📷 OFFICIEEL Beerschot ziet nog twee spelers vertrekken

Beerschot neemt afscheid van twee jonge spelers. Oscar Vargas en Keryane Mansouri verlaten de Kiel en zetten hun carrière voort in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze voor derdeklasser ISE FC zullen uitkomen.

Twee nieuwe vertrekkers

De spelersbeweging bij Beerschot blijft duren. Met Oscar Vargas en Keryane Mansouri ziet de Antwerpse club opnieuw twee jonge talenten vertrekken. Beide spelers kiezen voor een opmerkelijke volgende stap en trekken naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zullen ze hun loopbaan verderzetten bij ISE FC, een club die uitkomt op het derde niveau.

Vargas kent de club heel goed

Voor Vargas betekent de transfer het einde van een langere periode bij Beerschot. De twintigjarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van de club en schopte het uiteindelijk tot de eerste ploeg.

In totaal kwam Vargas negentien keer in actie voor het A-team. Zijn periode bij de hoofdmacht verliep echter niet altijd zonder problemen. De jongeling viel geregeld naast de selectie wegens disciplinaire redenen.

Ook dit seizoen maakte Vargas geen deel meer uit van de kern van coach Mo Messoudi. Een vertrek was daardoor een logische volgende stap voor de twintigjarige speler.

Mansouri zonder minuten bij het A-elftal

Ook Mansouri trekt de deur van het Kiel achter zich dicht. De twintigjarige speler kwam in zijn twee jaar bij Beerschot voornamelijk uit voor de beloften. In tegenstelling tot Vargas slaagde Mansouri er nooit in om minuten te maken voor het eerste elftal. Zijn periode bij de club bleef daardoor vooral beperkt tot het beloftenteam. Nu kiest ook hij voor een nieuw avontuur buiten België.





Nieuwe uitdaging in de Emiraten

Vargas en Mansouri komen voortaan samen uit voor ISE FC. De derdeklasser uit de Verenigde Arabische Emiraten biedt beide spelers de kans om opnieuw speelminuten en ervaring op te doen.

Voor Beerschot betekent hun vertrek dat opnieuw twee jonge spelers uit de kern verdwijnen. Vooral voor Vargas komt daarmee een einde aan zijn opleiding en periode bij de Kielse club.