Napoli pakt uit met spectaculaire AI-video rond Kevin De Bruyne voor clash met Inter

Kevin De Bruyne moet zaterdagavond niet alleen op het veld schitteren voor Napoli. De Rode Duivel is door zijn nieuwe club ook uitgekozen als het gezicht van een opvallende campagne voor de topper tegen Inter. Napoli pakte uit met een volledig door artificiële intelligentie gemaakte video waarin De Bruyne de stad Milaan symbolisch probeert te veroveren.

In de opvallende beelden (hier te zien) trekt De Bruyne, stijlvol gekleed met elegante broek en loafers, door Milaan. Hij bestuurt daarbij de Corsiero del Sole, het historische paard en symbool van Napoli, richting de Duomo. De boodschap is duidelijk: de Napolitanen trekken naar San Siro met de ambitie om Milaan te veroveren.

De video werd door Napoli zelf verspreid op sociale media en moet de supporters warm maken voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De club gebruikt daarvoor niet toevallig De Bruyne, die sinds zijn komst uit Manchester City steeds nadrukkelijker het uithangbord van Napoli wordt.

De Bruyne als uithangbord van Napoli

De keuze voor onze landgenoot is allesbehalve toevallig. De Bruyne is een van de grootste namen die Napoli de voorbije jaren aantrok en speelde bij Manchester City jarenlang een hoofdrol op het hoogste niveau. Met zijn internationale uitstraling is hij dan ook een belangrijk onderdeel geworden van de marketingstrategie van de Italiaanse kampioen.

De middenvelder was eerder al prominent aanwezig bij de lancering van de nieuwe kledinglijn en speelde ook een rol tijdens de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van Napoli. De club probeert zijn status als wereldster volop te verbinden aan de eigen identiteit.

Ook de Corsiero del Sole speelt daarin een belangrijke rol. Het historische paard werd opnieuw prominent verwerkt in het logo en de communicatie rond het honderdjarig bestaan. Napoli probeert zo het verleden van de club te verbinden met zijn huidige sterren.





Ook sportief moet KDB het verschil maken

De campagne komt bovendien op een belangrijk moment voor De Bruyne. De Belg kende een moeilijke eerste periode in Napels door een zware dijblessure, maar begon het nieuwe seizoen meteen met een hoofdrol.

Op de openingsspeeldag tegen Genoa kwam hij als invaller op het veld en besliste hij de wedstrijd. De Bruyne maakte in de 82ste minuut de 0-1 en was vervolgens ook betrokken bij de tweede treffer van Napoli.

Tegen Inter kan hij opnieuw een belangrijke rol krijgen. Scott McTominay ontbreekt door een medisch probleem en daardoor wordt De Bruyne nadrukkelijk naar voren geschoven als een van de mogelijke oplossingen op het middenveld. Trainer Massimiliano Allegri liet bovendien weten dat de Belg fysiek steeds sterker wordt.

Het is bovendien een opvallende terugkeer naar de plaats waar De Bruyne vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte. In oktober 2025 liep hij tegen Inter een ernstige blessure aan de rechterdij op, waarna een operatie en maandenlange revalidatie volgden.

Nu keert hij terug naar San Siro. Napoli heeft hem alvast de hoofdrol gegeven in de aanloop naar de topper. De rest moet De Bruyne zaterdagavond zelf doen.