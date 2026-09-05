Verrijzenis bij KAA Gent: belangrijke pion viert zijn terugkeer na 252 dagen aan de kant

Matisse Samoise heeft eindelijk opnieuw minuten gemaakt. De 24-jarige flankspeler van KAA Gent maakte vrijdag zijn langverwachte comeback bij Jong KAA Gent tegen RSCA Futures. Exact 252 dagen nadat hij een zware kruisbandblessure opliep, mocht hij opnieuw het veld op.

Voor Samoise kwam er daarmee een einde aan een bijzonder lange periode van wachten, revalideren en opnieuw opbouwen. Zijn laatste wedstrijd dateerde van eind december vorig jaar, toen het tegen Westerlo helemaal fout liep. De Gentse jeugdproducten liep daarbij een scheur van de voorste kruisband in zijn rechterknie op. Een scan bevestigde de zware blessure daags nadien.

De ingreep werd begin januari uitgevoerd door dokter Pieter Byn. KAA Gent sprak toen over een herstelperiode van ongeveer negen maanden. Samoise wachtte uiteindelijk iets minder lang dan de aanvankelijk vooropgestelde termijn om opnieuw in een officiële wedstrijd te verschijnen.

Een lange weg terug

De blessure kwam op een bijzonder vervelend moment voor Samoise. De flankspeler was de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Buffalo's en had al meer dan 150 officiële wedstrijden voor de club op zijn teller staan.

Zijn afwezigheid was dan ook niet alleen een persoonlijke aderlating. Gent moest een belangrijke speler in de breedte én een clubproduct maandenlang missen. Samoise werkte ondertussen achter de schermen hard aan zijn herstel. In mei gaf hij nog aan dat hij tijdens zijn revalidatie bewust even afstand had genomen van het voetbal, om daarna opnieuw vol voor zijn comeback te gaan.

Nu is die comeback dus een feit.



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Eerst opnieuw ritme opdoen

Dat Samoise zijn eerste minuten niet meteen bij de A-ploeg maakte, is logisch. Na een kruisbandblessure van dergelijke omvang is wedstrijdritme een belangrijke volgende stap in het proces. Bij Jong KAA Gent kan hij opnieuw het gevoel van een echte wedstrijd ervaren, zonder dat er meteen dezelfde druk ligt als bij de eerste ploeg.

Voor Gent is het bovendien goed nieuws dat een belangrijke pion stilaan opnieuw beschikbaar komt. De club zal evenwel geen onnodige risico's willen nemen. De weg naar een volledige terugkeer bij de A-ploeg zal stap voor stap worden afgelegd.