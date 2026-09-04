Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League.

Van Ukkel naar de Challenger Pro League

Atteri, geboren in Ukkel en in het bezit van de Frans-Marokkaanse nationaliteit, genoot zijn jeugdopleiding bij Diegem, KV Mechelen en Excel Moeskroen. Via een uitleenbeurt bij FC Knokke belandde hij in de zomer van 2022 transfervrij bij Dender.

Een jaar later trok de polyvalente aanvaller naar RFC Luik. In dezelfde transferperiode haalde de Luikse club ook Adriano Bertaccini binnen, die amper zes maanden later voor een bedrag van bijna een miljoen euro naar STVV vertrok.

Voor Atteri verliep het verhaal aan de oevers van de Maas minder spectaculair. Hij vertrok vorige zomer naar AS Eupen, waar hij in 31 wedstrijden vijf keer scoorde en drie assists afleverde. Een vaste waarde werd hij evenwel niet: van de 34 competitieduels startte hij er slechts zeventien in de basis. Twaalf keer viel hij in.

Geen plaats meer bij Eupen

Onder toenmalig trainer Bruno Pinheiro kon Atteri zich niet helemaal opwerpen als een onmisbare pion. Sinds de komst van QSI in de clubleiding en Felice Mazzu als coach leek zijn perspectief nog kleiner te worden.

De aanvaller stond voor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zelfs niet op het wedstrijdblad. Eupen maakte donderdag dan ook bekend dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan.





Patro Eisden zoekt offensieve versterking

Lang zonder club zit Atteri niet. De 24-jarige aanvaller zou zich transfervrij verbinden aan Patro Eisden, al heeft de club dat nieuws zelf nog niet officieel bevestigd.

Patro kende met een 3 op 9 een moeilijke competitiestart. Trainer Stijn Stijnen wil met zijn ploeg opnieuw meedoen in de bovenste regionen van de Challenger Pro League en krijgt er met Atteri mogelijk een extra aanvallende optie bij.