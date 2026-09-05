Slecht nieuws voor Anderlecht-speler die tot nu toe alles speelde

Enric Llansana was tot dusver een zekerheid in het elftal van Anderlecht. De Nederlander startte elke competitiewedstrijd, maar zijn positie lijkt plots een stuk minder onaantastbaar. Met Roméo Amane, Thelo Aasgaard en Ilias Koutsoupias haalde paars-wit in de slotfase van de transferperiode drie nieuwe middenvelders binnen. Vooral de komst van Amane kan meteen gevolgen hebben voor Llansana.

De middenvelder kreeg dit seizoen veel vertrouwen, maar wist dat krediet niet altijd om te zetten in overtuigende prestaties. Llansana brengt vooral duelkracht, loopvermogen en defensieve stabiliteit, maar aan de bal is hij minder sterk. In een Anderlecht dat meer controle en voetbal wil brengen, kan dat stilaan een probleem worden.

Dat Anderlecht op de transfermarkt nog stevig ingreep op het middenveld, is dan ook veelzeggend. Amane werd voor een aanzienlijk bedrag overgenomen en moet meteen een belangrijke rol kunnen spelen. Aasgaard kwam op huurbasis over van Rangers, terwijl Koutsoupias op het einde van de mercato definitief werd weggehaald bij Frosinone. Koutsoupias tekende voor twee jaar, met een optie op een extra seizoen.

Amane kan Llansana meteen uit de ploeg spelen

Vooral Amane lijkt op korte termijn de grootste bedreiging voor Llansana. De Ivoriaan is een controlerende middenvelder, maar beschikt over meer dynamiek en snelheid in zijn acties. Bij zijn voorstelling werd hij zelfs expliciet tegenover Llansana geplaatst: waar de Nederlander eerder als een kilometervreter wordt gezien, is Amane veel vinniger en sterker in zijn eerste meters.

Llansana heeft tot nu toe zijn waarde bewezen door veel meters te maken en duels aan te gaan, maar wanneer paars-wit tegen ploegen speelt die zich terugtrekken, wordt van de middenvelders meer verwacht dan alleen loopvermogen en recuperatie.

Amane kan daar een ander profiel tegenover zetten. Hij kan niet alleen de balans bewaken, maar ook sneller met de bal vooruit spelen. Het is dan ook niet onlogisch dat hij meteen dicht bij een basisplaats staat.



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Plots veel meer concurrentie

En dan zijn er nog Aasgaard en Koutsoupias. Aasgaard is vooral interessant door zijn aanvallende kwaliteiten. De Noor speelde vorig seizoen meer dan vijftig wedstrijden voor Rangers en was er goed voor negen doelpunten en vijf assists. Hij kan dus niet alleen als middenvelder worden gebruikt, maar ook voor meer creativiteit en doelgevaar zorgen.

Koutsoupias heeft dan weer een ander profiel. De 25-jarige Griek kwam definitief over van Frosinone en moet eveneens voor meer voetbal op het middenveld zorgen. Zijn komst maakt duidelijk dat Anderlecht niet zomaar extra spelers wilde halen om de kern breder te maken: de concurrentie op het middenveld moest daadwerkelijk omhoog.

Dat kan vooral Llansana voelen. De Nederlander staat nog altijd onder contract tot 2029 en hoeft zeker niet meteen uit beeld te verdwijnen. Zijn defensieve kwaliteiten blijven nuttig, zeker in wedstrijden waarin Anderlecht meer controle zonder bal nodig heeft. Maar zijn basisplaats is niet langer vanzelfsprekend.