Reactie Anderlecht-spelers keken ook naar concurrentie die in de tribune zit: Cvetkovic reageert

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Anderlecht-spelers keken ook naar concurrentie die in de tribune zit: Cvetkovic reageert
Foto: © photonews
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Na de 1-0-zege tegen KV Kortrijk kon Mihajlo Cvetkovic vooral opgelucht ademhalen. De Servische spits vond dat Anderlecht de wedstrijd eerder had moeten beslissen, maar beseft tegelijk dat de drie punten na de moeilijke competitiestart het allerbelangrijkste waren.

Anderlecht bleef tegen Kortrijk vruchteloos wachten op de bevrijdende treffer, terwijl er kansen genoeg waren om de wedstrijd veel eerder in een definitieve plooi te leggen. "Deze wedstrijd hoefde volgens mij niet zo moeilijk te zijn", blikte Cvetkovic terug. "We hebben meer dan genoeg gecreëerd om vaker te scoren. Uiteindelijk viel die goal en pakken we de drie punten. Dat is nu het enige wat telt."

De overwinning was bijzonder welkom voor Anderlecht, dat voor de wedstrijd tegen Kortrijk al twee nederlagen in drie competitieduels had geleden. De Brusselaars kregen bovendien een stevige tik in de derby tegen Union, waar met 3-0 werd verloren.

Cvetkovic wil echter niet te lang blijven stilstaan bij de moeilijke start. "We hebben goed gespeeld en veel kansen gecreëerd. Uiteindelijk pakken we de drie punten en zijn we blij met deze overwinning."

"Veel nieuwe spelers, dat vraagt tijd"

De Serviër ziet dat de spelersgroep de voorbije weken een enorme metamorfose heeft ondergaan. Anderlecht haalde liefst elf nieuwe spelers en dat heeft uiteraard gevolgen voor de automatismen binnen de ploeg.

"Er zijn veel nieuwe spelers, dus we moeten tijd nemen om elkaar te leren kennen en elkaar te vinden op het veld", aldus Cvetkovic. "Maar het is ook goed om spelers met zoveel ervaring erbij te hebben."

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Van onrust in de kleedkamer door de toegenomen concurrentie wil de spits niets weten. "Natuurlijk kan dat voor meer concurrentie zorgen, maar uiteindelijk zijn we één team. We vechten allemaal voor hetzelfde doel en voor onze plaats."

Sikan-Cvetkovic: een interessant duo

Een van de opvallendste aspecten bij Anderlecht is de concurrentie én mogelijke samenwerking tussen Cvetkovic en Danylo Sikan. De Oekraïner zit uitstekend in zijn vel en heeft inmiddels al zes doelpunten achter zijn naam staan.

Cvetkovic heeft alvast geen problemen met een samenwerking. Integendeel. "Ik speel graag met hem. Het is moeilijk voor een tegenstander om tegen ons te spelen", klinkt het. Vooral de fysieke kwaliteiten van Sikan kunnen daarbij een belangrijke meerwaarde vormen.

"Als ik één kwaliteit van hem zou mogen hebben, zou ik zijn kracht kiezen", geeft Cvetkovic toe. "Hij is sterk en wint veel duels. Dat is iets wat ik zelf nog kan verbeteren."

Toch benadrukt hij dat de uiteindelijke beslissing bij Vitor Bruno ligt. "Het is de keuze van de coach. Wij moeten ons aanpassen aan de situatie en aan wat de wedstrijd vraagt."

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