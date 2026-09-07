Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

Thibaut Courtois staat dinsdagavond voor een bijzondere mijlpaal. Wanneer Real Madrid het in het Santiago Bernabéu opneemt tegen Internazionale, verschijnt de Belgische doelman voor de honderdste keer aan de aftrap in de Champions League. Daarmee wordt Courtois niet alleen de eerste Belg die die grens bereikt, hij schaart zich ook bij een bijzonder select gezelschap van Europese voetballegendes.

Courtois begon zijn Champions League-verhaal op 18 september 2013. Als doelman van Atlético Madrid stond hij toen onder de lat tegen Zenit Sint-Petersburg. Atlético won met 3-1 en de jonge Belg zette daarmee de eerste stap in een Europese carrière die inmiddels meer dan dertien jaar omspant.

Sindsdien volgden nog 98 wedstrijden. Courtois verzamelde er twaalf bij Atlético, zestien bij Chelsea en liefst 71 bij Real Madrid. Alleen al bij de Koninklijke heeft hij dus meer Champions League-optredens achter zijn naam dan de meeste Belgische spelers ooit in de competitie verzamelden.

Eerste Belg in exclusief gezelschap

De honderdste wedstrijd is meer dan een mooi rond getal. UEFA telde tot voor kort 55 spelers die minstens honderd wedstrijden in de Champions League hadden afgewerkt. Nicolás Otamendi werd in januari 2026 de meest recente nieuwkomer in die club. Courtois wordt dinsdag de 56ste speler die de kaap van honderd bereikt.

Voor België is de prestatie helemaal uniek. Axel Witsel staat op 85 wedstrijden en Kevin De Bruyne op 82. Courtois heeft hen dus al geruime tijd achter zich gelaten en zal als eerste Belgische voetballer de magische grens van honderd bereiken. Hans Vanaken volgt op ruime afstand met zestig optredens.

Dat record krijgt extra glans omdat de Champions League doorheen de geschiedenis niet altijd dezelfde omvang had. In de beginjaren was de competitie in de praktijk voorbehouden aan de landskampioenen, terwijl clubs vandaag veel meer wedstrijden kunnen spelen. Toch blijft honderd wedstrijden een mijlpaal waarvoor een speler jarenlang op het hoogste Europese niveau moet presteren.



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Courtois heeft bovendien nooit een voorronde nodig gehad om aan zijn Europese wedstrijden te komen. De statistieken van UEFA tellen voor dit klassement de wedstrijden vanaf de groepsfase, tegenwoordig de competitiefase, tot en met de finale.

Achtste doelman met minstens honderd wedstrijden

Voor Courtois is de mijlpaal ook op individueel vlak bijzonder. Hij wordt pas de achtste doelman die minstens honderd wedstrijden in de Champions League heeft gespeeld.

En ook daar bevindt hij zich tussen absolute iconen. Iker Casillas blijft de doelman met de meeste Champions League-optredens: de voormalige Real Madrid-doelman kwam tot 177 wedstrijden. Manuel Neuer volgt met 161, Gianluigi Buffon met 124 en Petr Čech met 111. Jan Oblak staat inmiddels op 106.

Courtois staat momenteel op 99 wedstrijden en 34 clean sheets. Daarmee hield hij in meer dan één op de drie wedstrijden zijn doel ongeschonden. Alleen al die cijfers tonen hoe belangrijk zijn rol is geweest in de Europese successen van Real Madrid.

Opvallend is bovendien dat Courtois ondanks zijn relatief jonge start als vaste Champions League-doelman al twee eindzeges achter zijn naam heeft staan.

Van pijnlijke eerste finale naar Europese glorie

Zijn eerste Champions League-finale werd meteen een van de meest pijnlijke avonden uit zijn carrière. In 2014 stond Courtois met Atlético tegenover het Real Madrid dat hij later zou vervoegen. Atlético leek lange tijd op weg naar de eindzege, maar Sergio Ramos bracht Real Madrid diep in blessuretijd langszij. In de verlenging liep Real uiteindelijk uit naar 4-1.

Acht jaar later kreeg Courtois een nieuwe kans. Op 28 mei 2022 stond opnieuw Liverpool tegenover hem, maar deze keer was de afloop helemaal anders. Real Madrid won met 1-0 en Courtois groeide uit tot de grote held van de finale na een reeks indrukwekkende reddingen. UEFA erkende hem die avond als een van de absolute hoofdrolspelers.

Twee jaar later volgde een tweede Champions League-triomf. In de finale van 2024 tegen Borussia Dortmund hield Courtois opnieuw zijn doel schoon in de 2-0-zege van Real Madrid. Daarmee werd hij de eerste Belgische doelman die de Champions League twee keer won.

Dat maakt zijn honderdste wedstrijd extra symbolisch: Courtois heeft niet alleen een indrukwekkend aantal Europese wedstrijden verzameld, hij heeft in die periode ook daadwerkelijk geschiedenis geschreven.

Ronaldo is nog heel ver weg

Wie naar de absolute top van het klassement kijkt, ziet dat Courtois voorlopig geen bedreiging vormt voor het record van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster staat op liefst 183 Champions League-optredens en is daarmee de recordhouder. Iker Casillas volgt op 177, Lionel Messi en Thomas Müller op 163 en Manuel Neuer op 161.

Voor Courtois ligt een andere uitdaging voor de hand: zijn eigen plaats binnen het keepersklassement verder versterken. Met zijn 34 jaar heeft hij nog altijd voldoende tijd om de totalen van onder anderen Oliver Kahn en mogelijk zelfs Jan Oblak verder te benaderen.