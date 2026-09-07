Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

Het zou nog wel eens een heel spannende week kunnen worden voor het Belgisch voetbal. Vrijdag is er KV Mechelen - Anderlecht, een wedstrijd waar druk staat op beide ploegen. En eerst is er nog de Champions League met Club Brugge tegen Aston Villa. Ook daar staat meteen wel wat druk op de ketel, zoveel is duidelijk.

"Anderlecht en Genk hebben te veel verliespunten na vijf wedstrijden. Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden, met late transfers en dergelijke meer. Ik vond het op zich zelfs nog best wel een goede wedstrijd."

"Maar er zaten veel onvolkomenheden in de wedstrijd. Er was een gebrek aan diepgang, het was allemaal nog een beetje zoeken. Aan beide kanten moet het nog wat meer worden, maar de intenties zijn wel duidelijk bij Anderlecht."

Anderlecht en Genk hebben punten nodig

"Er is dringend nood aan punten en dus ook aan doelpunten. Drie goals in vijf wedstrijden is te weinig, dus in Mechelen is er maar één mogelijkheid: scoren en winnen", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Vandenbempt. Ook bij Club Brugge mag het nog wat meer zijn.

"Op basis van het niveau wat Club Brugge de voorbije weken heeft gehaald, lijken ze niet helemaal klaar voor de Champions League. Tzolis heeft echt wel een krater nagelaten met zijn vertrek. Diakhon doet zijn best, maar het is toch meer een schimmenspeler."

Club Brugge niet klaar voor Champions League?

"Potts is nog niet op het niveau van Stankovic. In het beste Club Brugge van vorig jaar was Vetlesen een invaller, ... Het is een open vraag: doet Club Brugge wat het de voorbije jaren deed in de Champions League? Eens de hymne weerklinkt, een ander gelaat laten zien?"



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"Aston Villa is ook zoekende, heeft nog geen goal gemaakt en staat met 1 op 9 in de Premier League. Het is zaak om punten te pakken voor Club Brugge volgens mij op basis van die gegevens", blijft de man van de radio toch optimistisch.