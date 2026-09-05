🎥 Wat een spektakel in Charleroi: Union SG ontsnapt in zinderende slotfase

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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🎥 Wat een spektakel in Charleroi: Union SG ontsnapt in zinderende slotfase
Foto: © photonews
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Union SG heeft zaterdagmiddag een spectaculair duel bij Sporting Charleroi met 2-3 gewonnen. De bezoekers zagen een vroege voorsprong weggewerkt worden, sloegen na rust opnieuw toe en moesten in de slotfase nog stevig bibberen.

Koné helpt Union een handje

De wedstrijd kwam aanvankelijk moeizaam op gang, maar na twaalf minuten viel er toch een doelpunt. Adem Zorgane, die eerder voor Charleroi uitkwam, kreeg vanuit een scherpe hoek ruimte om uit te halen. Zijn poging leek nochtans houdbaar voor Théo Koné, maar de doelman verkeek zich compleet en werkte de bal in zijn eigen doel. Zorgane vierde zijn doelpunt opvallend ingetogen en verontschuldigde zich richting het thuispubliek.

Charleroi moest reageren en kreeg daarvoor snel mogelijkheden. Kevin Van Den Kerkhof schoot op de buitenkant van de paal, terwijl Union-doelman Koné later nog goed moest ingrijpen op pogingen van Raul Florucz en Ondrej Kricfalusi.

Charleroi draait het helemaal om

Na de gelijkmaker begon de thuisploeg steeds nadrukkelijker aan te dringen. In de 27ste minuut viel de verdiende 1-1. Van Den Kerkhof bracht de bal vanaf rechts perfect voor doel, waar Freddy Mbemba volledig vrij stond om binnen te tikken.

De thuisploeg kreeg vervolgens steeds meer vertrouwen. Tien minuten later stond Charleroi zelfs op voorsprong. Jakob Napoleon Romsaas en Scheidler combineerden fraai, waarna Romsaas de bal opnieuw voor doel bracht. Patrick Pflücke werkte aan de tweede paal binnen: 2-1.

Union leek even in de problemen, maar zorgde vlak voor rust opnieuw voor evenwicht. Na een vrije trap viel de bal voor de voeten van Zorgane, die laag en buiten het bereik van Koné raak schoot.

Van De Perre slaat meteen toe

Na de pauze had Union amper tijd nodig om opnieuw op voorsprong te komen. In de 49ste minuut zorgde Kamiel Van De Perre voor een bijzonder fraaie treffer. Besfort Zeneli trapte een corner richting de rand van het strafschopgebied. Van De Perre nam de bal in één tijd en krulde die heerlijk voorbij Koné: 2-3.

Charleroi moest opnieuw achtervolgen, terwijl Union kansen kreeg om de wedstrijd helemaal te beslissen. Florucz raakte de dwarsligger en Koné hield Zeneli van zijn tweede treffer.

Spannende slotfase

De thuisploeg gaf zich niet gewonnen. Ousou miste van dichtbij een grote kans op de gelijkmaker en ook Scheidler kreeg nog een mogelijkheid. Union probeerde ondertussen de voorsprong over de streep te trekken met verschillende wissels.

In de slotfase ontsnapten de bezoekers zelfs aan een eigen doelpunt. Een voorzet van Nzita werd door Havenaar tegen de eigen dwarsligger gekopt. Charleroi bleef aandringen, maar de gelijkmaker viel niet meer. Union SG hield stand en keerde met een 2-3-overwinning huiswaarts na een bijzonder doelpuntrijke wedstrijd.

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