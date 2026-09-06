🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog"

Ruben van Bommel beleefde zaterdagavond een wedstrijd met twee gezichten. De 22-jarige PSV-aanvaller was belangrijk met een assist en hielp zijn ploeg aan een overtuigende 1-3-zege op Ajax. Toch ging het na afloop vooral over één incident: een bijzonder harde botsing met Aaron Bouwman, waarvoor Van Bommel slechts geel kreeg.

Ruben Van Bommel heeft zich dit seizoen nadrukkelijk op de kaart gezet bij PSV. De 22-jarige linksbuiten, zoon van bondscoach Mark Van Bommel, verzamelde in de Eredivisie al twee doelpunten en drie assists. Met zijn elegante dribbels en aanvallende acties lijkt hij qua speelstijl weinig op zijn vader, die destijds vooral bekendstond als een harde, verdedigend ingestelde middenvelder.

Tijdens de topper tussen Ajax en PSV kwam die familiale vechtersmentaliteit zaterdag toch even bovendrijven. PSV won overtuigend met 1-3 in Amsterdam en Van Bommel leverde een assist af, terwijl zijn vader in de tribunes toekeek. Een zware tussenkomst in de slotfase overschaduwde evenwel zijn sterke wedstrijd.

Zware botsing zorgt voor discussie in Ajax-PSV

Met nog ongeveer tien minuten op de klok ging Ruben Van Bommel stevig het luchtduel aan met Ajax-verdediger Aaron Bouwman. De PSV-aanvaller kwam met zijn schouder vooruit in en kegelde zijn tegenstander hard tegen de grond.

Topp 1 selvinnsikt å slutte med fotball og begynne med fighting som tenåring.

Hadde jeg vært ajax-spiller her hadde Van Bommel aldri spilt fotball igjen. pic.twitter.com/fuBRJyyt6b — facci sognare (@faccisognare) September 5, 2026

Scheidsrechter gaf Van Bommel slechts geel en ook de VAR greep niet in. Die beslissing leidde tot onbegrip bij de analisten van ESPN. Marciano Vink stelde zich openlijk vragen bij het uitblijven van een rode kaart. "Als dit geen rood is...", klonk het.





Columnist Hugo Borst ging na afloop nog een pak verder in zijn oordeel. Hij noemde de actie van Van Bommel een "moordpoging" en verwees daarbij naar eerdere incidenten. "Hij verloor volledig de controle. Dit is een absurde kortsluiting", vertelde Borst aan NU.nl.

Hugo Borst ziet terugkerend patroon

Volgens Borst was het niet de eerste keer dat Ruben Van Bommel op die manier over de schreef ging. Hij herinnerde zich een eerder voorval in een wedstrijd tegen AZ en vreest dat het een terugkerend probleem kan worden wanneer er niet wordt ingegrepen.

De Nederlandse columnist trok daarbij ook de vergelijking met de familiegeschiedenis van de aanvaller. "Zijn vader en zijn grootvader Bert van Marwijk hadden dat ook", stelde Borst. Die uitspraak zorgde vanzelfsprekend voor extra commotie rond het incident.

Peter Bosz neemt Van Bommel in bescherming

PSV-trainer Peter Bosz zag de fase helemaal anders. De coach vond dat zijn speler precies de mentaliteit toonde die nodig is in een beladen wedstrijd tegen Ajax.

"Ruben speelde de wedstrijd die hij moest spelen. Hij voerde zijn verdedigende taken uit met het mes tussen de tanden. Zo moet je dit soort wedstrijden aanpakken", vertelde Bosz bij ESPN. "Dit is voetbal, dat gebeurt. Het is een duel zoals een ander. Hij gaat niet het duel in om zijn tegenstander een klap te geven."

Bouwman moest na de botsing wel naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Bosz kwam dat nieuws ook hard aan bij Van Bommel, ondanks de feeststemming in de PSV-kleedkamer na de zege. "Toen Ruben dat hoorde, was hij erg aangeslagen. Hij had het daar moeilijk mee."

Op de vraag welk advies hij zijn aanvaller zou geven na de veelbesproken fase, bleef Bosz duidelijk: "Ik zou hem aanraden om op dezelfde manier verder te doen: zijn defensieve werk uitvoeren en de duels aangaan."