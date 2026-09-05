Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft zich vrijdagavond herpakt na de nederlaag tegen AA Gent, maar overtuigen deed de landskampioen opnieuw niet. Op bezoek bij promovendus Lommel volstond een zuinige 0-1-zege. Ivan Leko zag wel een reactie van zijn spelers, maar weet dat het niveau dinsdag opnieuw omhoog moet voor de Champions League.

Vooral in de aanval ligt er momenteel een belangrijke opdracht voor de Kroatische coach. Met Carlos Forbs geschorst en Christos Tzolis vertrokken, komt er steeds meer verantwoordelijkheid terecht bij Mamadou Diakhon en Jan Virgili. Twee jonge spelers die nog volop hun plaats moeten vinden bij Club Brugge.

"Er ligt veel gewicht op hun schouders"

Diakhon kreeg tegen Lommel opnieuw een basisplaats en werd na een uur vervangen door Virgili. De Fransman werd nochtans voortdurend in stelling gebracht door zijn ploegmaats, maar kon daar nauwelijks rendement tegenover zetten.

Leko weigert echter om de jonge flankaanvaller met de vinger te wijzen. Volgens de Club-coach is het vooral een kwestie van ervaring en omstandigheden.

"Deze jongens hebben nog niet vaak op dit niveau gespeeld en staan nu plots veel meer in de belangstelling", analyseerde Leko. "Vorig seizoen konden ze rustig groeien omdat Tzolis er nog was. Nu wordt er veel meer van hen verwacht. Dat is niet eenvoudig wanneer je amper achttien of negentien jaar bent."

Daarmee verwijst Leko naar een opvallend verschil met vorig seizoen. Tzolis was toen een vaste waarde op de flank en zorgde met zijn goals en acties voor een groot deel van de offensieve dreiging. Na zijn vertrek moeten Diakhon en Virgili een deel van die productie helpen opvangen.

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Dat brengt onvermijdelijk druk met zich mee. Leko wil die druk evenwel niet groter maken. "Je moet hen de tijd geven. Ik geloof in deze jongens en ik ben ervan overtuigd dat ze beter zullen worden. Maar je mag niet verwachten dat ze van de ene dag op de andere alles overnemen van een speler als Tzolis."

Virgili moet zich nog aanpassen

Voor Virgili is de situatie al helemaal nieuw. De Spanjaard werd deze zomer voor een stevig bedrag weggehaald bij Mallorca en kwam met grote verwachtingen naar Brugge. Tot dusver moest hij zich tevredenstellen met invalbeurten. Tegen Lommel kreeg hij opnieuw een halfuur om zich te tonen.

Dat Leko hem nog voorzichtig brengt, heeft ook te maken met zijn fysieke aanpassing. De aanvaller moet zich nog aanpassen aan het Belgische voetbal en aan de intensiteit die bij Club Brugge wordt gevraagd.

Toch is de verwachting duidelijk: op termijn zullen Virgili en Diakhon belangrijk moeten worden voor de Brugse aanval. Zeker omdat Club dinsdag al opnieuw een totaal andere wedstrijd wacht.

"Dinsdag zal het anders moeten"

Leko was na de wedstrijd in Lommel dan ook niet volledig gerustgesteld. De overwinning was welkom, maar het spel moet beter als Club iets wil betekenen tegen Aston Villa in de Champions League.

"We hebben gedaan wat nodig was om te winnen, maar het was geen geweldige wedstrijd", gaf Leko toe. "Ik zag wel vanaf het begin de juiste ingesteldheid. We probeerden de wingers vrij te spelen, kregen mensen in de zestien en creëerden mogelijkheden. Alleen moet je dan ook scoren."

De Kroaat verwacht dinsdag een ander Club Brugge wanneer de Champions League-hymne door Jan Breydel klinkt. "Ik geloof in dit team, in deze spelers en in onze supporters. Champions League-avonden zijn speciaal. Dan komt er iets extra naar boven. Als we met voldoende grinta spelen, kunnen we meedoen. Daar geloof ik in."

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