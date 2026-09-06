Union wint topper bij Charleroi dankzij geniale ingeving van onverwachte speler

Union Saint-Gilloise heeft zaterdag een belangrijke slag geslagen in de Jupiler Pro League. De Brusselaars wonnen met 2-3 op bezoek bij Charleroi en nemen daardoor opnieuw de leidersplaats over. De wedstrijd leek na een spectaculaire eerste helft alle kanten uit te kunnen, maar een slimme ingreep tijdens de rust leverde Union uiteindelijk de beslissende goal op.

Union begon sterk aan de wedstrijd en kreeg na twaalf minuten een onverwachte voorsprong. Charleroi-doelman Mohamed Koné verkeek zich op een afgeweken poging van Adem Zorgane, waardoor de bezoekers op 0-1 kwamen. De thuisploeg herstelde zich echter snel.

Freddy Mbemba maakte na 27 minuten gelijk en nog voor de rust draaide Charleroi de wedstrijd helemaal om. Patrick Pflücke werkte een knappe aanval af voor de 2-1. Union liet zich echter niet uit het lood slaan. Op slag van rust bracht Adem Zorgane zijn ploeg opnieuw langszij.

De Algerijn scoorde zo tegen zijn ex-club, al vierde hij zijn treffer uit respect niet uitbundig. Zijn doelpunt bleek uiteindelijk bijzonder belangrijk, want Union zou na de pauze meteen opnieuw toeslaan.

Assistent ziet ruimte en bedenkt variant

David Hubert en zijn staf hadden tijdens de eerste helft namelijk een probleem vastgesteld. Union had moeite om de fysieke duels te winnen in het centrum en de klassieke hoekschoppen leverden weinig gevaar op.

Artur Kopyt, binnen de technische staf verantwoordelijk voor de aanvallende stilstaande fases, zag een mogelijke oplossing. Hij merkte dat er rond de rand van het strafschopgebied regelmatig ruimte ontstond.



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Die analyse werd tijdens de rust besproken en amper vier minuten na de pauze kon Union de nieuwe variant al uitproberen. Besfort Zeneli nam een hoekschop, Raul Florucz trok met een loopactie verdedigers mee en plots stond Kamiel Van de Perre helemaal vrij.

De 22-jarige middenvelder aarzelde niet. Hij nam de bal in één keer op de slof en stuurde die heerlijk via de paal in de verste hoek. 2-3 en meteen de beslissende treffer.

"Ik zag meteen dat er ruimte lag en toen de bal naar mij kwam, heb ik eigenlijk niet meer nagedacht", vertelde Van de Perre na afloop. "Ik raakte hem perfect en zag hem vervolgens binnenvliegen. Op zo'n moment kun je alleen maar genieten."

Van de Perre verrast zelfs zijn ploegmaats

De manier waarop Van de Perre de bal binnenschoot, was opvallend. De middenvelder staat immers niet bepaald bekend als een speler die regelmatig doelpunten maakt. Zijn treffer tegen Charleroi was pas zijn tweede voor Union en zijn eerste in de Jupiler Pro League.

Zelfs Besfort Zeneli, die de corner nam, keek ervan op. "Ik wist dat Kamiel technisch goed is, maar ik had niet verwacht dat hij zo'n schot in zijn voeten had", lachte de Union-middenvelder. "De uitvoering was fantastisch. We hadden de variant tijdens de rust kort besproken, maar daarna moet hij het natuurlijk nog op die manier afmaken."

Ook Hubert kon na afloop een glimlach niet onderdrukken toen hij het over de goal had. "Dat was zeker niet het doelpunt waarvan Kamiel er op training elke week eentje maakt", grapte de Union-coach. "Maar hij heeft laten zien dat hij dat in zich heeft. Het belangrijkste is dat hij op het juiste moment zijn verantwoordelijkheid nam."

Van de Perre kon de plaagstoot van zijn trainer wel smaken. "Hij doet alsof ik nooit kan schieten", reageerde hij lachend. "Het is niet omdat ik het niet vaak probeer dat ik het niet kan. Nu heb ik het gelukkig eens kunnen bewijzen."

Union blijft indrukwekkend presteren

Charleroi kreeg na de 2-3 nog kansen om terug te keren. De Zebra's hadden voor de nederlaag nog een foutloos rapport van twaalf op twaalf en bewezen ook tegen Union waarom ze zo sterk aan het seizoen waren begonnen. De thuisploeg bleef druk zetten, maar Union hield uiteindelijk stand.

De bezoekers hadden zelfs nog een vierde treffer kunnen maken, maar Raul Florucz raakte de lat. Aan de overkant ontsnapte Union in de slotfase dan weer aan een ongelukkige gelijkmaker.

Voor Union betekent de overwinning een perfecte afsluiter van een loodzware reeks. De Brusselaars wonnen achtereenvolgens van Anderlecht, STVV en Charleroi en pakken zo negen op negen. Met dertien punten uit vijf wedstrijden staan ze opnieuw alleen aan de leiding.