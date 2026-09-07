't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

De A-kern van KAA Gent is bijzonder goed begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Met 15 op 15 maakten ze al heel wat indruk op de analisten, kenners en coaches. Maar de B-kern heeft het voorlopig iets lastiger in de Challenger Pro League.

Bij de A-kern doen jonkies als Volckaert, De Vlieger, Seck en Cissé het ook dit seizoen meteen prima, maar bij de B-kern of de beloftenkern gaat het tot op heden net iets minder in de Challenger Pro League na een prima jaar vorig seizoen.

Voorlopig heeft het team 4 op 9. Vorige week won het nog verrassend op bezoek bij Sporting Hasselt, afgelopen weekend speelde het dan weer gelijk tegen de RSCA Futures. Na de 4-0 pandoering bij Beerschot is het zo 4 op 9 voor Gent een voorlopig twaalfde plaats op vijftien ploegen.

Thomas Matton voelde de bui hangen

Minder dan vorig seizoen, toen De Buffalo's nog de beste beloftenploeg hadden/waren. Beter dan Club Brugge, Anderlecht en Genk. Iets wat ze dit jaar willen herhalen, maar makkelijk lijkt dat voorlopig niet te gaan worden.

"Ik voelde de bui al hangen”, analyseerde coach Thomas Matton achteraf. "We hebben het onheil over onszelf afgeroepen omdat we discipline missen en het schort ons ook aan kwaliteit", was hij wel heel erg streng voor zijn team.

Systeem met challenges werkte tegen Gent

"Bepaalde jongens zaten na de match diep ontgoocheld in de kleedkamer, maar als je voetbalt zoals wij vandaag na rust, dan is dat totaal nutteloos", aldus Matton. Hij vond ook nog dat het systeem met de challenges wat in hun nadeel werkte.





Eerst zag hij een challenge verdwijnen, ook al was er volgens hem een duidelijke fout. En daardoor kon hij later bij een mogelijk strafschopgeval niet meer ingrijpen. Toch zouden en zullen die situaties geen excuus zijn voor het uiteindelijke puntenverlies. En dus keek Matton vooral naar de eigen kern. Vrijdag speelt Gent tegen FCV Dender EH en moet het er boenk op zijn.