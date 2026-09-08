Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn
Foto: © photonews
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Thomas Foket is bij Anderlecht niet langer welkom in de A-kern, maar de 31-jarige rechtsachter is nog niet uitgespeeld bij paars-wit. De ervaren verdediger heeft zich neergelegd bij zijn situatie en zal de komende periode een belangrijke rol vervullen bij de Futures. Foket is aangeduid als dispensatiespeler en draagt inmiddels ook de kapiteinsband. Een opvallende wending voor een speler die nog altijd onder contract ligt bij Anderlecht.

Foket behoort al een hele tijd niet meer tot de plannen van de opeenvolgende coaches van Anderlecht. Een contractontbinding kwam echter nooit ter sprake. De verdediger wil zijn overeenkomst zelf evenmin laten ontbinden. Zolang Foket speler van Anderlecht is, wil de club hem dan ook blijven gebruiken. Zijn nieuwe bestemming wordt voorlopig de Challenger Pro League.

Wat is een dispensatiespeler?

Bij de Futures gelden specifieke regels rond de leeftijd van spelers. Omdat beloftenploegen vooral bedoeld zijn om jonge talenten te laten doorstromen, mogen ze niet zomaar onbeperkt ervaren spelers opstellen. Een dispensatiespeler is een oudere speler die onder bepaalde voorwaarden toch met de beloften mag aantreden.

Voor Anderlecht is Foket in dat opzicht bijzonder interessant. Hij kan bij de Futures niet alleen minuten maken, maar ook zijn ervaring doorgeven aan een groep die na een moeilijke competitiestart dringend nood heeft aan stabiliteit.

Foket heeft zich de voorbije maanden bovendien voorbeeldig opgesteld. Hij blijft goed trainen, heeft zich positief gedragen ondanks zijn beperkte perspectieven bij de A-kern en ligt goed in de groep. Ook met de jonge spelers kan hij het uitstekend vinden. Dat maakt hem een logische keuze om de Futures te leiden.

Dat contrast was er bijvoorbeeld met Majeed Ashimeru, die volgens naar wat we horen een minder positieve invloed had op de sfeer bij de beloften. Bij de Ghanees werd uiteindelijk wel het contract ontbonden. Foket bewandelt een volledig ander traject: hij blijft prof van Anderlecht en wil zijn resterende contract gewoon uitdoen.

Futures hebben kwaliteit nodig

De timing van zijn nieuwe rol is bovendien niet toevallig. De Futures zijn dramatisch aan het seizoen begonnen en pakten amper één punt uit hun eerste vier wedstrijden. Een start van 1 op 12 dus, terwijl de ploeg tegelijk heel wat kwaliteit zag verdwijnen.

Verschillende spelers die vorig seizoen nog belangrijke krachten waren bij de Futures, maken inmiddels deel uit van de A-kern. Noah Kalonji, Joshua Nga Kana, Kaïs Barry, Jayden Onia Seke en Noa Ojea zijn intussen overgeheveld naar de A-kern. Dat heeft een directe impact op de resultaten. 

Ook jonge talenten hebben opnieuw minuten nodig

Tegelijk ontstaat er een ander probleem binnen de A-kern. Door de vele inkomende transfers wordt het steeds moeilijker voor jonge spelers om zelfs maar op de bank plaats te nemen.

Kaïs Barry is daarvan een duidelijk voorbeeld. De jonge verdediger zat afgelopen weekend tegen Genk zelfs op de tribune. Hij heeft dit seizoen nauwelijks minuten verzameld, terwijl net voor zulke spelers wedstrijdritme essentieel is.

Ook Onia Seke en Kalonji hebben meer speelminuten nodig. Zij zullen blijven meetrainen met de A-kern, maar het is de bedoeling dat ze af en toe opnieuw wedstrijden bij de Futures afwerken.

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