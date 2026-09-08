Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

Club Brugge begint aan een nieuw Champions League-avontuur met stevige affiches en hoge verwachtingen. Brandon Mechele ziet kansen, maar beseft tegelijk dat de reputatie van blauw-zwart stilaan tegen hen kan werken. Vooral de wedstrijden tegen de zogenoemde haalbare tegenstanders worden verraderlijk.

Slaagt Club Brugge erin om zich voor de derde keer op rij te plaatsen voor de league phase van de Champions League? Dat is alvast het duidelijke doel bij blauw-zwart.

“Onze ambitie is om wedstrijden te winnen”, vertelde Brandon Mechele bij RTL Sports. “Meer punten pakken dan vorig jaar. Ik denk dat we toen tien punten hadden. Dat was al goed, maar als we dat kunnen verbeteren, zou dat nog beter zijn.”

Club Brugge wil elke wedstrijd met dezelfde ingesteldheid aanpakken. “Voor elke match moeten we erin geloven. Alles is mogelijk, zeker hier in Jan Breydel. Ik heb het gevoel dat we hier een hoger niveau halen dan in andere wedstrijden. In Brugge kan er veel.”

Mechele waarschuwt voor zware loting

Over de loting is Mechele minder enthousiast. Club Brugge neemt het op tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt, RC Lens, Inter, PSV, Napoli en Stuttgart.

“Ik denk dat het moeilijker is dan vorig jaar”, reageerde Mechele. “We hebben Inter en Liverpool, maar de andere ploegen zijn misschien iets minder sterk dan de tegenstanders die we de voorbije jaren kregen. Toch zijn ook zij heel goed.”



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Volgens de verdediger schuilt daar net een gevaar. “Het is een ander niveau, maar veel mensen zullen verwachten dat we tegen die ploegen makkelijker kunnen winnen. En dat is precies het gevaar.”

Club Brugge heeft de voorbije jaren in Europa een stevige reputatie opgebouwd. Tegenstanders weten inmiddels dat blauw-zwart niet onderschat mag worden.

Een goede start tegen Aston Villa zou dan ook meteen veel kunnen betekenen voor de Europese campagne van 2026/2027. De Engelse club zit bovendien niet in zijn beste vorm, waardoor Club Brugge mogelijk meteen een kans krijgt om punten te pakken.