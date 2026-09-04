OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen
Foto: © photonews
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Jong Genk heeft zijn middenveld aangevuld met Moussa Kone. De 18-jarige Ivoriaan maakt voor minstens één seizoen de overstap van San Pedro FC. Genk huurt de verdedigende middenvelder en heeft in de overeenkomst ook een aankoopoptie laten opnemen.

Kone komt ondanks zijn jonge leeftijd niet zonder ervaring naar België. Bij San Pedro FC maakte hij al deel uit van de eerste ploeg en groeide hij uit tot een vaste kracht. Afgelopen seizoen eindigde zijn club als tweede in de hoogste afdeling van Ivoorkust.

Ook internationaal heeft de middenvelder al stappen gezet. Kone behoort tot de vaste kern van de Ivoriaanse U20 en krijgt nu bij Jong Genk de mogelijkheid om zijn ontwikkeling in Europa voort te zetten.

Nieuw profiel voor het middenveld

De kwaliteiten van Kone liggen vooral centraal op het middenveld. De Ivoriaan speelt graag met het veld voor zich en kan van daaruit de opbouw verzorgen. Zijn passing en positionering moeten Jong Genk helpen om het spel vanuit een lage positie vorm te geven.

Zonder bal moet hij vooral waarde toevoegen door situaties vroeg te herkennen. Kone kan passinglijnen dichtzetten en probeert met intercepties het balbezit snel te heroveren. Daarnaast beschikt hij over de snelheid om grotere ruimtes te overbruggen.

Voor Jong Genk betekent zijn komst een extra mogelijkheid op de positie van verdedigende middenvelder. Tegelijk kan de club hem eerst een seizoen van dichtbij beoordelen.

Als Kone zich goed ontwikkelt en overtuigt in Limburg, beschikt Genk dankzij de afgesproken aankoopoptie over de mogelijkheid om hem nadien definitief over te nemen van San Pedro FC.

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