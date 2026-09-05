Vanhaezebrouck verrast: “Zulte Waregem kan Kortrijk zondag maar beter laten winnen”

Hein Vanhaezebrouck zorgt voor een opvallende uitspraak in aanloop naar de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Volgens de voormalige KVK-trainer zou Essevee zijn rivaal zondag maar beter een handje helpen. De reden? De bijzondere waarde van een derby.

Een opmerkelijk advies

Zulte Waregem en KV Kortrijk maken zich op voor een derby die voor beide clubs belangrijk kan worden. Vooral Kortrijk kan een overwinning goed gebruiken. Een zege tegen de grote rivaal zou volgens Hein Vanhaezebrouck zelfs een mogelijke ommekeer kunnen betekenen na de moeilijke competitiestart.

De ex-trainer van KVK kijkt met een bijzondere blik naar de confrontatie. In Het Nieuwsblad komt hij met een opvallend advies aan het adres van Zulte Waregem: de thuisploeg kan Kortrijk zondag maar beter laten winnen. Dat klinkt vreemd, maar Vanhaezebrouck legt uit waarom hij de derby anders bekijkt dan een gewone competitiewedstrijd.

Derby kent eigen wetten

Voor Vanhaezebrouck verdwijnen de onderlinge verschillen op zo’n dag naar de achtergrond. De vorm, de stand en de prestaties van de voorbije weken zijn volgens hem veel minder belangrijk zodra de rivalen tegenover elkaar staan. “Een derby staat alleszins op zich. Of je nu bovenaan of onderin staat, zondag telt dat niet”, zegt Vanhaezebrouck.

Een overwinning in de derby kan voor Kortrijk bovendien veel meer betekenen dan alleen drie punten. Zelfs wanneer de resultaten daarna opnieuw tegenvallen, blijft de zege tegen de rivaal jarenlang een belangrijk gespreksonderwerp bij de supporters.

Vijf zeges boven één derby

Vanhaezebrouck bekijkt het echter niet volledig vanuit supportersperspectief. Als trainer zou hij liever een sterke reeks neerzetten dan uitsluitend de derby winnen. Al is het gevoel bij de fans anders.





“Zelfs als het nadien weer drie keer verliest, gaan de supporters nog zeggen: ‘Maar we hebben wel de derby gewonnen’”, stelt hij. Toch kiest hij zelf liever voor vijf overwinningen uit zes wedstrijden, zelfs als daar een nederlaag tegen Zulte Waregem tussen zit.

Vanhaezebrouck weet als geen ander hoe gevoelig die affiche ligt. Hij merkt met een glimlach op dat hij als trainer van Kortrijk naar zijn gevoel vaker Club Brugge dan Zulte Waregem heeft verslagen.

Rivaliteit die beide clubs sterker maakt

De derby gaat volgens Vanhaezebrouck uiteindelijk ook over de waarde van beide clubs voor elkaar. Hij sluit zich aan bij het idee dat de rivaliteit Zulte Waregem en Kortrijk door de jaren heen heeft gedwongen om beter te worden. “Ik denk trouwens dat veel ploegen in België blij zijn dat Zulte Waregem en Kortrijk weer allebei in eerste klasse zitten”, zegt hij.

Volgens Vanhaezebrouck maken beide clubs het topteams vaak moeilijk, zeker in eigen stadion. Bovendien zorgt de intense sfeer rond hun wedstrijden voor extra aantrekkingskracht. En dus moeten beide teams volgens hem in de Jupiler Pro League blijven, maar dan heeft Kortrijk dringend punten nodig.

En dus komt hij met zijn opmerkelijke conclusie: “In die optiek kan Zulte Waregem Kortrijk zondag maar beter laten winnen.” Met een knipoog uiteraard, maar de boodschap achter de grap is duidelijk: deze derby is belangrijk voor veel meer dan alleen de uitslag.