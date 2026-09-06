Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken
Foto: © photonews
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Zulte Waregem heeft zondagavond een bijzonder belangrijke derbyzege geboekt op het veld van KV Kortrijk. Essevee won met 0-2, maar wie alleen naar de uitslag kijkt, krijgt een vertekend beeld van de wedstrijd. Michael Beale gaf na afloop zelf toe dat zijn ploeg lange tijd niet goed genoeg speelde.

De coach zag vooral voor de rust een nerveuze ploeg. Zulte Waregem stond verdedigend wel degelijk, maar had aan de bal te weinig rust en kwaliteit. Kortrijk nam het initiatief en leek meer grip te hebben op de wedstrijd.

“We hebben vandaag niet goed gespeeld. Een groot deel van de wedstrijd stonden we verdedigend wel goed, maar aan de bal waren we de mindere ploeg”, zei Beale bij DAZN. “Ik vond dat we er soms wat nerveus uitzagen. Het is een jonge groep en voor sommige jongens was dit hun eerste derby.”

Beale grijpt in tijdens de rust

Beale maakte er geen geheim van dat hij tijdens de rust stevig heeft ingegrepen. De coach was niet tevreden over de manier waarop zijn ploeg met de bal omsprong en liet dat ook duidelijk merken.

“Derby’s zijn er om te winnen. Natuurlijk zijn er in zo’n wedstrijd momenten waarop het chaotisch wordt en je de match even tot rust moet laten komen, maar ik had altijd het gevoel dat we sterker zouden worden naarmate de wedstrijd vorderde.”

Zulte Waregem wijzigde na de pauze ook tactisch iets. Essevee probeerde via de linkerflank van Kortrijk meer ruimte te vinden en kreeg daar enkele mogelijkheden uit. De rode kaart voor Storman veranderde de wedstrijd vervolgens volledig. Kortrijk moest met tien verder en Zulte Waregem kreeg plots meer ruimte om zelf initiatief te nemen.

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Beale wees er ook op dat de thuisploeg eerder in de week nog had gespeeld. “Voor hen was het ook zwaar omdat ze donderdag nog gespeeld hadden.”

Invallers maken opnieuw het verschil

Toch duurde het tot diep in de blessuretijd voor Essevee toesloeg. Hemsley Akpa-Chukwu zorgde in minuut 93 voor de openingstreffer. Kort daarna legde Atrok de 0-2-eindstand vast. Dat net de invallers belangrijk werden, stemde Beale bijzonder tevreden. “Dat toont dat we niet alleen een basiself hebben, maar echt een volledige kern. Daar ben ik heel trots op.”

Volgens de Engelsman is dat geen toeval. Ook eerder dit seizoen leverden spelers vanaf de bank al een belangrijke bijdrage. “Het gaat niet alleen om de elf spelers die starten. Het gaat om de hele selectie. Iedereen moet klaar zijn om een bijdrage te leveren.”

Karakter primeert voorlopig op voetbal

Beale was ook tevreden met de clean sheet. Zulte Waregem bleef zo ongeslagen in drie moeilijke uitwedstrijden tegen Union, Westerlo en nu ook Kortrijk. Toch zag hij genoeg werkpunten. Volgende week wacht Charleroi en de coach wil duidelijk maken dat het niveau zeker hoger moet liggen dan. “Dan zullen we wel een stuk beter moeten spelen dan vandaag.”

Wat Beale wel opnieuw zag, was karakter. “Het is een jonge ploeg die voor elkaar vecht, karakter toont en voor elkaar blijft lopen. Dat is tot nu toe eigenlijk het verhaal van ons seizoen.”

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