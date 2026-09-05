Verrijzenis bij KAA Gent: belangrijke pion viert zijn terugkeer na 252 dagen aan de kant

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Verrijzenis bij KAA Gent: belangrijke pion viert zijn terugkeer na 252 dagen aan de kant
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Matisse Samoise heeft eindelijk opnieuw minuten gemaakt. De 24-jarige flankspeler van KAA Gent maakte vrijdag zijn langverwachte comeback bij Jong KAA Gent tegen RSCA Futures. Exact 252 dagen nadat hij een zware kruisbandblessure opliep, mocht hij opnieuw het veld op.

Voor Samoise kwam er daarmee een einde aan een bijzonder lange periode van wachten, revalideren en opnieuw opbouwen. Zijn laatste wedstrijd dateerde van eind december vorig jaar, toen het tegen Westerlo helemaal fout liep. De Gentse jeugdproducten liep daarbij een scheur van de voorste kruisband in zijn rechterknie op. Een scan bevestigde de zware blessure daags nadien.

De ingreep werd begin januari uitgevoerd door dokter Pieter Byn. KAA Gent sprak toen over een herstelperiode van ongeveer negen maanden. Samoise wachtte uiteindelijk iets minder lang dan de aanvankelijk vooropgestelde termijn om opnieuw in een officiële wedstrijd te verschijnen.

Een lange weg terug

De blessure kwam op een bijzonder vervelend moment voor Samoise. De flankspeler was de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Buffalo's en had al meer dan 150 officiële wedstrijden voor de club op zijn teller staan.

Zijn afwezigheid was dan ook niet alleen een persoonlijke aderlating. Gent moest een belangrijke speler in de breedte én een clubproduct maandenlang missen. Samoise werkte ondertussen achter de schermen hard aan zijn herstel. In mei gaf hij nog aan dat hij tijdens zijn revalidatie bewust even afstand had genomen van het voetbal, om daarna opnieuw vol voor zijn comeback te gaan.

Nu is die comeback dus een feit.

Lees ook... The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil

Eerst opnieuw ritme opdoen

Dat Samoise zijn eerste minuten niet meteen bij de A-ploeg maakte, is logisch. Na een kruisbandblessure van dergelijke omvang is wedstrijdritme een belangrijke volgende stap in het proces. Bij Jong KAA Gent kan hij opnieuw het gevoel van een echte wedstrijd ervaren, zonder dat er meteen dezelfde druk ligt als bij de eerste ploeg.

Voor Gent is het bovendien goed nieuws dat een belangrijke pion stilaan opnieuw beschikbaar komt. De club zal evenwel geen onnodige risico's willen nemen. De weg naar een volledige terugkeer bij de A-ploeg zal stap voor stap worden afgelegd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (06/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Matisse Samoise

Meer nieuws

The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil Analyse

The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil

10:00
3
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

14:15
5
KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"

KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"

16:30
Anderlecht-toptalent begint eindelijk te renderen en bezorgt Futures eerste punt

Anderlecht-toptalent begint eindelijk te renderen en bezorgt Futures eerste punt

16:46
Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer

Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer

07:30
4
Euvrard ziet opmerkelijk probleem bij Antwerp Interview

Euvrard ziet opmerkelijk probleem bij Antwerp

16:00
Napoli pakt uit met spectaculaire AI-video rond Kevin De Bruyne voor clash met Inter

Napoli pakt uit met spectaculaire AI-video rond Kevin De Bruyne voor clash met Inter

15:30
"Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel De derde helft

"Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel

15:00
Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin

Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin

13:40
9
Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

13:30
Ongelukskind Roméo Lavia herontdekt zichzelf bij Chelsea: dit is de huidige stand van zaken

Ongelukskind Roméo Lavia herontdekt zichzelf bij Chelsea: dit is de huidige stand van zaken

13:00
1
Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League

Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League

11:50
🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden

🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden

12:26
1
LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

10:45
Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle

Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle

11:45
3
Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden

Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden

10:30
2
Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"

Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"

11:10
1
Franky Van der Elst zet verrassende ploeg in de kijker: "Heel goed werk"

Franky Van der Elst zet verrassende ploeg in de kijker: "Heel goed werk"

09:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg

Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg

08:30
4
Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen

Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen

08:00
4
Wat vindt Jess Thorup van de mercato van KRC Genk? De Deen maakt de balans op

Wat vindt Jess Thorup van de mercato van KRC Genk? De Deen maakt de balans op

07:00
STVV wil eindelijk afrekenen met opvallend pijnpunt

STVV wil eindelijk afrekenen met opvallend pijnpunt

06:30
Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap

Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap

23:38
Club Brugge ziet af tegen Lommel: Hans Vanaken reageert na speciale avond Reactie

Club Brugge ziet af tegen Lommel: Hans Vanaken reageert na speciale avond

23:25
2
Geen bezoekende fans op Sclessin? Antwerp en zijn supporters reageren woedend

Geen bezoekende fans op Sclessin? Antwerp en zijn supporters reageren woedend

23:15
35
Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

22:37
KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

KVM-speler doet opmerkelijk transferverhaal uit de doeken: "Dan wil je gewoon weg"

22:00
Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

Vlasico tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem krijgt wel héél bijzondere dimensie

21:35
Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

22:13
Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

Jess Thorup zet zich schrap voor gevaarlijke keerzijde aan knaltransfer Lucca Brughmans

21:15
Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

18:30
3
Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

20:20
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

19:00
1
Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

20:00
2
'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

20:40
Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-2 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg Snoek Snoek over Charleroi - Union SG: 2-2 Soloria Soloria over Geen bezoekende fans op Sclessin? Antwerp en zijn supporters reageren woedend Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - stephen king stephen king over Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle Vital Verheyen Vital Verheyen over Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin polvh polvh over Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden Afzuip Afzuip over KV Mechelen - Westerlo: - Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Een wereldkampioen bij RSC Anderlecht? Sibierski zegt resoluut neen ikke.. ikke.. over KAA Gent - RSCA Futures: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved