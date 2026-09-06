"Ik wil geen excuses zoeken": dit heeft Kortrijk-coach Michiel Jonckheere te zeggen na nieuwe klap en 0 op 15

KV Kortrijk bleef zondag opnieuw met lege handen achter, ondanks een wedstrijd waarin het lange tijd nauwelijks iets weggaf. In de Vlasico tegen Zulte Waregem leek de ploeg van Michiel Jonckheere op weg naar minstens een punt, maar twee late tegendoelpunten maakten er alsnog 0-2 van. De frustratie bij de Kortrijk-coach was achteraf dan ook groot.

Jonckheere vond dat zijn ploeg inhoudelijk opnieuw voldoende bracht, maar dat kleine details telkens zwaar worden afgestraft. “Dat is op dit moment een beetje het verhaal van ons seizoen. Ik wil ook geen excuses zoeken. We staan waar we staan en daar draag ik als trainer ook verantwoordelijkheid voor”, zei hij bij DAZN.

Volgens hem doet zijn ploeg veel zaken goed, alleen vertaalt zich dat voorlopig niet in punten. “Eigenlijk doen de jongens heel veel goed. En net daarom is het voor hen ook zo frustrerend.”

Kleine details blijven Kortrijk achtervolgen

Jonckheere haalde ook een opvallende fase aan waarin de scheidsrechter letterlijk in de weg liep terwijl Kortrijk op weg leek naar een één-tegen-één met de doelman. Hij wilde daar geen grote zaak van maken, maar het paste volgens hem wel in het huidige gevoel rond de ploeg.

“Het zijn van die kleine dingen die op dit moment ook tegenvallen. Maar nogmaals: we hadden de wedstrijd in handen. Voor mijn gevoel waren we op alle vlakken beter. En toch staat er 0-2 op het bord. Dan moet je ook zwijgen.”

Over de rode kaart voor Storman wilde hij niet discussiëren. Jonckheere legde de verantwoordelijkheid eerst bij zijn eigen ploeg. “Wij nemen onze positie in de restverdediging niet goed in, en daar begint het.”



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“Je moet je geluk zelf afdwingen”

Dat Zulte Waregem in een positieve flow zit en zulke momenten wél naar zich toetrekt, erkende Jonckheere. Toch wil hij zich daar niet achter verschuilen. “Je moet in het voetbal je geluk ook zelf afdwingen. Wij maken vandaag heel weinig fouten, maar het minste foutje dat we maken, wordt meteen afgestraft. Dat is eerste klasse.”

De coach wees ook op de gemiste kansen van zijn eigen ploeg. Kortrijk kreeg volgens hem twee of drie goede mogelijkheden, maar slaagde er opnieuw niet in om die af te werken.

Tot slot richtte Jonckheere zich nadrukkelijk tot de supporters. Hij bedankte hen voor de sfeer én voor het applaus na de wedstrijd. “Ze verdienden vandaag een overwinning. Ik hoop dat we hen dat in Leuven kunnen terugbetalen, en later in de terugwedstrijd tegen Waregem ook.”