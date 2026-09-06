Miljoenenaankoop Genk mikt wel héél hoog: "De titel? Precies!"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Miljoenenaankoop Genk mikt wel héél hoog: "De titel? Precies!"
Foto: © photonews
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KRC Genk trekt op zondagavond naar het Lotto Park voor een boeiend en belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Rekent het ook in die wedstrijd op de beslissende passes en leuke acties van Jeppe Erenbjerg? De nieuwkomer mikt alvast hoog met zijn nieuwe club.

Jeppe Erenbjerg was in juni al de eerste zomeraanwinst van KRC Genk. De 26-jarige Deen kwam over van Zulte Waregem en tekende een contract tot de zomer van 2030 in de Cegeka Arena. Met de deal zou meer dan zes miljoen euro gemoeid zijn.

Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde toen slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro, maar Zulte Waregem ving (meer) dan het dubbele voor hem.

Jeppe Erenbjerg wilde er meteen staan bij KRC Genk

Dat zorgt natuurlijk ook voor best wel wat druk op de schouders van Erenbjerg, die tot op heden ook al meteen wat leuke dingen liet zien voor KRC Genk en dat nu ook in het Lotto Park tegen RSC Anderlecht zal moeten doen.

Want Genk mikt hoog dit seizoen en wil opnieuw bovenaan gaan meedraaien. Na de nederlaag tegen Zulte Waregem pakte Genk 7 op 9, dus als ze ook in Anderlecht kunnen winnen doen ze een goede zaak richting de top van het klassement.

Jeppe Erenbjerg mikt hoog met KRC Genk

"Bij een topclub moet je van dag 1 presteren", beseft Erenbjerg in gesprek met De Zondag. En dus werkt hij ook met een mental coach. Want het is voor hem duidelijk: "Als je gelukkig bent naast het veld, toont zich dat ook op het veld.”

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En dan heel hoog mikken met Genk? “Het potentieel is groot en veelbelovend. Het doel is om mee te doen voor de hoogste plaatsen. Voor de titel? Precies", wil hij er absoluut geen doekjes over winden. Te beginnen met een zege in het Lotto Park dan? Het lijkt te zullen moeten. 

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