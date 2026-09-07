Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Club Brugge is anno 2026 dé referentie van het Belgische voetbal. De voorbije vijftien jaar boetseerde Bart Verhaeghe blauw-zwart naar het voorbeeld dat het vandaag is geworden. "Heb ik gemakkelijk praten? Néén!"

Bart Verhaeghe nam op één februari 2011 de fakkel over van Pol Jonckheere als voorzitter van Club Brugge. De zakenman verzamelde doorheen de loop der jaren iets meer dan zeventig procent van de aandelen van blauw-zwart.

Verhaeghe boetseerde Club Brugge dan ook naar zijn model. En mét succes. De voorbije vijftien jaar schreef blauw-zwart zeven Belgische landstitels, 2 Belgische bekers, vijf Belgische Supercups én héél véél historische Europese wedstrijden bij op het palmares.

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"Ik hoor soms dat ik gemakkelijk praten heb", aldus Verhaeghe in Het Laatste Nieuws. "Is dat zo? Néén! Ik ben vijftien jaar geleden van hetzelfde punt gestart als de andere clubs. Het staat iedereen vrij om de obstakels weg te nemen."

De voorzitter van Club Brugge is op dreef. "Ik heb er geen vijftien jaar over gedaan om van Club Brugge een nv te maken. Ik zag snel in dat een vzw niet werkte en heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Er is in al die tijd nooit één euro uit de club gehaald."

Ik hoor soms dat ik gemakkelijk praten heb. Is dat zo? Néén! Ik ben vijftien jaar geleden van hetzelfde punt gestart als de andere clubs

"Er werd gelachen met onze holistische aanpak rond voeding, slaap en speciale brillen", gaat Verhaeghe verder. "Vandaag is het allemaal standaard, hé. Maar wij waren de innovator. Vanaf dag één. Ik hoef me dan ook niet te schamen voor de positie waarin Club Brugge zich heeft gewerkt."





De 61-jarige Vilvoordenaar - al groeide Verhaeghe op in Grimbergen - komt met een pikante anekdote op de proppen. "Ik herinner me dat RSC Anderlecht destijds bij monde van Herman Van Holsbeck zei dat we beter eerst iets zouden leren winnen."

Club Brugge is uitgegroeid tot een Europese subtopper

"Wel, we hebben het geleerd", grijnst Verhaeghe. "Maar beoordeel mij alstublieft niet op de laatste drie of vier jaar. Club Brugge heeft alles gedaan wat ik de voorbije vijftien heb gezegd en als doelstelling heb gezet."

Het respect van de Europese topclubs voor Club Brugge is dan ook enorm gegroeid. "We zijn een Europese subtopper geworden. We verkopen vandaag aan Arsenal FC en aan Internazionale FC. Tegelijkertijd rekruteren we uit de Premier League. Ook dat was tien jaar geleden ondenkbaar."