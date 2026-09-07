UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

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Ruben van Bommel beleefde zaterdagavond een wedstrijd met twee gezichten. De 22-jarige PSV-aanvaller was belangrijk met een assist en hielp zijn ploeg aan een overtuigende 1-3-zege op Ajax. Toch ging het na afloop vooral over één incident: een bijzonder harde botsing met Aaron Bouwman, waarvoor Van Bommel slechts geel kreeg.