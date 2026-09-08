Anderlecht-fans zijn kritisch, maar... Vitor Bruno zal hem - ondanks concurrentie - niet opzij schuiven

De komst van drie nieuwe middenvelders leek slecht nieuws voor Marco Kana en Enric Llansana. Zeker voor Llansana werd dat zondag tegen KRC Genk meteen duidelijk: de Nederlander verdween uit de basis en maakte plaats voor nieuwkomer Ilias Koutsoupias. Kana bleef echter gewoon staan. En dat zegt veel over zijn huidige status bij Vitor Bruno.

Want hoewel Anderlecht met Roméo Amane en Thelo Aasgaard nog twee stevige concurrenten achter de hand heeft, is het allerminst zeker dat Kana straks naar de achtergrond verdwijnt. Integendeel. Intern klinkt dat de Portugese trainer bijzonder gecharmeerd is van wat Kana brengt.

Precies het soort middenvelder dat Bruno zoekt

Kana is misschien niet de speler die bij een groot deel van de supporters het meeste enthousiasme oproept, maar hij lijkt wel een aantal kwaliteiten te bezitten die voor Bruno bijzonder belangrijk zijn. De trainer wil dat zijn ploeg snel en verticaal voetbalt en daarbij niet onnodig veel balcontacten nodig heeft.

Kana kan daarin een belangrijke rol spelen. Hij zoekt vaak de eenvoudige oplossing, kan in één tijd spelen en probeert het tempo vanuit de as te verhogen. Tegelijk weet hij goed wat zijn mogelijkheden zijn. Hij hoeft niet voortdurend het spel naar zich toe te trekken om nuttig te zijn.

Dat verklaart ook waarom Bruno hem in de eerste maanden van het seizoen zoveel vertrouwen gaf. Hij speelde bijna alles dit seizoen. Tegen Genk speelde hij opnieuw de volledige wedstrijd als controleur voor de verdediging.

De kritiek van de supporters

Daar zit meteen een opmerkelijke tegenstelling. Waar Bruno duidelijk vertrouwen heeft in Kana, blijft een deel van de Anderlecht-aanhang kritisch. Balverliezen of verkeerde keuzes worden bij hem snel uitvergroot. Wanneer een nieuwkomer hetzelfde doet, wordt daar vaak met iets meer geduld naar gekeken.





Kana heeft dat imago deels zelf gecreëerd. Hij is geen risicoloze speler. Hij probeert vooruit te denken en zoekt geregeld de verticale pass. Dat kan verkeerd aflopen, maar het is tegelijk precies wat Bruno van zijn middenvelders verlangt.

Een mooi voorbeeld kwam al in de Europese campagne. Kana leverde in de Europa League dit seizoen een assist en speelde een belangrijke rol in de kwalificatie voor de competitiefase. Ook in de competitie had hij al een paar belangrijke pre-assists, maar daar wordt minder aandacht aan gegeven.

"Le Professeur" heeft meer troeven dan zichtbaar zijn

Kana's bijnaam binnen Neerpede is niet toevallig "Le Professeur". Hij is een speler die het spel leest en zich voortdurend aanspeelbaar probeert te maken. Zijn doorsteekpass is een ander wapen dat soms onderbelicht blijft. Hij denkt verticaal en heeft technisch ook de kwaliteiten om die intentie uit te voeren.

Dat levert niet altijd een geslaagde actie op. Maar net daar ligt een verschil in interpretatie. Supporters zien soms vooral het balverlies; Bruno lijkt vooral te kijken naar de intentie en het nut van de actie.

De concurrentie zal hem uiteraard scherp houden. Anderlecht heeft zijn middenveld deze zomer duidelijk versterkt en Koutsoupias toonde tegen Genk meteen dat hij een serieuze optie is. Amane en Aasgaard moeten hun kans nog krijgen.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Kana plots helemaal uit beeld verdwijnt. Bruno zal hem de komende weken waarschijnlijk ook eens rust gunnen, want de 24-jarige middenvelder heeft al heel veel gespeeld.

Maar zelfs met een bredere kern blijft Kana een interessante pion voor deze Anderlecht-coach. Niet omdat hij foutloos is, wel omdat hij iets brengt wat Bruno duidelijk waardeert: eenvoud, snelheid van uitvoering en de moed om vooruit te spelen.