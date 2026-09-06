Weinig kijkers en gemengde reacties na eerste 'Zondag Matchdag': analisten en presentator reageren

We hebben er meer dan een seizoen moeten op wachten, maar de voetballiefhebber kan opnieuw gratis samenvattingen op televisie zien van de Jupiler Pro League. Zondag Matchdag maakte vorige week zijn debuut. Smaakte dat naar meer? Er was wat kritiek, maar ook veel lof.

Het is natuurlijk sowieso bijzonder goed nieuws voor Belgische voetbalfans: de samenvattingen van de Jupiler Pro League keren terug naar televisie. Vorig weekend was er op zondag voor het eerst ‘Zondag Matchdag’ en dit weekend krijgen we dus de tweede aflevering.

Play zorgt voor de belangrijkste beelden van de volledige speeldag, gratis op televisie en via de app te bekijken voor wie geen voetbalabonnement in huis heeft gehaald. Het programma begint volgens Play elke zondag om 22 uur en is te bekijken op de zender én in de app.

Wat valt er te zeggen over Zondag Matchdag?

Play kiest bovendien voor een andere aanpak dan een klassiek voetbalprogramma. Er komt geen traditionele studio met een tafel vol analisten. Presentator Carl Dircksens trekt juist naar de stadions en mengt zich tussen supporters en spelers.

Echt iédereen kijkt uit naar de eerste uitzending van Zondag Matchdag! 😅📺 pic.twitter.com/pZ0YRIm6Ct — Play Sports (@playsports) August 30, 2026

Dat zorgt voor een andere aanpak, waarvan er voorstanders zijn en tegenstanders. Joris Brys opende de debatten in 90 Minutes: "Ik heb de samenvatting bekeken van KAA Gent – Club Brugge. Die tussenstukjes werken een beetje frustrerend voor de supporters, denk ik."



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"De connectie is fijn met de commentaar vanuit het stadion, maar ik denk dat mensen bij de samenvatting de beelden willen zien. Ik weet niet of het iets blijvend is. In de samenvatting wil ik het tempo misschien wel een beetje kunnen behouden."

Wordt de andere aanpak gesmaakt?

Sam Kerkhofs pikte in: "Ik had de match gezien, dus ik vond het wel meevallen. Het was iets leuk, maar ik weet ook niet of ik het elke week zo zou willen. Het is wel eens leuk dat er eens iets anders geprobeerd wordt dan altijd hetzelfde."

Ik ben fan van Zondag Matchdag maar ik mis toch het format van Sports Late Night op zaterdag op Play met alle samenvattingen vanuit België en een overzicht van de buitenlandse competities. Triestig dat we dat niet kunnen zien maar wel wat herhalingen op @Play4_be — sven1908 (@sven1908) September 6, 2026

Heel blij dat er terug samenvatting op TV zijn, maar weet niet goed wat denken over ‘Zondag Matchdag’ — Kjell4081 (@PTSDirections) August 30, 2026

Ook onder de fans regende het tot op heden gemengde reacties. Het is goed dat er opnieuw beelden zijn, maar sommige supporters zouden toch graag nog meer beelden en fases uit de wedstrijden zelf willen zien om helemaal mee te zijn.

Een groot succes was de vuurdoop niet bij het grote publiek. Amper 86.832 mensen zagen het programma live bij de eerste aflevering. Volgens Dircksens geen reden tot paniek, omdat veel mensen nog niet wisten dat het programma bestaat en dat er dus terug samenvattingen op televisie zien. We houden het voor speeldag 2 verder in de gaten, uiteraard.