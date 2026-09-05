KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"
Foto: © photonews
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KV Mechelen beleeft met amper twee punten uit vier wedstrijden een moeizame competitiestart, maar Achter de Kazerne loopt er wel een speler rond die Malinwa voorlopig boven water houdt. Myron van Brederode was deze zomer nadrukkelijk in beeld bij buitenlandse clubs, maar bleef uiteindelijk gewoon in Mechelen. En daar is Fred Vanderbiest bijzonder blij mee.

De Nederlander begon het seizoen uitstekend en was in elk van de voorbije vier competitiewedstrijden belangrijk. Tegen Standard scoorde hij zelfs twee keer en ook op bezoek bij La Louvière was Van Brederode opnieuw trefzeker. In totaal zit hij na vier speeldagen al aan drie doelpunten.

"Het spreekt voor zich dat we enorm tevreden zijn dat Myron hier nog rondloopt", aldus Vanderbiest. "Hij is heel belangrijk voor deze groep, niet alleen om wat hij op het veld brengt, maar ook door zijn uitstraling. Hij is iemand die niet zomaar voor de eerste de beste transfer gaat."

Frankrijk lonkte, maar Van Brederode bleef

Dat er deze zomer belangstelling was voor de 23-jarige aanvaller, was geen geheim. Lyon en Marseille informeerden naar zijn situatie en Van Brederode stond open voor een stap naar een van de grote Europese competities. Mechelen bevond zich door zijn contract tot 2029 echter in een sterke onderhandelingspositie.

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer en dat blijkt voorlopig goed nieuws voor Vanderbiest. De coach ziet een speler die zich volledig op zijn gemak voelt bij Malinwa.

"Voor Myron moet het hele plaatje kloppen", legt de Mechelse trainer uit. "Het gaat niet alleen om het financiële aspect. Ook de club en de competitie moeten bij hem passen. Hij heeft zelf altijd aangegeven dat hij zich op die vlakken goed voelt in Mechelen."

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Dat vertrouwen vertaalt zich momenteel ook op het veld. Van Brederode is na vier wedstrijden een van de belangrijkste aanvallende wapens van KV Mechelen. In 37 wedstrijden heeft de Nederlander tien doelpunten en vijf assists sinds zijn komst.

"Hij is graag gezien bij iedereen"

Voor Vanderbiest gaat de waarde van Van Brederode bovendien verder dan zijn statistieken. De aanvaller heeft zich volgens de coach ook stevig in de spelersgroep genesteld.

"Hij ligt goed bij de spelers en bij de technische staf. Dat zegt ook veel over zijn ingesteldheid. Sinds hij hier is, heeft hij nauwelijks trainingen gemist. Hij is enorm betrokken en wil elke dag beter worden."

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