Indrukwekkende Jelle Vossen opent zijn rekening en ziet duidelijke sleutel voor Beerschot

Beerschot heeft vrijdagavond stevig uitgehaald tegen Patro Eisden. De Mannekes kwamen vroeg op achterstand, maar draaiden de wedstrijd helemaal om en wonnen uiteindelijk met 4-2. Jelle Vossen en Arnold Vula namen elk twee doelpunten voor hun rekening. Voor Vossen was het bovendien een belangrijke avond: de ervaren spits opende eindelijk zijn rekening op het Kiel.

Beerschot had nochtans een moeilijke start. Al na vijf minuten zette Tsubasa Kasayanagi Patro op voorsprong. De thuisploeg liet zich echter niet van de wijs brengen en trok de wedstrijd steeds meer naar zich toe. Vlak voor de rust zorgde Vossen voor de gelijkmaker, waarna Vula amper een minuut na de pauze de 2-1 tegen de netten werkte.

Vossen maakte er in de slotfase nog 3-1 van, waarna Patro opnieuw spanning in de wedstrijd bracht. Vula maakte uiteindelijk diep in de blessuretijd een einde aan alle onzekerheid: 4-2. Beerschot zit zo na vier speeldagen aan negen punten.

Vossen waarschuwt voor overdreven euforie

Vossen was uiteraard tevreden met zijn twee doelpunten en de overwinning, maar de routinier weet ook dat Beerschot vooral constanter moet worden. De nederlaag tegen Dender eerder in het seizoen staat daarbij nog in zijn achterhoofd.

"Dit is uiteraard een resultaat waar we positief over mogen zijn, maar we moeten ook met beide voeten op de grond blijven", aldus Vossen in GvA. "Tegen Dender waren we bijvoorbeeld helemaal niet goed en hadden we een heel zwakke eerste helft. Deze wedstrijd toont wel dat we een heel goede ploeg kunnen zijn wanneer we volledig gefocust zijn en ons niveau halen."

Volgens de aanvaller ligt daar meteen de grootste uitdaging voor Beerschot. "We moeten ervoor zorgen dat we dat elke week opnieuw kunnen brengen. Niet alleen qua niveau, maar ook qua intensiteit. Als we daarin consistent kunnen worden, hebben we volgens mij genoeg kwaliteiten om veel wedstrijden te winnen en er een mooi seizoen van te maken."





Vossen voelt zich goed in die rol

Tegen Patro speelde Vossen niet als klassieke diepe spits. Coach Mohamed Messoudi posteerde hem lager, met Vula als meest vooruitgeschoven aanvaller. Een rol die de ervaren Limburger duidelijk ligt.

"Ik speel eigenlijk het liefst op die manier", legt Vossen uit. "Als je als diepe spits voortdurend tussen de verdedigers staat, zit je snel in hun dekking. Wanneer je wat meer vanuit de tweede lijn kunt komen, krijg je meer vrijheid. Dan kun je makkelijker de zestienmeter induiken en zelf je positie kiezen."

Dat leverde tegen Patro meteen resultaat op. Vossen was voortdurend aanspeelbaar en kwam uiteindelijk twee keer op het scorebord.

Ook over zijn samenwerking met Vula is hij bijzonder positief. De twee spitsen scoorden allebei twee keer en vormden zo een bijzonder productief duo. "Arnold is een rustige jongen en we kunnen goed met elkaar opschieten. We gunnen elkaar ook alles. Bovendien is hij een uitstekende afwerker."

Vooral het tweede doelpunt van Vula kon op de goedkeuring van Vossen rekenen. "Dat was echt fantastisch gedaan. Het is voor een ploeg een enorme meerwaarde wanneer je verschillende spelers hebt die makkelijk kunnen scoren. Dan weet je dat elke bal die in de zestien komt gevaarlijk kan worden."