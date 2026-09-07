Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laat weten dat ze geen steun kan verlenen aan de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter. Dat hebben ze laten weten via een vlammend statement op de eigen webstek. Infantino gaf zondag aan wel degelijk een nieuwe ambtstermijn te ambiëren.

De KBVB heeft beslist geen steun te verlenen aan Gianni Infantino. Op de eigen webstek is het met een vlammend statement daartoe gekomen. Eerder hadden een aantal andere Europese landen (Noorwegen, Nederland, ...) ook al kritiek weten te uiten.

De beslissing van de KBVB rust op twee fundamentele pijlers waar de FIFA tot op vandaag geen openheid verleent:

Het FIFA Forward Enterprise-dossier : De KBVB stelt vast dat bij een aantal belangrijke beslissingen en ramingen binnen dit dossier tot op heden onvoldoende inzicht werd gegeven in de onderliggende motivering en besluitvorming. Dit roept vragen op over de transparantie en de governance van het proces. Wij blijven gealigneerd met de UEFA en vragen samen duidelijke antwoorden op het besluitvormingsproces en de verdere stappen;



: De KBVB stelt vast dat bij een aantal belangrijke beslissingen en ramingen binnen dit dossier tot op heden onvoldoende inzicht werd gegeven in de onderliggende motivering en besluitvorming. Dit roept vragen op over de transparantie en de governance van het proces. Wij blijven gealigneerd met de UEFA en vragen samen duidelijke antwoorden op het besluitvormingsproces en de verdere stappen; Ook in het lopende dossier rond de rode kaart van Folarin Balogun tijdens het WK, waarin de KBVB rechtstreeks betrokken partij is, blijven voor ons belangrijke vragen onbeantwoord. Ondanks onze uitdrukkelijke verzoeken om (1) een duidelijke motivering van de genomen beslissingen en (2) verduidelijking over de wijze waarop dergelijke situaties in de toekomst zullen worden behandeld, hebben wij hierover tot op heden geen afdoende antwoord ontvangen. Ook hier acht de KBVB volledige transparantie en een duidelijke toelichting noodzakelijk.

Voor de KBVB is het essentieel dat dergelijke dossiers, in het belang van de FIFA, het goed bestuur en de geloofwaardigheid van het internationale voetbal, transparant en zorgvuldig worden behandeld, met duidelijke waarborgen voor de toekomst.

De zaak Balogun zal op het FIFA Council op 15 oktober ten berde worden gebracht. Bondsvoorzitter Pascale Van Damme zetelt daarin. Zij heeft zich nu alvast uitgesproken over de zaak en is formeel over Infantino.

KBVB blijft inzetten op transparantie

"Mijn team bij de KBVB heeft tijdens en na het WK op een serene en constructieve manier gecommuniceerd met de FIFA om duidelijkheid te bekomen in de zaak Balogun. Twee maanden na de feiten stellen we vast dat onze vragen vooralsnog onbeantwoord blijven."





"Samen met de UEFA, de andere confederaties en de nationale federaties blijven we inzetten op transparantie in de besluitvorming, sterke governance en duidelijke processen. We blijven bereid tot constructieve samenwerking, in het belang van het vertrouwen, de integriteit en de toekomst van het voetbal."