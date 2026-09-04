Live. Transfernieuws 4/9: Union ziet nog speler vertrekken

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Live. Transfernieuws 4/9: Union ziet nog speler vertrekken
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Beveren haalt ook nog speler in huis

SK Beveren versterkt zijn defensie met Stephane Keller. De 25-jarige Kameroense verdediger komt op huurbasis over van Al-Ittihad Club uit de Saudi Pro League en verbindt zich tot het einde van het seizoen 2026/27 aan geel-blauw. Dat laat Beveren weten via haar webstek.

Bob Peeters, General Manager Sports, is in de wolken met zijn komst: "Stephane is een echte atleet en brengt precies de kwaliteiten die we centraal achterin wilden toevoegen: gezonde agressiviteit, kracht in het duel, snelheid en een sterke wedstrijdmentaliteit. Dat hij op zijn 25ste al in verschillende competities ervaring heeft opgedaan, onderstreept bovendien zijn aanpassingsvermogen. We zijn Al-Ittihad erkentelijk voor de constructieve gesprekken en zijn ervan overtuigd dat Keller met zijn profiel uitstekend past bij de intensiteit en fysieke eisen van de Jupiler Pro League.”

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

Opvallende transfer bij de jeugdteams van RSC Anderlecht en KRC Genk in de slotdagen van de zomerse mercato. Ilyes Bennane verlaat Neerpede en keert terug naar Limburg, ondanks het feit dat hij op zijn vijftiende al een eerste profcontract had ondertekend bij paars-wit. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Union ziet nog speler vertrekken

De inkomende transferperiode is in België sinds middernacht afgesloten, maar Belgische clubs kunnen nog wel spelers laten vertrekken naar competities waar de mercato nog open is. Dat is ook het geval bij Union Saint-Gilloise.

De landskampioen maakte vrijdag bekend dat Marc Giger de club verlaat. De Zwitserse aanvaller zet zijn loopbaan voort bij ETO FC, een club uit de hoogste Hongaarse afdeling.

Giger verlaat Union na anderhalf seizoen

Giger kwam in januari 2025 over van Schaffhausen. Union betaalde naar verluidt zo'n 350.000 euro voor de voormalige Zwitserse jeugdinternational, maar een vaste doorbraak in het Dudenpark bleef uit.

In totaal kwam de spits 25 keer in actie in officiële wedstrijden. Hij verzamelde daarin slechts 680 speelminuten, met drie doelpunten en twee assists als resultaat. Onder David Hubert zat Giger sinds de start van dit seizoen zelfs geen enkele keer meer in de selectie.

Bekende namen rond zijn nieuwe Hongaarse club

Bij ETO FC komt Giger terecht onder Efrain Juarez. De Mexicaan was eerder assistent-trainer van Ronny Deila bij zowel Standard als Club Brugge en nam op 1 juli de leiding over bij de Hongaarse eersteklasser.

Ook de sportieve leiding bevat een bekende Belgische naam. Sander Van Praet is er sportief directeur. Hij deed in het verleden ervaring op bij KV Mechelen en Beerschot, en werkte ook in Saudi-Arabië.

Marc Giger leaves Union and continues his journey in Hungary with ETO FC. All the best, Marc! 💛💙

ℹ️ https://t.co/tnTACid0Gm pic.twitter.com/o8pkobNh1H

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 4, 2026
Aernout Van Lindt

Mo Salah vertrekt bij Lommel

"Mohamed Salah maakt de transfer naar Casa Pia. De 22-jarige aanvaller maakt een definitieve overstap naar de Portugese eersteklasser. Heel veel succes in Portugal, Mo!", aldus Lommel in een gesprek met de supporters en gedeeld via de sociale media op vrijdagmorgen.

De goede start van de Limburgers heeft ervoor gezorgd dat een aantal spelers plots nog weg mochten binnen de City Group, zodat iedereen zoveel mogelijk speelminuten kan gaan genereren. Dat us nu ook het gevolg voor Mohamed Salah - niet te verwarren met de gewezen speler van Liverpool uiteraard die ook een toptransfer maakte deze zomer.

Aernout Van Lindt

STVV leent speler nog een keertje uit aan Olympic Charleroi

"Jay-David Mbalanda rijpt een seizoen bij Olympic Charleroi." Met die boodschap heeft STVV laten weten dat ze ook dit seizoen niet rekenen op de diensten van de jonge speler op Stayen en dat hij in Charleroi tot meer speelminuten kan proberen te komen.

De voorbije zes maanden werd Mbalanda ook al uitgeleend aan Olympic Charleroi. Nu maken ze van die uitleenbeurt van zes maanden dus meteen eentje van achttien maanden. De 19-jarige winger voelde zich goed in Charleroi en kan daar dus nog ook het komende jaar zijn goed gevoel blijven vervolledigen.

Aernout Van Lindt

KVC Westerlo neemt zoals verwacht afscheid van Patrao

"Afonso Patrão verlaat KVC Westerlo en trekt naar Pafos FC op Cyprus. Bedankt en veel succes in dit nieuwe hoofdstuk, Afonso!", aldus KVC Westerlo in een persbericht dat werd gedeeld via de sociale media en onder meer X. Daarmee komt er een einde aan de verbintenis van Patrao bij De Kemphanen.

De voorbije week was er al sprake van een definitieve transfer van de speler naar het buitenland. Nu is er ook een definitieve kogel door de kerk en een verbintenis ondertekend in Cyprus. Voor Westerlo - dat zeer actief was op de transfermarkt, ook aan inkomende zijde - wordt zo opnieuw wat ruimte gemaakt in de kern.

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's. (Lees meer)

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Liverpool haalt speler in huis ... en leent hem meteen opnieuw uit

Djylian N'Guessan was vrijdag officiieel voorgesteld door Liverpool. De jonge Franse aanvallar zou voor zo'n vijf miljoen euro overkomen van het Franse Saint-Etienne. Restte de vraag wat Liverpool met zijn nieuwe groeibriljant zou gaan doen.

Wel: dat wordt een uitleenbeurt. Pas in januari zou hij naar Liverpool komen, dit seizoen wordt hij eerst nog uitgeleend in Frankrijk aan Stade Brest. Op die manier kan hij nog meer speelminuten maken om in de best mogelijke omstandigheden naar Engeland te trekken. Daarmee heeft Liverpool ook meteen zijn huiswerk helemaal af voor deze zomer.

 

 

Aernout Van Lindt

Zakaria Atteri trekt naar Patro Eisden Maasmechelen

Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League.

Atteri, geboren in Ukkel en in het bezit van de Frans-Marokkaanse nationaliteit, genoot zijn jeugdopleiding bij Diegem, KV Mechelen en Excel Moeskroen. Via een uitleenbeurt bij FC Knokke belandde hij in de zomer van 2022 transfervrij bij Dender.

Van Ukkel naar de Challenger Pro League

Een jaar later trok de polyvalente aanvaller naar RFC Luik. In dezelfde transferperiode haalde de Luikse club ook Adriano Bertaccini binnen, die amper zes maanden later voor een bedrag van bijna een miljoen euro naar STVV vertrok.

Voor Atteri verliep het verhaal aan de oevers van de Maas minder spectaculair. Hij vertrok vorige zomer naar AS Eupen, waar hij in 31 wedstrijden vijf keer scoorde en drie assists afleverde. Een vaste waarde werd hij evenwel niet: van de 34 competitieduels startte hij er slechts zeventien in de basis. Twaalf keer viel hij in.

Geen plaats meer bij Eupen

Onder toenmalig trainer Bruno Pinheiro kon Atteri zich niet helemaal opwerpen als een onmisbare pion. Sinds de komst van QSI in de clubleiding en Felice Mazzù als coach leek zijn perspectief nog kleiner te worden.

De aanvaller stond voor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zelfs niet op het wedstrijdblad. Eupen maakte donderdag dan ook bekend dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan.

OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

KV Kortrijk heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog ingegrepen in de defensie. De Kerels halen Axel Drouhin naar het Guldensporenstadion. De 26-jarige Franse centrale verdediger verlaat FC Annecy en tekent in Kortrijk een contract voor drie seizoenen. (Lees meer)

OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië

OH Leuven blijft zijn kern versterken en heeft met Alessandro Fontanarosa een nieuwe centrale verdediger beet. De 23-jarige Italiaan wordt voor één seizoen gehuurd van US Avellino. De Leuvenaars hebben in de overeenkomst ook een aankoopoptie opgenomen. (Lees meer)

OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans

OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans

Geoffry Hairemans neemt opnieuw afscheid van Antwerp. De 34-jarige middenvelder verlaat de Bosuil definitief en zet zijn carrière voort bij Sporting Hasselt. Daarmee komt er een einde aan zijn derde passage bij de Great Old. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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