Live. Transfernieuws 4/9: Atteri hakt de knoop door
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Mo Salah vertrekt bij Lommel
"Mohamed Salah maakt de transfer naar Casa Pia. De 22-jarige aanvaller maakt een definitieve overstap naar de Portugese eersteklasser. Heel veel succes in Portugal, Mo!", aldus Lommel in een gesprek met de supporters en gedeeld via de sociale media op vrijdagmorgen.
De goede start van de Limburgers heeft ervoor gezorgd dat een aantal spelers plots nog weg mochten binnen de City Group, zodat iedereen zoveel mogelijk speelminuten kan gaan genereren. Dat us nu ook het gevolg voor Mohamed Salah - niet te verwarren met de gewezen speler van Liverpool uiteraard die ook een toptransfer maakte deze zomer.
Mohamed Salah maakt transfer naar Casa Pia 🆕— Lommel SK (@LommelSKOff) September 4, 2026
De 22-jarige aanvaller maakt een definitieve overstap naar de Portugese eersteklasser. Heel veel succes in Portugal, Mo! 💚#OurNature pic.twitter.com/4rLG7vH8uz
STVV leent speler nog een keertje uit aan Olympic Charleroi
"Jay-David Mbalanda rijpt een seizoen bij Olympic Charleroi." Met die boodschap heeft STVV laten weten dat ze ook dit seizoen niet rekenen op de diensten van de jonge speler op Stayen en dat hij in Charleroi tot meer speelminuten kan proberen te komen.
De voorbije zes maanden werd Mbalanda ook al uitgeleend aan Olympic Charleroi. Nu maken ze van die uitleenbeurt van zes maanden dus meteen eentje van achttien maanden. De 19-jarige winger voelde zich goed in Charleroi en kan daar dus nog ook het komende jaar zijn goed gevoel blijven vervolledigen.
Jay-David Mbalanda rijpt een seizoen bij Olympic Charleroi 🐥 pic.twitter.com/Nu8EJ0unHq— STVV (@stvv) September 4, 2026
KVC Westerlo neemt zoals verwacht afscheid van Patrao
"Afonso Patrão verlaat KVC Westerlo en trekt naar Pafos FC op Cyprus. Bedankt en veel succes in dit nieuwe hoofdstuk, Afonso!", aldus KVC Westerlo in een persbericht dat werd gedeeld via de sociale media en onder meer X. Daarmee komt er een einde aan de verbintenis van Patrao bij De Kemphanen.
De voorbije week was er al sprake van een definitieve transfer van de speler naar het buitenland. Nu is er ook een definitieve kogel door de kerk en een verbintenis ondertekend in Cyprus. Voor Westerlo - dat zeer actief was op de transfermarkt, ook aan inkomende zijde - wordt zo opnieuw wat ruimte gemaakt in de kern.
Afonso Patrão leaves KVC Westerlo and joins Pafos FC in Cyprus.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 4, 2026
Thank you and good luck in your new chapter Afonso! pic.twitter.com/kZxtjV3kwE
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'
Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's. (Lees meer)
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet
Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League. (Lees meer)
Liverpool haalt speler in huis ... en leent hem meteen opnieuw uit
Djylian N'Guessan was vrijdag officiieel voorgesteld door Liverpool. De jonge Franse aanvallar zou voor zo'n vijf miljoen euro overkomen van het Franse Saint-Etienne. Restte de vraag wat Liverpool met zijn nieuwe groeibriljant zou gaan doen.
Wel: dat wordt een uitleenbeurt. Pas in januari zou hij naar Liverpool komen, dit seizoen wordt hij eerst nog uitgeleend in Frankrijk aan Stade Brest. Op die manier kan hij nog meer speelminuten maken om in de best mogelijke omstandigheden naar Engeland te trekken. Daarmee heeft Liverpool ook meteen zijn huiswerk helemaal af voor deze zomer.
Zakaria Atteri trekt naar Patro Eisden Maasmechelen
Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League.
Atteri, geboren in Ukkel en in het bezit van de Frans-Marokkaanse nationaliteit, genoot zijn jeugdopleiding bij Diegem, KV Mechelen en Excel Moeskroen. Via een uitleenbeurt bij FC Knokke belandde hij in de zomer van 2022 transfervrij bij Dender.
Van Ukkel naar de Challenger Pro League
Een jaar later trok de polyvalente aanvaller naar RFC Luik. In dezelfde transferperiode haalde de Luikse club ook Adriano Bertaccini binnen, die amper zes maanden later voor een bedrag van bijna een miljoen euro naar STVV vertrok.
Voor Atteri verliep het verhaal aan de oevers van de Maas minder spectaculair. Hij vertrok vorige zomer naar AS Eupen, waar hij in 31 wedstrijden vijf keer scoorde en drie assists afleverde. Een vaste waarde werd hij evenwel niet: van de 34 competitieduels startte hij er slechts zeventien in de basis. Twaalf keer viel hij in.
Geen plaats meer bij Eupen
Onder toenmalig trainer Bruno Pinheiro kon Atteri zich niet helemaal opwerpen als een onmisbare pion. Sinds de komst van QSI in de clubleiding en Felice Mazzù als coach leek zijn perspectief nog kleiner te worden.
De aanvaller stond voor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zelfs niet op het wedstrijdblad. Eupen maakte donderdag dan ook bekend dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan.
OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger
KV Kortrijk heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog ingegrepen in de defensie. De Kerels halen Axel Drouhin naar het Guldensporenstadion. De 26-jarige Franse centrale verdediger verlaat FC Annecy en tekent in Kortrijk een contract voor drie seizoenen. (Lees meer)
OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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