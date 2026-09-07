'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag.

Nicky Hayen verruilde KRC Genk in het tussenseizoen voor Burnley FC. Bij zijn voorstelling als coach van The Clarets sprak onze landgenoot al meteen over de ambitie om met zijn nieuwe werkgever aan te treden in de Premier League.

Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League en wil zo snel als mogelijk terugkeren naar het hoogste Engelse voetbalniveau. Enig probleem: de ploeg van Hayen heeft de start volledig gemist.

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Na vijf wedstrijden slaagde Burnley er nog geen enkele keer in om te winnen. Tegen West Bromwich Albion, Norwich City en Bristol City gingen The Clarets met de billen bloot. Tegen West Ham United en Middlesbrough FC werd dan weer een puntje gepakt.

Burnley staat met twee op vijftien op de allerlaatste plaats in de Championship. Extra pijnlijk: andere titelkandidaten zoals Swansea City, Wolverhampton Wanderers en West Ham zijn wél mee met de grote groep.

Zit Nicky Hayen al meteen op de wip als coach van Burnley FC?

In de Engelse media wordt al openlijk gepraat over een mogelijk ontslag van Hayen. Vooral de kritiek van de achterban - de fans stellen zich vragen bij enkele tactische ingrepen én late wissels - zou onze landgenoot de kop kunnen kosten.





Ondertussen heeft Burnley ingegrepen door Jamie Vardy naar Turf Moor te halen. Gaat de 39-jarige cultspits voor dé ommekeer zorgen? We vrezen er eerlijk gezegd voor. De komst van de 26-voudig Engels international zorgt er enkel voor dat de spotlights nog meer op Burnley gericht zijn.

Nicky Hayen moét voor de interlandbreak het tij keren

Voor de komende interlandbreak kruist Burnley de degens met Wrexham AFC, Swansea en Derby County. We hebben zo'n voorgevoel dat Hayen minstens zeven op negen - en misschien zelfs een perfect parcours - nodig zal hebben om zijn vel te redden.