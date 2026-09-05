Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League
Het is een beetje ondergesneeuwd geraakt in het midden van alle situaties rond de transferdeadlines, maar ook de Pro League heeft een aantal knopen doorgehakt. Daarbij ook een aantal nieuwtjes rond de kalender van de Jupiler Pro League én van de Croky Cup.
KAA Gent wist zich te plaatsen voor de League Phase van de Conference League en ook RSC Anderlecht heeft zich geplaatst voor de League Phase (van de Europa League). Union SG raakte niet in de Champions League en moet zo ook naar de Europa League.
STVV was dan weer vooraf al zeker van voetbal op donderdag, waardoor we vier ploegen hebben die op donderdag aan de slag moeten in de Europese competities. En dat wil ook zeggen dat die ploegen op zondag aan de bak zullen moeten in die weken in de JPL.
Puzzel moeilijk om te leggen door Europees verhaal
Daardoor was het een flinke puzzel om te leggen voor de Pro League en de Kalendercommissie. De speeldagen lagen al vast, maar daarbinnen moeten Union, Gent, Anderlecht en STVV dus heel wat wedstrijden op zondag afwerken.
Op speeldag 9 krijgen we zo op zondag 25 oktober een echte Super Sunday, met Genk - Standard als opwarmertje voor Club Brugge - STVV, KAA Gent - Anderlecht en Union - Cercle Brugge. Club Brugge - RSC Anderlecht staat dan weer vast op 8 november. Ook wat het kerstvoetbal betreft is de kalender gemaakt, na Nieuwjaar valt nog af te wachten wie allemaal in Europa blijft meedraaien.
Wanneer spelen de Belgische teams om de Croky Cup?
En dan is er nog de Belgische Beker. Die Croky Cup wordt dit seizoen ook in het weekend gespeeld, zodat de bekercompetitie toch een soort opwaardering krijgt. De 1/32e finales - met Oostende - Lommel als blikvanger - wordt eind september gespeeld, in het weekend van 26 tot 27 september.
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De eerste ronde met de eersteklassers volgt daarna op 16 tot 18 oktober, opnieuw in het weekend. De loting daarvoor is op maandag 28 september, laat de Pro League weten via de eigen webstek. En ook voor de achtste finales is e een weekendje vrijgemaakt. Om maar te zeggen: de bekercompetitie heeft een opwaardering gekregen.
- 1/32e finales: 26 en 27 september 2026
- 1/16e finales: 16, 17 en 18 oktober 2026
- 1/8e finales: 4, 5 en 6 december 2026
- Kwartfinales: 2, 3 en 4 februari 2027
- Halve finales - heen: 2, 3 en 4 maart 2027
- Halve finales - terug: 20, 21 en 22 april 2027
Supercup31/07/2026 20:30 Club Brugge - Union SG
Speeldag 107/08/2026 20:45 Club Brugge - KV Kortrijk
08/08/2026 18:15 Standard - Cercle Brugge
08/08/2026 20:45 Westerlo - Union SG
08/08/2026 20:45 STVV - Lommel SK
09/08/2026 13:30 KAA Gent - KV Mechelen
09/08/2026 16:00 Charleroi - OH Leuven
09/08/2026 16:00 Zulte Waregem - KRC Genk
09/08/2026 18:30 Anderlecht - La Louvière
09/08/2026 19:15 Antwerp - SK Beveren
Speeldag 214/08/2026 20:45 Cercle Brugge - STVV
15/08/2026 16:00 Union SG - Zulte Waregem
15/08/2026 18:15 KV Kortrijk - Antwerp
15/08/2026 20:45 KRC Genk - Westerlo
15/08/2026 20:45 OH Leuven - Club Brugge
16/08/2026 13:30 SK Beveren - Anderlecht
16/08/2026 16:00 La Louvière - KAA Gent
16/08/2026 18:30 KV Mechelen - Standard
16/08/2026 19:15 Lommel SK - Charleroi
Speeldag 321/08/2026 20:45 Standard - La Louvière
22/08/2026 16:00 Zulte Waregem - SK Beveren
22/08/2026 18:15 Charleroi - KV Mechelen
22/08/2026 20:45 Antwerp - KRC Genk
23/08/2026 16:00 Lommel SK - Westerlo
23/08/2026 18:30 Club Brugge - Cercle Brugge
Speeldag 428/08/2026 20:45 KRC Genk - SK Beveren
29/08/2026 16:00 La Louvière - KV Mechelen
29/08/2026 18:15 KV Kortrijk - Charleroi
29/08/2026 20:45 Cercle Brugge - Lommel SK
29/08/2026 20:45 OH Leuven - Standard
30/08/2026 13:30 KAA Gent - Club Brugge
30/08/2026 16:00 Antwerp - STVV
30/08/2026 18:30 Union SG - Anderlecht
30/08/2026 19:15 Westerlo - Zulte Waregem
Speeldag 302/09/2026 20:30 STVV - Union SG
03/09/2026 20:30 Anderlecht - KV Kortrijk
03/09/2026 20:30 KAA Gent - OH Leuven
Speeldag 504/09/2026 20:45 Lommel SK - Club Brugge
05/09/2026 16:00 Charleroi - Union SG
05/09/2026 18:15 KV Mechelen - Westerlo
05/09/2026 20:45 Standard - Antwerp
05/09/2026 20:45 STVV - La Louvière
06/09/2026 13:30 Cercle Brugge - KAA Gent
06/09/2026 16:00 KV Kortrijk - Zulte Waregem
06/09/2026 18:30 Anderlecht - KRC Genk
06/09/2026 19:15 SK Beveren - OH Leuven
Speeldag 611/09/2026 20:45 KV Mechelen - Anderlecht
12/09/2026 16:00 SK Beveren - STVV
12/09/2026 18:15 Westerlo - Standard
12/09/2026 20:45 OH Leuven - Cercle Brugge
12/09/2026 20:45 Union SG - Lommel SK
13/09/2026 13:30 Club Brugge - Antwerp
13/09/2026 16:00 KRC Genk - KAA Gent
13/09/2026 18:30 Zulte Waregem - Charleroi
13/09/2026 19:15 La Louvière - KV Kortrijk
Speeldag 718/09/2026 20:45 KAA Gent - Standard
19/09/2026 16:00 OH Leuven - La Louvière
19/09/2026 18:15 Charleroi - Cercle Brugge
19/09/2026 20:45 Anderlecht - Zulte Waregem
19/09/2026 20:45 Lommel SK - KV Mechelen
20/09/2026 13:30 Antwerp - Union SG
20/09/2026 16:00 STVV - Westerlo
20/09/2026 18:30 Club Brugge - KRC Genk
20/09/2026 19:15 KV Kortrijk - SK Beveren
Speeldag 809/10/2026 20:45 SK Beveren - Lommel SK
10/10/2026 16:00 Cercle Brugge - Anderlecht
10/10/2026 18:15 La Louvière - Club Brugge
10/10/2026 20:45 KRC Genk - KV Kortrijk
10/10/2026 20:45 Zulte Waregem - KAA Gent
11/10/2026 13:30 Standard - Charleroi
11/10/2026 16:00 Union SG - OH Leuven
11/10/2026 18:30 Westerlo - Antwerp
11/10/2026 19:15 KV Mechelen - STVV
Speeldag 923/10/2026 20:45 KV Kortrijk - KV Mechelen
24/10/2026 16:00 Antwerp - Charleroi
24/10/2026 18:15 OH Leuven - Lommel SK
24/10/2026 20:45 La Louvière - Zulte Waregem
24/10/2026 20:45 Westerlo - SK Beveren
25/10/2026 13:30 KRC Genk - Standard
25/10/2026 16:00 Club Brugge - STVV
25/10/2026 18:30 KAA Gent - Anderlecht
25/10/2026 19:15 Union SG - Cercle Brugge
Speeldag 1030/10/2026 20:45 Zulte Waregem - Club Brugge
31/10/2026 16:00 KV Mechelen - KRC Genk
31/10/2026 18:15 Standard - KV Kortrijk
31/10/2026 20:45 Anderlecht - Westerlo
31/10/2026 20:45 SK Beveren - Union SG
01/11/2026 13:30 Cercle Brugge - Antwerp
01/11/2026 16:00 STVV - OH Leuven
01/11/2026 18:30 Lommel SK - KAA Gent
01/11/2026 19:15 Charleroi - La Louvière
Speeldag 1106/11/2026 20:45 Standard - SK Beveren
07/11/2026 16:00 Westerlo - Charleroi
07/11/2026 18:15 OH Leuven - KV Mechelen
07/11/2026 20:45 Antwerp - Lommel SK
07/11/2026 20:45 La Louvière - Cercle Brugge
08/11/2026 13:30 Club Brugge - Anderlecht
08/11/2026 16:00 KAA Gent - KV Kortrijk
08/11/2026 18:30 Union SG - KRC Genk
08/11/2026 19:15 STVV - Zulte Waregem
Speeldag 1220/11/2026 20:45 Cercle Brugge - Westerlo
21/11/2026 16:00 Charleroi - STVV
21/11/2026 18:15 KRC Genk - La Louvière
21/11/2026 20:45 Zulte Waregem - Antwerp
21/11/2026 20:45 KV Mechelen - Club Brugge
22/11/2026 13:30 SK Beveren - KAA Gent
22/11/2026 16:00 KV Kortrijk - Union SG
22/11/2026 18:30 Anderlecht - OH Leuven
22/11/2026 19:15 Lommel SK - Standard
Speeldag 1327/11/2026 20:45 OH Leuven - KV Kortrijk
28/11/2026 16:00 Westerlo - La Louvière
28/11/2026 18:15 Cercle Brugge - KV Mechelen
28/11/2026 20:45 Charleroi - SK Beveren
28/11/2026 20:45 Lommel SK - Zulte Waregem
29/11/2026 13:30 STVV - KRC Genk
29/11/2026 16:00 Antwerp - Anderlecht
29/11/2026 18:30 Standard - Club Brugge
29/11/2026 19:15 Union SG - KAA Gent
Speeldag 1411/12/2026 20:45 KRC Genk - OH Leuven
12/12/2026 16:00 KV Kortrijk - Lommel SK
12/12/2026 18:15 La Louvière - Antwerp
12/12/2026 20:45 Zulte Waregem - Standard
12/12/2026 20:45 SK Beveren - Cercle Brugge
13/12/2026 13:30 Anderlecht - Charleroi
13/12/2026 16:00 Club Brugge - Westerlo
13/12/2026 18:30 KV Mechelen - Union SG
13/12/2026 19:15 KAA Gent - STVV
Speeldag 1518/12/2026 20:45 Antwerp - OH Leuven
19/12/2026 16:00 SK Beveren - KV Mechelen
19/12/2026 18:15 Cercle Brugge - Zulte Waregem
19/12/2026 20:45 Charleroi - KRC Genk
19/12/2026 20:45 Lommel SK - La Louvière
20/12/2026 13:30 Standard - Anderlecht
20/12/2026 16:00 STVV - KV Kortrijk
20/12/2026 18:30 Union SG - Club Brugge
20/12/2026 19:15 Westerlo - KAA Gent
Speeldag 1626/12/2026 13:30 Club Brugge - Charleroi
26/12/2026 16:00 KV Kortrijk - Cercle Brugge
26/12/2026 18:15 OH Leuven - Westerlo
26/12/2026 20:45 La Louvière - SK Beveren
26/12/2026 20:45 Standard - Union SG
27/12/2026 13:30 Anderlecht - STVV
27/12/2026 16:00 KRC Genk - Lommel SK
27/12/2026 18:30 KAA Gent - Antwerp
27/12/2026 20:45 KV Mechelen - Zulte Waregem
Speeldag 1715/01/2027 20:45 SK Beveren - Club Brugge
16/01/2027 16:00 Lommel SK - Anderlecht
16/01/2027 18:15 Union SG - La Louvière
16/01/2027 20:45 Antwerp - KV Mechelen
16/01/2027 20:45 Westerlo - KV Kortrijk
17/01/2027 13:30 STVV - Standard
17/01/2027 16:00 Cercle Brugge - KRC Genk
17/01/2027 18:30 Charleroi - KAA Gent
17/01/2027 19:15 Zulte Waregem - OH Leuven
Speeldag 1823/01/2027 17:00 Charleroi - Antwerp
23/01/2027 17:00 Club Brugge - La Louvière
23/01/2027 17:00 KRC Genk - Zulte Waregem
23/01/2027 17:00 KAA Gent - Cercle Brugge
23/01/2027 17:00 Standard - Westerlo
23/01/2027 17:00 OH Leuven - STVV
23/01/2027 17:00 Union SG - SK Beveren
23/01/2027 17:00 KV Mechelen - Lommel SK
23/01/2027 17:00 KV Kortrijk - Anderlecht
Speeldag 1930/01/2027 17:00 Anderlecht - KAA Gent
30/01/2027 17:00 Antwerp - Club Brugge
30/01/2027 17:00 La Louvière - Charleroi
30/01/2027 17:00 STVV - KV Mechelen
30/01/2027 17:00 Westerlo - KRC Genk
30/01/2027 17:00 Zulte Waregem - Union SG
30/01/2027 17:00 Cercle Brugge - Standard
30/01/2027 17:00 Lommel SK - OH Leuven
30/01/2027 17:00 SK Beveren - KV Kortrijk
Speeldag 2006/02/2027 17:00 Charleroi - Westerlo
06/02/2027 17:00 Club Brugge - Standard
06/02/2027 17:00 KRC Genk - Antwerp
06/02/2027 17:00 KAA Gent - SK Beveren
06/02/2027 17:00 Zulte Waregem - Lommel SK
06/02/2027 17:00 OH Leuven - Anderlecht
06/02/2027 17:00 Union SG - STVV
06/02/2027 17:00 KV Mechelen - Cercle Brugge
06/02/2027 17:00 KV Kortrijk - La Louvière
Speeldag 2113/02/2027 17:00 Anderlecht - KV Mechelen
13/02/2027 17:00 Antwerp - KV Kortrijk
13/02/2027 17:00 La Louvière - OH Leuven
13/02/2027 17:00 Standard - Zulte Waregem
13/02/2027 17:00 STVV - KAA Gent
13/02/2027 17:00 Westerlo - Club Brugge
13/02/2027 17:00 Cercle Brugge - Charleroi
13/02/2027 17:00 Lommel SK - Union SG
13/02/2027 17:00 SK Beveren - KRC Genk
Speeldag 2220/02/2027 17:00 Charleroi - Standard
20/02/2027 17:00 Club Brugge - Lommel SK
20/02/2027 17:00 KAA Gent - La Louvière
20/02/2027 17:00 STVV - Cercle Brugge
20/02/2027 17:00 Zulte Waregem - Anderlecht
20/02/2027 17:00 OH Leuven - Antwerp
20/02/2027 17:00 Union SG - Westerlo
20/02/2027 17:00 KV Mechelen - SK Beveren
20/02/2027 17:00 KV Kortrijk - KRC Genk
Speeldag 2327/02/2027 17:00 Anderlecht - Club Brugge
27/02/2027 17:00 Antwerp - Zulte Waregem
27/02/2027 17:00 KRC Genk - Union SG
27/02/2027 17:00 Standard - KAA Gent
27/02/2027 17:00 La Louvière - STVV
27/02/2027 17:00 Westerlo - KV Mechelen
27/02/2027 17:00 Cercle Brugge - OH Leuven
27/02/2027 17:00 Lommel SK - KV Kortrijk
27/02/2027 17:00 SK Beveren - Charleroi
Speeldag 2406/03/2027 17:00 Club Brugge - SK Beveren
06/03/2027 17:00 KAA Gent - Charleroi
06/03/2027 17:00 STVV - Antwerp
06/03/2027 17:00 La Louvière - Lommel SK
06/03/2027 17:00 Westerlo - Anderlecht
06/03/2027 17:00 Zulte Waregem - Cercle Brugge
06/03/2027 17:00 OH Leuven - KRC Genk
06/03/2027 17:00 Union SG - Standard
06/03/2027 17:00 KV Mechelen - KV Kortrijk
Speeldag 2513/03/2027 17:00 Anderlecht - Lommel SK
13/03/2027 17:00 Antwerp - La Louvière
13/03/2027 17:00 Charleroi - Club Brugge
13/03/2027 17:00 KRC Genk - STVV
13/03/2027 17:00 KAA Gent - Zulte Waregem
13/03/2027 17:00 Standard - KV Mechelen
13/03/2027 17:00 Cercle Brugge - Union SG
13/03/2027 17:00 KV Kortrijk - OH Leuven
13/03/2027 17:00 SK Beveren - Westerlo
Speeldag 2620/03/2027 17:00 Anderlecht - Standard
20/03/2027 17:00 Club Brugge - KAA Gent
20/03/2027 17:00 La Louvière - KRC Genk
20/03/2027 17:00 STVV - SK Beveren
20/03/2027 17:00 Westerlo - Cercle Brugge
20/03/2027 17:00 Zulte Waregem - KV Kortrijk
20/03/2027 17:00 OH Leuven - Union SG
20/03/2027 17:00 Lommel SK - Antwerp
20/03/2027 17:00 KV Mechelen - Charleroi
Speeldag 2703/04/2027 17:00 Charleroi - Lommel SK
03/04/2027 17:00 KRC Genk - Anderlecht
03/04/2027 17:00 KAA Gent - Westerlo
03/04/2027 17:00 Standard - STVV
03/04/2027 17:00 Cercle Brugge - La Louvière
03/04/2027 17:00 OH Leuven - Zulte Waregem
03/04/2027 17:00 Union SG - KV Mechelen
03/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Club Brugge
03/04/2027 17:00 SK Beveren - Antwerp
Speeldag 2810/04/2027 17:00 Anderlecht - SK Beveren
10/04/2027 17:00 Antwerp - Cercle Brugge
10/04/2027 17:00 Club Brugge - OH Leuven
10/04/2027 17:00 La Louvière - Union SG
10/04/2027 17:00 STVV - Charleroi
10/04/2027 17:00 Zulte Waregem - Westerlo
10/04/2027 17:00 Lommel SK - KRC Genk
10/04/2027 17:00 KV Mechelen - KAA Gent
10/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Standard
Speeldag 2917/04/2027 17:00 Charleroi - Anderlecht
17/04/2027 17:00 KRC Genk - Club Brugge
17/04/2027 17:00 KAA Gent - Lommel SK
17/04/2027 17:00 Standard - OH Leuven
17/04/2027 17:00 Westerlo - STVV
17/04/2027 17:00 Cercle Brugge - KV Kortrijk
17/04/2027 17:00 Union SG - Antwerp
17/04/2027 17:00 KV Mechelen - La Louvière
17/04/2027 17:00 SK Beveren - Zulte Waregem
Speeldag 3024/04/2027 17:00 Anderlecht - Cercle Brugge
24/04/2027 17:00 Antwerp - KAA Gent
24/04/2027 17:00 KRC Genk - Charleroi
24/04/2027 17:00 La Louvière - Standard
24/04/2027 17:00 Zulte Waregem - KV Mechelen
24/04/2027 17:00 OH Leuven - SK Beveren
24/04/2027 17:00 Lommel SK - STVV
24/04/2027 17:00 KV Kortrijk - Westerlo
Speeldag 3101/05/2027 17:00 Charleroi - Zulte Waregem
01/05/2027 17:00 KAA Gent - KRC Genk
01/05/2027 17:00 Standard - Lommel SK
01/05/2027 17:00 STVV - Anderlecht
01/05/2027 17:00 Westerlo - OH Leuven
01/05/2027 17:00 Cercle Brugge - Club Brugge
01/05/2027 17:00 Union SG - KV Kortrijk
01/05/2027 17:00 KV Mechelen - Antwerp
01/05/2027 17:00 SK Beveren - La Louvière
Speeldag 3208/05/2027 17:00 Anderlecht - Union SG
08/05/2027 17:00 Antwerp - Standard
08/05/2027 17:00 Club Brugge - KV Mechelen
08/05/2027 17:00 KRC Genk - Cercle Brugge
08/05/2027 17:00 La Louvière - Westerlo
08/05/2027 17:00 Zulte Waregem - STVV
08/05/2027 17:00 OH Leuven - Charleroi
08/05/2027 17:00 Lommel SK - SK Beveren
08/05/2027 17:00 KV Kortrijk - KAA Gent
15/05/2027 17:00 Anderlecht - Antwerp
Speeldag 3315/05/2027 17:00 Charleroi - KV Kortrijk
15/05/2027 17:00 KAA Gent - Union SG
15/05/2027 17:00 Standard - KRC Genk
15/05/2027 17:00 STVV - Club Brugge
15/05/2027 17:00 Westerlo - Lommel SK
15/05/2027 17:00 Zulte Waregem - La Louvière
15/05/2027 17:00 Cercle Brugge - SK Beveren
15/05/2027 17:00 KV Mechelen - OH Leuven
Speeldag 3422/05/2027 17:00 Antwerp - Westerlo
22/05/2027 17:00 Club Brugge - Zulte Waregem
22/05/2027 17:00 KRC Genk - KV Mechelen
22/05/2027 17:00 OH Leuven - KAA Gent
22/05/2027 17:00 Union SG - Charleroi
22/05/2027 17:00 La Louvière - Anderlecht
22/05/2027 17:00 Lommel SK - Cercle Brugge
22/05/2027 17:00 KV Kortrijk - STVV
22/05/2027 17:00 SK Beveren - Standard
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Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (11/09).
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