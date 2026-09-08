Aanduidingen speeldag 6: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews
Speeldag zes in de Jupiler Pro League staat voor de deur en brengt meteen enkele interessante affiches met zich mee. De KBVB heeft intussen ook de volledige scheidsrechtersaanduidingen bekendgemaakt, met enkele opvallende namen bij de toppers van het weekend.
De eerste vijf speeldagen zitten erop en het klassement heeft al serieus vorm gekregen. OH Leuven en KV Kortrijk zijn voorlopig achtergebleven met 0 op 15, terwijl KAA Gent de enige ploeg is met een foutloos parcours. De Buffalo's namen alleen de leiding met 15 op 15.
Nu staat speeldag 6 voor de deur met enkele leuke affiches. KV Mechelen en Anderlecht trappen af op vrijdag terwijl we ook Club - Antwerp en Genk - Gent te zien zullen krijgen. De KBVB maakte bekend welke scheidsrechters deze speeldag in actie komen. Hieronder vindt u een overzicht.
11/09/2026 – 20:45 KV Mechelen – Anderlecht
Referee: Erik Lambrechts
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Christophe Snoeck
12/09/2026 – 16:00 SK Beveren – STVV
Referee: Kevin Van Damme
Assistant Referee 1: Kevin Debeuckelaere
Assistant Referee 2: Tom Vanpoucke
Fourth Official: Michiel Allaerts
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Jerome Meys
12/09/2026 – 18:15 KVC Westerlo – Standard
Referee: Bert Put
Assistant Referee 1: Bryan Bijnens
Assistant Referee 2: Ben Gonnissen
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Michele Seeldraeyers
RO: Jonas Timmermans
Lees ook... De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...›
12/09/2026 – 20:45 OH Leuven – Cercle Brugge
Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Tom Stevens
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Martijn Tiesters
RO: Glenn Claes
12/09/2026 – 20:45 Union SG – Lommel SK
Referee: Yusuke Araki
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Lothar D'Hondt
VAR: Brent Staessens
AVAR: Ella De Vries
RO: Jari Van Laere
13/09/2026 – 13:30 Club Brugge – Antwerp
Referee: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Lothar D'Hondt
AVAR: Laurent Willems
RO: Ermaild Mataj
13/09/2026 – 16:00 KRC Genk – KAA Gent
Referee: Nathan Verboomen
Assistant Referee 1: Mathias Hillaert
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Jasper Vergoote
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Jana Van Laere
RO: Istvan Lagaert
13/09/2026 – 18:30 Zulte Waregem – Charleroi
Referee: Bert Verbeke
Assistant Referee 1: Quentin Blaise
Assistant Referee 2: Nicolas Maszowez
Fourth Official: Klass Clerkx
VAR: Wim Smet
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Yenthe Boogaerts
13/09/2026 – 19:15 La Louvière – KV Kortrijk
Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Ruben Wyns
Assistant Referee 2: Gianni Seeldraeyers
Fourth Official: Kevin Van Damme
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Melissa Lejear
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
Lees ook...
Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (11/09).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief