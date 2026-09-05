Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League

Het is een beetje ondergesneeuwd geraakt in het midden van alle situaties rond de transferdeadlines, maar ook de Pro League heeft een aantal knopen doorgehakt. Daarbij ook een aantal nieuwtjes rond de kalender van de Jupiler Pro League én van de Croky Cup.

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de League Phase van de Conference League en ook RSC Anderlecht heeft zich geplaatst voor de League Phase (van de Europa League). Union SG raakte niet in de Champions League en moet zo ook naar de Europa League.

STVV was dan weer vooraf al zeker van voetbal op donderdag, waardoor we vier ploegen hebben die op donderdag aan de slag moeten in de Europese competities. En dat wil ook zeggen dat die ploegen op zondag aan de bak zullen moeten in die weken in de JPL.

Puzzel moeilijk om te leggen door Europees verhaal

Daardoor was het een flinke puzzel om te leggen voor de Pro League en de Kalendercommissie. De speeldagen lagen al vast, maar daarbinnen moeten Union, Gent, Anderlecht en STVV dus heel wat wedstrijden op zondag afwerken.

Op speeldag 9 krijgen we zo op zondag 25 oktober een echte Super Sunday, met Genk - Standard als opwarmertje voor Club Brugge - STVV, KAA Gent - Anderlecht en Union - Cercle Brugge. Club Brugge - RSC Anderlecht staat dan weer vast op 8 november. Ook wat het kerstvoetbal betreft is de kalender gemaakt, na Nieuwjaar valt nog af te wachten wie allemaal in Europa blijft meedraaien.

Wanneer spelen de Belgische teams om de Croky Cup?

En dan is er nog de Belgische Beker. Die Croky Cup wordt dit seizoen ook in het weekend gespeeld, zodat de bekercompetitie toch een soort opwaardering krijgt. De 1/32e finales - met Oostende - Lommel als blikvanger - wordt eind september gespeeld, in het weekend van 26 tot 27 september.



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De eerste ronde met de eersteklassers volgt daarna op 16 tot 18 oktober, opnieuw in het weekend. De loting daarvoor is op maandag 28 september, laat de Pro League weten via de eigen webstek. En ook voor de achtste finales is e een weekendje vrijgemaakt. Om maar te zeggen: de bekercompetitie heeft een opwaardering gekregen.

1/32e finales: 26 en 27 september 2026

1/16e finales: 16, 17 en 18 oktober 2026

1/8e finales: 4, 5 en 6 december 2026

Kwartfinales: 2, 3 en 4 februari 2027

Halve finales - heen: 2, 3 en 4 maart 2027

Halve finales - terug: 20, 21 en 22 april 2027

Supercup

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Speeldag 4

Speeldag 3

Speeldag 5

Speeldag 6

Speeldag 7

Speeldag 8

Speeldag 9

Speeldag 10

Speeldag 11

Speeldag 12

Speeldag 13

Speeldag 14

Speeldag 15

Speeldag 16

Speeldag 17

Speeldag 18

Speeldag 19

Speeldag 20

Speeldag 21

Speeldag 22

Speeldag 23

Speeldag 24

Speeldag 25

Speeldag 26

Speeldag 27

Speeldag 28

Speeldag 29

Speeldag 30

Speeldag 31

Speeldag 32

Speeldag 33

Speeldag 34

31/07/2026 20:30 Club Brugge - Union SG07/08/2026 20:45 Club Brugge - KV Kortrijk08/08/2026 18:15 Standard - Cercle Brugge08/08/2026 20:45 Westerlo - Union SG08/08/2026 20:45 STVV - Lommel SK09/08/2026 13:30 KAA Gent - KV Mechelen09/08/2026 16:00 Charleroi - OH Leuven09/08/2026 16:00 Zulte Waregem - KRC Genk09/08/2026 18:30 Anderlecht - La Louvière09/08/2026 19:15 Antwerp - SK Beveren14/08/2026 20:45 Cercle Brugge - STVV15/08/2026 16:00 Union SG - Zulte Waregem15/08/2026 18:15 KV Kortrijk - Antwerp15/08/2026 20:45 KRC Genk - Westerlo15/08/2026 20:45 OH Leuven - Club Brugge16/08/2026 13:30 SK Beveren - Anderlecht16/08/2026 16:00 La Louvière - KAA Gent16/08/2026 18:30 KV Mechelen - Standard16/08/2026 19:15 Lommel SK - Charleroi21/08/2026 20:45 Standard - La Louvière22/08/2026 16:00 Zulte Waregem - SK Beveren22/08/2026 18:15 Charleroi - KV Mechelen22/08/2026 20:45 Antwerp - KRC Genk23/08/2026 16:00 Lommel SK - Westerlo23/08/2026 18:30 Club Brugge - Cercle Brugge28/08/2026 20:45 KRC Genk - SK Beveren29/08/2026 16:00 La Louvière - KV Mechelen29/08/2026 18:15 KV Kortrijk - Charleroi29/08/2026 20:45 Cercle Brugge - Lommel SK29/08/2026 20:45 OH Leuven - Standard30/08/2026 13:30 KAA Gent - Club Brugge30/08/2026 16:00 Antwerp - STVV30/08/2026 18:30 Union SG - Anderlecht30/08/2026 19:15 Westerlo - Zulte Waregem02/09/2026 20:30 STVV - Union SG03/09/2026 20:30 Anderlecht - KV Kortrijk03/09/2026 20:30 KAA Gent - OH Leuven04/09/2026 20:45 Lommel SK - Club Brugge05/09/2026 16:00 Charleroi - Union SG05/09/2026 18:15 KV Mechelen - Westerlo05/09/2026 20:45 Standard - Antwerp05/09/2026 20:45 STVV - La Louvière06/09/2026 13:30 Cercle Brugge - KAA Gent06/09/2026 16:00 KV Kortrijk - Zulte Waregem06/09/2026 18:30 Anderlecht - KRC Genk06/09/2026 19:15 SK Beveren - OH Leuven11/09/2026 20:45 KV Mechelen - Anderlecht12/09/2026 16:00 SK Beveren - STVV12/09/2026 18:15 Westerlo - Standard12/09/2026 20:45 OH Leuven - Cercle Brugge12/09/2026 20:45 Union SG - Lommel SK13/09/2026 13:30 Club Brugge - Antwerp13/09/2026 16:00 KRC Genk - KAA Gent13/09/2026 18:30 Zulte Waregem - Charleroi13/09/2026 19:15 La Louvière - KV Kortrijk18/09/2026 20:45 KAA Gent - Standard19/09/2026 16:00 OH Leuven - La Louvière19/09/2026 18:15 Charleroi - Cercle Brugge19/09/2026 20:45 Anderlecht - Zulte Waregem19/09/2026 20:45 Lommel SK - KV Mechelen20/09/2026 13:30 Antwerp - Union SG20/09/2026 16:00 STVV - Westerlo20/09/2026 18:30 Club Brugge - KRC Genk20/09/2026 19:15 KV Kortrijk - SK Beveren09/10/2026 20:45 SK Beveren - Lommel SK10/10/2026 16:00 Cercle Brugge - Anderlecht10/10/2026 18:15 La Louvière - Club Brugge10/10/2026 20:45 KRC Genk - KV Kortrijk10/10/2026 20:45 Zulte Waregem - KAA Gent11/10/2026 13:30 Standard - Charleroi11/10/2026 16:00 Union SG - OH Leuven11/10/2026 18:30 Westerlo - Antwerp11/10/2026 19:15 KV Mechelen - STVV23/10/2026 20:45 KV Kortrijk - KV Mechelen24/10/2026 16:00 Antwerp - Charleroi24/10/2026 18:15 OH Leuven - Lommel SK24/10/2026 20:45 La Louvière - Zulte Waregem24/10/2026 20:45 Westerlo - SK Beveren25/10/2026 13:30 KRC Genk - Standard25/10/2026 16:00 Club Brugge - STVV25/10/2026 18:30 KAA Gent - Anderlecht25/10/2026 19:15 Union SG - Cercle Brugge30/10/2026 20:45 Zulte Waregem - Club Brugge31/10/2026 16:00 KV Mechelen - KRC Genk31/10/2026 18:15 Standard - KV Kortrijk31/10/2026 20:45 Anderlecht - Westerlo31/10/2026 20:45 SK Beveren - Union SG01/11/2026 13:30 Cercle Brugge - Antwerp01/11/2026 16:00 STVV - OH Leuven01/11/2026 18:30 Lommel SK - KAA Gent01/11/2026 19:15 Charleroi - La Louvière06/11/2026 20:45 Standard - SK Beveren07/11/2026 16:00 Westerlo - Charleroi07/11/2026 18:15 OH Leuven - KV Mechelen07/11/2026 20:45 Antwerp - Lommel SK07/11/2026 20:45 La Louvière - Cercle Brugge08/11/2026 13:30 Club Brugge - Anderlecht08/11/2026 16:00 KAA Gent - KV Kortrijk08/11/2026 18:30 Union SG - KRC Genk08/11/2026 19:15 STVV - Zulte Waregem20/11/2026 20:45 Cercle Brugge - Westerlo21/11/2026 16:00 Charleroi - STVV21/11/2026 18:15 KRC Genk - La Louvière21/11/2026 20:45 Zulte Waregem - Antwerp21/11/2026 20:45 KV Mechelen - Club Brugge22/11/2026 13:30 SK Beveren - KAA Gent22/11/2026 16:00 KV Kortrijk - Union SG22/11/2026 18:30 Anderlecht - OH Leuven22/11/2026 19:15 Lommel SK - Standard27/11/2026 20:45 OH Leuven - KV Kortrijk28/11/2026 16:00 Westerlo - La Louvière28/11/2026 18:15 Cercle Brugge - KV Mechelen28/11/2026 20:45 Charleroi - SK Beveren28/11/2026 20:45 Lommel SK - Zulte Waregem29/11/2026 13:30 STVV - KRC Genk29/11/2026 16:00 Antwerp - Anderlecht29/11/2026 18:30 Standard - Club Brugge29/11/2026 19:15 Union SG - KAA Gent11/12/2026 20:45 KRC Genk - OH Leuven12/12/2026 16:00 KV Kortrijk - Lommel SK12/12/2026 18:15 La Louvière - Antwerp12/12/2026 20:45 Zulte Waregem - Standard12/12/2026 20:45 SK Beveren - Cercle Brugge13/12/2026 13:30 Anderlecht - Charleroi13/12/2026 16:00 Club Brugge - Westerlo13/12/2026 18:30 KV Mechelen - Union SG13/12/2026 19:15 KAA Gent - STVV18/12/2026 20:45 Antwerp - OH Leuven19/12/2026 16:00 SK Beveren - KV Mechelen19/12/2026 18:15 Cercle Brugge - Zulte Waregem19/12/2026 20:45 Charleroi - KRC Genk19/12/2026 20:45 Lommel SK - La Louvière20/12/2026 13:30 Standard - Anderlecht20/12/2026 16:00 STVV - KV Kortrijk20/12/2026 18:30 Union SG - Club Brugge20/12/2026 19:15 Westerlo - KAA Gent26/12/2026 13:30 Club Brugge - Charleroi26/12/2026 16:00 KV Kortrijk - Cercle Brugge26/12/2026 18:15 OH Leuven - Westerlo26/12/2026 20:45 La Louvière - SK Beveren26/12/2026 20:45 Standard - Union SG27/12/2026 13:30 Anderlecht - STVV27/12/2026 16:00 KRC Genk - Lommel SK27/12/2026 18:30 KAA Gent - Antwerp27/12/2026 20:45 KV Mechelen - Zulte Waregem15/01/2027 20:45 SK Beveren - Club Brugge16/01/2027 16:00 Lommel SK - Anderlecht16/01/2027 18:15 Union SG - La Louvière16/01/2027 20:45 Antwerp - KV Mechelen16/01/2027 20:45 Westerlo - KV Kortrijk17/01/2027 13:30 STVV - Standard17/01/2027 16:00 Cercle Brugge - KRC Genk17/01/2027 18:30 Charleroi - KAA Gent17/01/2027 19:15 Zulte Waregem - OH Leuven23/01/2027 17:00 Charleroi - Antwerp23/01/2027 17:00 Club Brugge - La Louvière23/01/2027 17:00 KRC Genk - Zulte Waregem23/01/2027 17:00 KAA Gent - Cercle Brugge23/01/2027 17:00 Standard - Westerlo23/01/2027 17:00 OH Leuven - STVV23/01/2027 17:00 Union SG - SK Beveren23/01/2027 17:00 KV Mechelen - Lommel SK23/01/2027 17:00 KV Kortrijk - Anderlecht30/01/2027 17:00 Anderlecht - KAA Gent30/01/2027 17:00 Antwerp - Club Brugge30/01/2027 17:00 La Louvière - Charleroi30/01/2027 17:00 STVV - KV Mechelen30/01/2027 17:00 Westerlo - KRC Genk30/01/2027 17:00 Zulte Waregem - Union SG30/01/2027 17:00 Cercle Brugge - Standard30/01/2027 17:00 Lommel SK - OH Leuven30/01/2027 17:00 SK Beveren - KV Kortrijk06/02/2027 17:00 Charleroi - Westerlo06/02/2027 17:00 Club Brugge - Standard06/02/2027 17:00 KRC Genk - Antwerp06/02/2027 17:00 KAA Gent - SK Beveren06/02/2027 17:00 Zulte Waregem - Lommel SK06/02/2027 17:00 OH Leuven - Anderlecht06/02/2027 17:00 Union SG - STVV06/02/2027 17:00 KV Mechelen - Cercle Brugge06/02/2027 17:00 KV Kortrijk - La Louvière13/02/2027 17:00 Anderlecht - KV Mechelen13/02/2027 17:00 Antwerp - KV Kortrijk13/02/2027 17:00 La Louvière - OH Leuven13/02/2027 17:00 Standard - Zulte Waregem13/02/2027 17:00 STVV - KAA Gent13/02/2027 17:00 Westerlo - Club Brugge13/02/2027 17:00 Cercle Brugge - Charleroi13/02/2027 17:00 Lommel SK - Union SG13/02/2027 17:00 SK Beveren - KRC Genk20/02/2027 17:00 Charleroi - Standard20/02/2027 17:00 Club Brugge - Lommel SK20/02/2027 17:00 KAA Gent - La Louvière20/02/2027 17:00 STVV - Cercle Brugge20/02/2027 17:00 Zulte Waregem - Anderlecht20/02/2027 17:00 OH Leuven - Antwerp20/02/2027 17:00 Union SG - Westerlo20/02/2027 17:00 KV Mechelen - SK Beveren20/02/2027 17:00 KV Kortrijk - KRC Genk27/02/2027 17:00 Anderlecht - Club Brugge27/02/2027 17:00 Antwerp - Zulte Waregem27/02/2027 17:00 KRC Genk - Union SG27/02/2027 17:00 Standard - KAA Gent27/02/2027 17:00 La Louvière - STVV27/02/2027 17:00 Westerlo - KV Mechelen27/02/2027 17:00 Cercle Brugge - OH Leuven27/02/2027 17:00 Lommel SK - KV Kortrijk27/02/2027 17:00 SK Beveren - Charleroi06/03/2027 17:00 Club Brugge - SK Beveren06/03/2027 17:00 KAA Gent - Charleroi06/03/2027 17:00 STVV - Antwerp06/03/2027 17:00 La Louvière - Lommel SK06/03/2027 17:00 Westerlo - Anderlecht06/03/2027 17:00 Zulte Waregem - Cercle Brugge06/03/2027 17:00 OH Leuven - KRC Genk06/03/2027 17:00 Union SG - Standard06/03/2027 17:00 KV Mechelen - KV Kortrijk13/03/2027 17:00 Anderlecht - Lommel SK13/03/2027 17:00 Antwerp - La Louvière13/03/2027 17:00 Charleroi - Club Brugge13/03/2027 17:00 KRC Genk - STVV13/03/2027 17:00 KAA Gent - Zulte Waregem13/03/2027 17:00 Standard - KV Mechelen13/03/2027 17:00 Cercle Brugge - Union SG13/03/2027 17:00 KV Kortrijk - OH Leuven13/03/2027 17:00 SK Beveren - Westerlo20/03/2027 17:00 Anderlecht - Standard20/03/2027 17:00 Club Brugge - KAA Gent20/03/2027 17:00 La Louvière - KRC Genk20/03/2027 17:00 STVV - SK Beveren20/03/2027 17:00 Westerlo - Cercle Brugge20/03/2027 17:00 Zulte Waregem - KV Kortrijk20/03/2027 17:00 OH Leuven - Union SG20/03/2027 17:00 Lommel SK - Antwerp20/03/2027 17:00 KV Mechelen - Charleroi03/04/2027 17:00 Charleroi - Lommel SK03/04/2027 17:00 KRC Genk - Anderlecht03/04/2027 17:00 KAA Gent - Westerlo03/04/2027 17:00 Standard - STVV03/04/2027 17:00 Cercle Brugge - La Louvière03/04/2027 17:00 OH Leuven - Zulte Waregem03/04/2027 17:00 Union SG - KV Mechelen03/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Club Brugge03/04/2027 17:00 SK Beveren - Antwerp10/04/2027 17:00 Anderlecht - SK Beveren10/04/2027 17:00 Antwerp - Cercle Brugge10/04/2027 17:00 Club Brugge - OH Leuven10/04/2027 17:00 La Louvière - Union SG10/04/2027 17:00 STVV - Charleroi10/04/2027 17:00 Zulte Waregem - Westerlo10/04/2027 17:00 Lommel SK - KRC Genk10/04/2027 17:00 KV Mechelen - KAA Gent10/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Standard17/04/2027 17:00 Charleroi - Anderlecht17/04/2027 17:00 KRC Genk - Club Brugge17/04/2027 17:00 KAA Gent - Lommel SK17/04/2027 17:00 Standard - OH Leuven17/04/2027 17:00 Westerlo - STVV17/04/2027 17:00 Cercle Brugge - KV Kortrijk17/04/2027 17:00 Union SG - Antwerp17/04/2027 17:00 KV Mechelen - La Louvière17/04/2027 17:00 SK Beveren - Zulte Waregem24/04/2027 17:00 Anderlecht - Cercle Brugge24/04/2027 17:00 Antwerp - KAA Gent24/04/2027 17:00 KRC Genk - Charleroi24/04/2027 17:00 La Louvière - Standard24/04/2027 17:00 Zulte Waregem - KV Mechelen24/04/2027 17:00 OH Leuven - SK Beveren24/04/2027 17:00 Lommel SK - STVV24/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Westerlo01/05/2027 17:00 Charleroi - Zulte Waregem01/05/2027 17:00 KAA Gent - KRC Genk01/05/2027 17:00 Standard - Lommel SK01/05/2027 17:00 STVV - Anderlecht01/05/2027 17:00 Westerlo - OH Leuven01/05/2027 17:00 Cercle Brugge - Club Brugge01/05/2027 17:00 Union SG - KV Kortrijk01/05/2027 17:00 KV Mechelen - Antwerp01/05/2027 17:00 SK Beveren - La Louvière08/05/2027 17:00 Anderlecht - Union SG08/05/2027 17:00 Antwerp - Standard08/05/2027 17:00 Club Brugge - KV Mechelen08/05/2027 17:00 KRC Genk - Cercle Brugge08/05/2027 17:00 La Louvière - Westerlo08/05/2027 17:00 Zulte Waregem - STVV08/05/2027 17:00 OH Leuven - Charleroi08/05/2027 17:00 Lommel SK - SK Beveren08/05/2027 17:00 KV Kortrijk - KAA Gent15/05/2027 17:00 Anderlecht - Antwerp15/05/2027 17:00 Charleroi - KV Kortrijk15/05/2027 17:00 KAA Gent - Union SG15/05/2027 17:00 Standard - KRC Genk15/05/2027 17:00 STVV - Club Brugge15/05/2027 17:00 Westerlo - Lommel SK15/05/2027 17:00 Zulte Waregem - La Louvière15/05/2027 17:00 Cercle Brugge - SK Beveren15/05/2027 17:00 KV Mechelen - OH Leuven22/05/2027 17:00 Antwerp - Westerlo22/05/2027 17:00 Club Brugge - Zulte Waregem22/05/2027 17:00 KRC Genk - KV Mechelen22/05/2027 17:00 OH Leuven - KAA Gent22/05/2027 17:00 Union SG - Charleroi22/05/2027 17:00 La Louvière - Anderlecht22/05/2027 17:00 Lommel SK - Cercle Brugge22/05/2027 17:00 KV Kortrijk - STVV22/05/2027 17:00 SK Beveren - Standard