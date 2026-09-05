STVV wil eindelijk afrekenen met opvallend pijnpunt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV wil eindelijk afrekenen met opvallend pijnpunt
Foto: © photonews
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STVV krijgt zaterdag opnieuw de kans om voor eigen publiek een eerste thuiszege van het seizoen te boeken. Twee dagen na de 0-3-nederlaag tegen Union SG komt RAAL La Louvière naar Stayen. Met vijf punten op twaalf wil de ploeg van Frédéric De Meyer vermijden dat de thuisbalans nog wat zwaarder begint te wegen.

Robert-Jan Vanwesemael maakt er geen geheim van dat de ambitie duidelijk is. STVV pakte dit seizoen buitenshuis al punten, maar op Stayen lukte winnen voorlopig nog niet. Tegen La Louvière moet daar verandering in komen.

“Als je thuis speelt, wil je sowieso winnen. Dat is altijd onze ambitie. We hebben dit seizoen thuis nog niet kunnen winnen en dat willen we absoluut veranderen. Zaterdag gaan we er opnieuw alles aan doen om die drie punten te pakken.”

Druk programma speelt niet alleen bij STVV

De wedstrijd tegen Union kwam midden in een bijzonder drukke periode. Daardoor werd na afloop ook de fysieke toestand van de ploeg ter sprake gebracht. Volgens Vanwesemael mag vermoeidheid echter niet als verklaring voor de nederlaag worden gebruikt.

“Voor veel jongens is het misschien de eerste keer dat ze zo’n druk programma meemaken. Maar ik denk niet dat we fysiek slecht staan. Tegen Antwerp hebben we laten zien dat we fysiek sterk zijn en ook vandaag vond ik niet dat het daar echt aan lag.”

De boodschap richting zaterdag is dan ook eenvoudig. STVV moet zich snel herpakken en opnieuw klaar zijn voor een volgende opdracht. Met vijf op twaalf ligt alles nog dicht bij elkaar, maar een eerste overwinning in eigen huis zou het gevoel rond de competitiestart meteen veranderen.

Niet iedereen heeft dezelfde fysieke basis

Vanwesemael wijst wel op een ander element binnen de kern. Niet iedere speler heeft de volledige voorbereiding meegemaakt. Sommige nieuwkomers sloten later aan en zitten daardoor nog niet op exact hetzelfde fysieke niveau. “Sommige spelers zijn later aangesloten en hebben nog niet dezelfde basis als de jongens die de hele voorbereiding hebben meegedaan. Dat kan een rol spelen.”

Toch wil de STVV-verdediger daar geen groot probleem van maken. “Maar we wisten ook dat onze kern nog niet volledig was en dat er nog versterking zou komen. We moeten daar rustig in blijven.”

Na de nederlaag tegen Union volgt zaterdag dus meteen een nieuwe test. Tegen La Louvière krijgt STVV opnieuw negentig minuten om die ontbrekende thuiszege eindelijk binnen te halen.

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