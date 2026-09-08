Aanduidingen speeldag 6: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Aanduidingen speeldag 6: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews
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Speeldag zes in de Jupiler Pro League staat voor de deur en brengt meteen enkele interessante affiches met zich mee. De KBVB heeft intussen ook de volledige scheidsrechtersaanduidingen bekendgemaakt, met enkele opvallende namen bij de toppers van het weekend.

De eerste vijf speeldagen zitten erop en het klassement heeft al serieus vorm gekregen. OH Leuven en KV Kortrijk zijn voorlopig achtergebleven met 0 op 15, terwijl KAA Gent de enige ploeg is met een foutloos parcours. De Buffalo's namen alleen de leiding met 15 op 15.

Nu staat speeldag 6 voor de deur met enkele leuke affiches. KV Mechelen en Anderlecht trappen af op vrijdag terwijl we ook Club - Antwerp en Genk - Gent te zien zullen krijgen. De KBVB maakte bekend welke scheidsrechters deze speeldag in actie komen. Hieronder vindt u een overzicht.

11/09/2026 – 20:45 KV Mechelen – Anderlecht

Referee: Erik Lambrechts
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Christophe Snoeck

12/09/2026 – 16:00 SK Beveren – STVV

Referee: Kevin Van Damme
Assistant Referee 1: Kevin Debeuckelaere
Assistant Referee 2: Tom Vanpoucke
Fourth Official: Michiel Allaerts
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Jerome Meys

12/09/2026 – 18:15 KVC Westerlo – Standard

Referee: Bert Put
Assistant Referee 1: Bryan Bijnens
Assistant Referee 2: Ben Gonnissen
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Michele Seeldraeyers
RO: Jonas Timmermans

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12/09/2026 – 20:45 OH Leuven – Cercle Brugge

Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Tom Stevens
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Martijn Tiesters
RO: Glenn Claes

12/09/2026 – 20:45 Union SG – Lommel SK

Referee: Yusuke Araki
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Lothar D'Hondt
VAR: Brent Staessens
AVAR: Ella De Vries
RO: Jari Van Laere

13/09/2026 – 13:30 Club Brugge – Antwerp

Referee: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Lothar D'Hondt
AVAR: Laurent Willems
RO: Ermaild Mataj

13/09/2026 – 16:00 KRC Genk – KAA Gent

Referee: Nathan Verboomen
Assistant Referee 1: Mathias Hillaert
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Jasper Vergoote
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Jana Van Laere
RO: Istvan Lagaert

13/09/2026 – 18:30 Zulte Waregem – Charleroi

Referee: Bert Verbeke
Assistant Referee 1: Quentin Blaise
Assistant Referee 2: Nicolas Maszowez
Fourth Official: Klass Clerkx
VAR: Wim Smet
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Yenthe Boogaerts

13/09/2026 – 19:15 La Louvière – KV Kortrijk

Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Ruben Wyns
Assistant Referee 2: Gianni Seeldraeyers
Fourth Official: Kevin Van Damme
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Melissa Lejear
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

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