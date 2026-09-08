Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

Cercle Brugge zal op zaterdag 19 september in bijzondere omstandigheden aantreden op het veld van Sporting Charleroi. De wedstrijd wordt namelijk volledig achter gesloten deuren afgewerkt. Zowel de thuisfans als de meegereisde aanhang van Cercle moeten het duel noodgedwongen vanop afstand volgen.

De aanleiding ligt bij incidenten tijdens Standard-Charleroi van vorig seizoen. Sporting Charleroi kreeg daarvoor van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport een wedstrijd zonder publiek opgelegd. De sanctie treft daardoor niet alleen de Zebra’s, maar ook de supporters van de Vereniging.

Voor Cercle is dat bijzonder zuur. De eigen achterban had niets te maken met de feiten die tot de straf hebben geleid, maar mag desondanks niet afreizen naar het Stade du Pays de Charleroi.

Cercle betreurt gevolgen voor eigen fans

Cercle Brugge reageerde via de eigen kanalen op de beslissing en maakte duidelijk dat vooral de gevolgen voor de supporters hard aankomen. Zij verliezen immers een verplaatsing zonder zelf enige verantwoordelijkheid te dragen voor de incidenten.

“Cercle betreurt dat ook onze supporters hierdoor de wedstrijd niet kunnen bijwonen. Hoewel onze fans geen enkele betrokkenheid hadden bij de feiten die tot deze sanctie hebben geleid, dragen zij nu wel mee de gevolgen van deze beslissing”, klinkt het.

Het betekent ook dat de spelers van Cercle het tijdens de wedstrijd zonder steun uit het bezoekersvak moeten stellen. In een volledig leeg stadion zal de sfeer sowieso heel anders zijn dan tijdens een normale competitiewedstrijd.





Geen thuis- én uitfans in Charleroi

De straf geldt voor het volledige stadion. Ook Charleroi zelf zal dus geen beroep kunnen doen op zijn achterban. De wedstrijd van 19 september krijgt daardoor een bijzonder decor, met enkel spelers, stafleden en andere toegelaten aanwezigen langs het veld.

Voor de Vereniging verandert er sportief uiteraard niets aan de inzet. De punten blijven even belangrijk, maar de gebruikelijke ondersteuning van de tribunes valt volledig weg.

De spelers moeten zich dan weer voorbereiden op een competitieduel in een sfeer die eerder aan een oefenwedstrijd dan aan een normale Jupiler Pro League-avond zal doen denken.