'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'
Foto: © photonews
Word fan van Burnley! 11

Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag.

Nicky Hayen verruilde KRC Genk in het tussenseizoen voor Burnley FC. Bij zijn voorstelling als coach van The Clarets sprak onze landgenoot al meteen over de ambitie om met zijn nieuwe werkgever aan te treden in de Premier League. 

Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League en wil zo snel als mogelijk terugkeren naar het hoogste Engelse voetbalniveau. Enig probleem: de ploeg van Hayen heeft de start volledig gemist. 

Hayen Nicky
© photonews

Na vijf wedstrijden slaagde Burnley er nog geen enkele keer in om te winnen. Tegen West Bromwich Albion, Norwich City en Bristol City gingen The Clarets met de billen bloot. Tegen West Ham United en Middlesbrough FC werd dan weer een puntje gepakt. 

Burnley staat met twee op vijftien op de allerlaatste plaats in de Championship. Extra pijnlijk: andere titelkandidaten zoals Swansea City, Wolverhampton Wanderers en West Ham zijn wél mee met de grote groep. 

Zit Nicky Hayen al meteen op de wip als coach van Burnley FC?

In de Engelse media wordt al openlijk gepraat over een mogelijk ontslag van Hayen. Vooral de kritiek van de achterban - de fans stellen zich vragen bij enkele tactische ingrepen én late wissels - zou onze landgenoot de kop kunnen kosten. 

Ondertussen heeft Burnley ingegrepen door Jamie Vardy naar Turf Moor te halen. Gaat de 39-jarige cultspits voor dé ommekeer zorgen? We vrezen er eerlijk gezegd voor. De komst van de 26-voudig Engels international zorgt er enkel voor dat de spotlights nog meer op Burnley gericht zijn. 

Nicky Hayen moét voor de interlandbreak het tij keren

Voor de komende interlandbreak kruist Burnley de degens met Wrexham AFC, Swansea en Derby County. We hebben zo'n voorgevoel dat Hayen minstens zeven op negen - en misschien zelfs een perfect parcours - nodig zal hebben om zijn vel te redden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Burnley
Nicky Hayen

Meer nieuws

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

22:30
1
Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

21:15
Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

21:30
2
Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

21:00
5
't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

20:40
'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

20:20
Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

20:00
2
Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

19:40
'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

19:20
Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

19:00
Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

18:30
1
Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen Analyse

Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen

18:00
3
UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

17:30
13
'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

15:45
1
Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

17:00
2
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

16:30
10
Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

16:00
José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

15:30
5
Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

14:45
13
"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

14:19
Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

13:41
6
Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

13:30
4
Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

13:00
14
Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

12:30
Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

12:15
En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

12:00
De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

11:40
3
Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

11:20
3
Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan De derde helft

Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan

11:00
5
JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

09:50
1
Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

10:30
Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

10:00
3
'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

09:30
1
DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

09:00
16
Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

08:30
11
🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 5
Preston North End Preston North End 2-1 Blackburn Blackburn
Lincoln City Lincoln City 1-1 Southampton Southampton
Stoke City Stoke City 4-0 Charlton Athletic Charlton Athletic
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Derby County Derby County
Burnley Burnley 1-2 Bristol City Bristol City
West Bromwich West Bromwich 1-0 Watford Watford
Millwall Millwall 4-0 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
QPR QPR 0-1 Middlesbrough Middlesbrough
Sheffield United Sheffield United 1-3 Norwich City Norwich City
Portsmouth Portsmouth 2-0 Cardiff City Cardiff City
Swansea Swansea 0-0 Wrexham Wrexham
Birmingham City Birmingham City 2-2 Wolverhampton Wolverhampton

Nieuwste reacties

Goro Goro over Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau" Dirk1897 Dirk1897 over Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant A30 A30 over Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!" Swakke25 Swakke25 over Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal Real09 Real09 over José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender Demogorgon Demogorgon over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" Meut Meut over 🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie BrechtB BrechtB over Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk" BrechtB BrechtB over Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen CCpl CCpl over Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved