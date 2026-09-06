'Plots knaltransfer op Jan Breydel: Cercle vangt nog 13,5(!) miljoen euro'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Plots knaltransfer op Jan Breydel: Cercle vangt nog 13,5(!) miljoen euro'
Foto: © photonews
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Zit de transferzomer erop voor de Belgische ploegen? Neen, nog niet helemaal. Er zijn nog een aantal zomermercato's open en daar zouden diverse ploegen kunnen van gaan profiteren om nog een stevige, uitgaande deal te doen. Ibrahima Diaby lijkt daarbij de absolute knaller te worden van het slot van de mercato.

Opmerkelijke afwezige in de kern van Cercle Brugge op speeldag 5 in de Jupiler Pro League tegen KAA Gent: Ibrahima Diaby. Hij zit niet in de basisploeg en zelfs niet op de bank. En dat heeft een stevige en belangrijke reden.

Het jeugdproduct van Paris Saint-Germain speelde in de eerste vier speeldagen nochtans 349 minuten mee en was daarmee meteen een belangrijk figuur op het middenveld van De Vereniging. Maar als het grote geld lonkt ...

Cercle Brugge kan 13,5 miljoen euro vangen voor Ibrahima Diaby

En we mogen wel stellen dat het over groot geld gaat. De speler heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van 'amper' 1,5 miljoen euro, maar zou voor het negenvoud kunnen vertrekken uit Jan Breydel richting Al Ahli SC.

Cercle Brugge en Al Ahli SC hebben volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri ondertussen zelfs al een akkoord bereikt over een transferpakket ter waarde van €13,5 miljoen voor Ibrahima Diaby. Alles is rond tussen de clubs, het wachten is nu nog op de medische keuring die Diaby momenteel ondergaat.

Cercle Brugge ziet jeugdproduct PSG al na één jaar opnieuw vertrekken richting Al Ahli SC

Die medische keuring is ondertussen wel degelijk aan de gang in Jeddah. Daarmee lijkt er een vervroegd einde te komen aan het avontuur van Diaby bij Cercle Brugge, waar hij nog maar sinds de zomer van 2025 actief voor was.

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De 19-jarige Fransman kwam uit de opleiding van PSG en tekende vorige zomer een contract voor vijf jaar bij Cercle. Hij speelde 28 wedstrijden en scoorde tweemaal, maar er komt dus vervroegd een einde aan die verbintenis. Voor het geld dat Al Ahli SC op tafel legt is het een no brainer voor De Vereniging, al staat Diaby wel te boek als een groot talent - dat bewees hij ook al bij de jeugd van PSG.

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