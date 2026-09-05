"Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel

Het wordt een héél druk najaar voor Ruben Van Gucht. De komende weken gaat hij werkelijk overal opduiken. Overkill? Neen, daar heeft de commentator en presentator geen schrik voor. Allerminst zelfs, want volgens hem raken mensen hem niet snel beu.

Is het dé droom van Ruben Van Gucht om op alle televisiezenders tegelijk te zien te zijn? De commentator en presentator gaat ook in het najaar gewoon af en toe te zien zijn op de VRT, waar hij onder meer het veldrijden, de koers en de sport binnen het journaal in het verleden voor zijn rekening nam.

Ondertussen zal hij als kandidaat opduiken in De Verraders op VTM, waar hij ook een programma presenteert "Happy Hour". En op Play is hij een van de presentatoren van 'De Tafel Van ...' geworden, naast Gert Verhulst en Tine Embrechts.

Ruben Van Gucht blijft zelf ook zeer rustig onder de vele aandacht

Omnipresent dus. En ondertussen duikt hij natuurlijk ook nog her en der op als analist, als kenner, als jurylid of als deejay. "Het najaar wordt druk, maar ik maak me geen zorgen. Ik heb er vooral keiveel goesting in en beschouw het als een compliment dat ik dit allemaal mag doen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Nee, mensen raken me niet snel beu, want niet iedereen volgt alles wat ik doe. Ik probeer nu zoveel mogelijk mee te pakken. Als een trein passeert, moet je springen, want daarna komt die misschien niet meer voorbij. Deze drukte mag van mij nog een tijdje duren, want het brengt me nu ook het meeste op."

@nieuwsbladpodcast Het ultieme einddoel voor Ruben Van Gucht? Zo snel mogelijk binnen zijn, zich terugtrekken uit de media en dan voor zijn kinderen zorgen. Beluister De Showbizz Club in Luister, in de app van het Nieuwsblad.



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Het einddoel voor Ruben Van Gucht in zijn carrière is dan ook heel simpel: "Ik wil zo snel mogelijk binnen zijn", gaf hij toen in Showbizz Club. "En mij dan kunnen terugtrekken uit de mediawereld bij wijze van spreken. Ik doe dit supergraag, maar ik ben daar niet mee getrouwd. Ik heb collega's gezien die tot het einde der dagen vast blijven houden aan opdrachten, moet dat per se? Ik zou dan voor mijn kinderen zorgen."