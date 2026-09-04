OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller
Foto: © photonews
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KV Kortrijk blijft zoeken naar oplossingen na een bijzonder moeilijke competitiestart. Nu verdwijnt ook een aanvaller tijdelijk uit de kern. Bryan Adinany krijgt elders de kans om meer minuten te maken, terwijl de Kerels zelf dringend op zoek zijn naar hun eerste punten.

Bryan Adinany verlaat KV Kortrijk amper zeven maanden na zijn komst. Dat meldt de club via zijn website. De 26-jarige spits trekt voor de rest van het seizoen naar het Hongaarse Debrecen VSC. Het gaat om een uitleenbeurt, waarbij zijn nieuwe club ook een optie heeft om hem definitief over te nemen.

Adinany kwam pas in februari 2026 op het Guldensporenstadion terecht. Kortrijk betaalde toen ongeveer 300.000 euro aan Lierse om de aanvaller binnen te halen. Zijn contract bij de Kerels loopt nog tot juni 2029.

Bij Lierse had Adinany zich in de kijker gespeeld met twaalf doelpunten en acht assists in 46 wedstrijden. In Kortrijk kon hij die cijfers voorlopig niet doortrekken. Hij kwam elf keer in actie en verzamelde daarin twee goals en één assist.

Drie invalbeurten dit seizoen

Ook aan het begin van het nieuwe seizoen was een vaste basisplaats niet voor hem weggelegd. Adinany viel drie keer in, maar krijgt nu de kans om in Hongarije meer speelminuten te verzamelen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 600.000 euro. Als zijn periode bij Debrecen goed verloopt, kan de Hongaarse club hem dankzij de afgesproken aankoopoptie na dit seizoen definitief overnemen.

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Voor zijn Belgische avontuur speelde Adinany vooral in Frankrijk. Hij kwam er onder meer uit voor Le Puy Foot 43 Auvergne, US Raon-L'Étape en LB Châteauroux. Hoewel hij in Frankrijk werd geboren, komt hij internationaal uit voor Madagaskar. Hij verzamelde inmiddels zes interlands.

Kortrijk kent bijzonder moeilijke start

Zijn vertrek komt er terwijl KV Kortrijk sportief door een lastige periode gaat. De Kerels begonnen het seizoen met nul punten uit twaalf en verloren achtereenvolgens van Club Brugge, Antwerp, Charleroi en Anderlecht.

Vooral aanvallend loopt het stroef: in vier competitiewedstrijden scoorde Kortrijk amper één keer. Toch vertrekt Adinany nu tijdelijk uit de spitsenbezetting. Zondag krijgt Kortrijk een nieuwe kans om de eerste punten te pakken. Dan komt Zulte Waregem op bezoek in het Guldensporenstadion.

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