. De Kerels gaven weinig weg en kwamen nog dicht bij een gelijkmaker. Toch leverde ook een sterke organisatie opnieuw niets op.

Met een subtiele deviatie op een voorzet van Podgoreanu was Goduine Koyalipou donderdagavond heel dicht bij de gelijkmaker voor KV Kortrijk op het veld van Anderlecht. Pech voor de Kerels, die de hele wedstrijd overeind bleven maar uiteindelijk toch met lege handen uit het Lotto Park vertrokken.

“We verdienden een punt en het is bitter om week na week zonder iets huiswaarts te keren”, foeterde Jelle van Landschoot na het laatste fluitsignaal. “We stonden goed georganiseerd, al hadden we het in het begin van de wedstrijd moeilijk. We hielden stand en Anderlecht vond moeilijk openingen in onze verdediging.”

Tegen de topploegen kan één klein detail echter het verschil maken, en daar profiteerde Danylo Sikan van. “Op een bepaald moment stonden we slecht en daar hebben we een zware prijs voor betaald. Dat was erg hard, zo vlak voor de rust. Op Anderlecht weet je dat het moeilijk wordt. We zijn druk blijven zetten, ook al creëerden we niet veel grote kansen. Wie weet, als die bal tegen de paal binnenvalt, nemen we hier misschien een punt mee.”

Kortrijk komt centimeters tekort voor 1-1 en blijft puntenloos

Met vier nederlagen, één gemaakt doelpunt en tien tegentreffers kleuren de cijfers bij Kortrijk stilaan even rood als het thuisshirt. Toch zag Harrison Murray-Campbell ook positieve punten in de nederlaag.

“Het is natuurlijk teleurstellend dat we nog altijd geen punten hebben, maar de sfeer blijft positief. We speelden met veel energie en stonden heel compact.”



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Voor Kortrijk wacht volgende week al een bijzonder belangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem. De derby krijgt door de moeilijke competitiestart meteen extra gewicht. “Die wedstrijd is enorm belangrijk en we zullen tot het einde vechten voor onze supporters”, besloot de 20-jarige Engelse centrale verdediger.