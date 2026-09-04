Live. Transfernieuws 4/9
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië
OH Leuven blijft zijn kern versterken en heeft met Alessandro Fontanarosa een nieuwe centrale verdediger beet. De 23-jarige Italiaan wordt voor één seizoen gehuurd van US Avellino. De Leuvenaars hebben in de overeenkomst ook een aankoopoptie opgenomen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans
Geoffry Hairemans neemt opnieuw afscheid van Antwerp. De 34-jarige middenvelder verlaat de Bosuil definitief en zet zijn carrière voort bij Sporting Hasselt. Daarmee komt er een einde aan zijn derde passage bij de Great Old. (Lees meer)
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