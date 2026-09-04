Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Mario Stroeykens dreigt op een bijzonder vreemde manier uit beeld te verdwijnen bij Anderlecht. De middenvelder aasde de voorbije maanden nadrukkelijk op een transfer, maar zolang er geen nieuwe club uit de bus komt, lijkt zijn perspectief bij de A-ploeg bijzonder beperkt. De vraag is zelfs of hij de komende maanden nog in actie zal komen op het hoogste niveau.

De situatie is opmerkelijk, want Stroeykens is nog altijd maar 22 jaar en stond vorig seizoen nog geregeld aan de aftrap bij paars-wit. Anderlecht verlengde bovendien zijn contract, waardoor de club zich tijdens de onderhandelingen over een transfer sterk kon opstellen. Alleen bleek dat tegelijk een nadeel voor de speler: geïnteresseerde clubs waren niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs van de Brusselaars.

Concurrentie is plots enorm toegenomen

Intussen heeft Anderlecht zijn middenveld helemaal anders ingevuld. Met Roméo Amané, Thelo Aasgaard en Ilias Koutsoupiás kwamen er in korte tijd drie nieuwe opties bij. Daardoor is de concurrentie voor de twee beschikbare plaatsen centraal op het middenveld bijzonder groot geworden.

Tot dusver kregen Marco Kana en Enrick Llansana het vertrouwen en speelden zij vrijwel alles. Noah Kalonji wordt gebruikt als jonge invaller, terwijl de nieuwe aanwinsten zich nog verder moeten integreren. Voor Stroeykens is er daardoor nauwelijks nog ruimte.

Veelzeggend was dat hij tegen KV Kortrijk zelfs niet meer op het wedstrijdblad stond. Dat had uiteraard alles te maken met zijn transfersituatie, maar het toont tegelijk aan hoe moeilijk zijn positie inmiddels is geworden.

Europese lijst is geen garantie

Stroeykens staat wel degelijk op de Europese lijst van Anderlecht. Dat betekent dat hij in principe speelgerechtigd is voor de Europa League, maar het biedt hem uiteraard geen enkele garantie op speelminuten. Trainer Vitor Bruno heeft intussen simpelweg veel meer opties dan enkele weken geleden.

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Als er deze week geen transfer meer uit de bus komt, zal Anderlecht dus een beslissing moeten nemen over de komende maanden. Stroeykens kan bij de A-kern blijven en wachten op een nieuwe kans, maar gezien de concurrentie lijkt dat weinig realistisch.

Een andere mogelijkheid is dat hij bij de RSCA Futures gaat spelen. Daar kan hij zijn conditie en wedstrijdritme onderhouden en eventueel wachten op een oplossing in januari. Dat zou voor een speler van zijn leeftijd geen ramp zijn: Stroeykens kan op die manier gewoon wedstrijden blijven spelen. Of hij zelf bereid is om die stap te zetten, moet evenwel nog besproken worden.

Nog enkele markten open

Toch is het dossier nog niet noodzakelijk afgesloten. Niet overal is de transfermarkt al dicht en dus kan Stroeykens deze week alsnog een nieuwe club vinden. Het blijft uiteindelijk de meest logische oplossing voor alle partijen.

De middenvelder wil spelen, terwijl Anderlecht na zijn enorme transferoffensief weinig reden heeft om zijn sportieve plannen opnieuw om te gooien. De club kan het zich veroorloven om geduldig te wachten op een aanbieding die aan zijn voorwaarden voldoet.

Dat maakt zijn situatie zo merkwaardig. Anderlecht haalde de voorbije weken een bijna volledig nieuwe ploeg binnen, terwijl een speler die jarenlang als een belangrijk eigen talent werd beschouwd plots dreigt te verdwijnen naar de achtergrond.

Stroeykens verlengde nog maar vorig seizoen zijn contract bij Anderlecht. Daardoor kon paars-wit deze zomer het been stijf houden en weigerde het de speler voor een lager bedrag van de hand te doen. Nu dreigt die sterke onderhandelingspositie er echter voor te zorgen dat Stroeykens zelf het slachtoffer wordt.

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