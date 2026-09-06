Compper ziet vooruitgang bij Antwerp, maar legt meteen nieuw pijnpunt bloot

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Compper ziet vooruitgang bij Antwerp, maar legt meteen nieuw pijnpunt bloot
Foto: © photonews
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Antwerp zit opnieuw met de nodige vraagtekens. De Great Old verloor zaterdagavond met 1-0 op het veld van Standard en blijft zo achter met slechts één punt uit de voorbije drie competitiewedstrijden. Toch zag trainer Marvin Compper ook een aantal positieve zaken. Vooral defensief vond de Duitser dat zijn ploeg een stap vooruit had gezet.

Na de zware tegendoelpuntenregen tegen Racing Genk en STVV had Antwerp op Sclessin in eerste instantie vooral nood aan stabiliteit. Die vond het ook gedeeltelijk. Standard kreeg wel de betere kansen en had het balbezit, maar Antwerp hield lange tijd stand.

Pas in het laatste kwartier viel de beslissing. Yuto Tsunashima veroorzaakte een strafschop, waarna Dennis Eckert Ayensa vanaf de stip de 1-0 maakte.

Compper ziet defensief een stap vooruit

Voor Compper was vooral het verschil met de vorige wedstrijden belangrijk. Antwerp had tegen Genk en STVV telkens vier doelpunten geïncasseerd. Op Sclessin bleef de schade beperkt tot één tegentreffer.

De trainer zag dan ook beterschap in de manier waarop zijn ploeg zonder bal speelde. Volgens hem stond de organisatie beter en slaagde Antwerp er meer in om de momenten van balverlies onder controle te houden.

"Op dat vlak hebben we vandaag een duidelijke stap vooruit gezet", analyseerde Compper. "We waren bij balverlies beter georganiseerd en gaven Standard minder mogelijkheden om meteen door onze structuur heen te spelen. Dat is iets waar we de voorbije wedstrijden veel problemen mee hebben gehad."

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Toch vertelt de 1-0-nederlaag niet het volledige verhaal. Standard creëerde voldoende kansen om de wedstrijd al veel eerder te beslissen. Antwerp mocht dan ook blij zijn dat het tot het slot in de wedstrijd bleef. De statistieken waren duidelijk in het voordeel van de thuisploeg.

"Met de bal was het onvoldoende"

Daar lag volgens Compper meteen het andere grote probleem. Antwerp kon defensief iets meer controle brengen, maar slaagde er nauwelijks in om daar aanvallend iets tegenover te zetten.

"We waren met de bal over de hele lijn niet goed genoeg", gaf de Duitser toe. "We leden te gemakkelijk balverlies en waren te slordig in onze passing. Daardoor konden we Standard telkens opnieuw de mogelijkheid geven om in de omschakeling gevaarlijk te worden."

Dat probleem werd extra zichtbaar omdat Antwerp met Michael Frey en Ibrahim Salah voorin speelde. Het duo werd nauwelijks in stelling gebracht en kreeg te weinig bruikbare ballen vanuit het middenveld.

De terugkeer van Arthur Vermeeren kan daar op termijn verandering in brengen. De middenvelder begon meteen aan de wedstrijd, maar miste ritme na zijn transfer en had slechts één training met zijn nieuwe ploeg achter de rug. Toch waren er meteen momenten waarop zijn kwaliteiten zichtbaar waren.

Cortés meteen een lichtpunt

Ook Álvaro Cortés mocht met opgeheven hoofd Sclessin verlaten. De 21-jarige verdediger, definitief overgenomen van FC Barcelona, maakte een sterke indruk bij zijn debuut en toonde zich comfortabel in de duels en aan de bal.

Dat is belangrijk voor Compper, want de Duitse coach blijft zoeken naar de juiste samenstelling van zijn defensie. Tegen Standard koos hij opnieuw voor een gewijzigde achterlijn. Antwerp moet vooral de enorme defensieve schommelingen van de eerste weken uit zijn spel krijgen.

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