Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cercle Brugge zal op zaterdag 19 september in bijzondere omstandigheden aantreden op het veld van Sporting Charleroi. De wedstrijd wordt namelijk volledig achter gesloten deuren afgewerkt. Zowel de thuisfans als de meegereisde aanhang van Cercle moeten het duel noodgedwongen vanop afstand volgen.

De aanleiding ligt bij incidenten tijdens Standard-Charleroi van vorig seizoen. Sporting Charleroi kreeg daarvoor van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport een wedstrijd zonder publiek opgelegd. De sanctie treft daardoor niet alleen de Zebra’s, maar ook de supporters van de Vereniging.

Voor Cercle is dat bijzonder zuur. De eigen achterban had niets te maken met de feiten die tot de straf hebben geleid, maar mag desondanks niet afreizen naar het Stade du Pays de Charleroi.

Cercle betreurt gevolgen voor eigen fans

Cercle Brugge reageerde via de eigen kanalen op de beslissing en maakte duidelijk dat vooral de gevolgen voor de supporters hard aankomen. Zij verliezen immers een verplaatsing zonder zelf enige verantwoordelijkheid te dragen voor de incidenten.

“Cercle betreurt dat ook onze supporters hierdoor de wedstrijd niet kunnen bijwonen. Hoewel onze fans geen enkele betrokkenheid hadden bij de feiten die tot deze sanctie hebben geleid, dragen zij nu wel mee de gevolgen van deze beslissing”, klinkt het.

Het betekent ook dat de spelers van Cercle het tijdens de wedstrijd zonder steun uit het bezoekersvak moeten stellen. In een volledig leeg stadion zal de sfeer sowieso heel anders zijn dan tijdens een normale competitiewedstrijd.

Geen thuis- én uitfans in Charleroi

De straf geldt voor het volledige stadion. Ook Charleroi zelf zal dus geen beroep kunnen doen op zijn achterban. De wedstrijd van 19 september krijgt daardoor een bijzonder decor, met enkel spelers, stafleden en andere toegelaten aanwezigen langs het veld.

Voor de Vereniging verandert er sportief uiteraard niets aan de inzet. De punten blijven even belangrijk, maar de gebruikelijke ondersteuning van de tribunes valt volledig weg.

De spelers moeten zich dan weer voorbereiden op een competitieduel in een sfeer die eerder aan een oefenwedstrijd dan aan een normale Jupiler Pro League-avond zal doen denken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Cercle Brugge

Meer nieuws

Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

12:50
Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

14:00
Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

12:45
2
Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

13:32
Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

13:15
Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

13:00
Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

12:00
7
Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

12:30
1
Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

11:30
Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

11:00
2
Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

10:30
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

10:00
4
Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

09:30
6
Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

09:45
3
LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

09:15
Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

08:28
2
Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

08:45
1
Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

09:00
2
Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

Anderlecht geeft Thomas Foket een nieuwe - toch wel belangrijke - rol, al zal er meer nodig zijn

07:20
4
Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

08:00
Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

07:00
7
Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen Analyse

Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen

06:30
5
Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

06:15
"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

23:30
5
Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

23:00
Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

22:30
4
Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

21:30
8
Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

21:15
'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

22:00
1
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

16:30
12
Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

21:00
33
't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

20:40
2
Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

20:00
10
'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

20:20
Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

19:40
1
'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!" Geert66 Geert66 over Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - Aston Villa: - Paa'ke Paa'ke over Alle redenen waarom lang en moeilijk seizoen dreigt voor KV Mechelen H.J. H.J. over Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben" TIGERMANIA TIGERMANIA over Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van TIGERMANIA TIGERMANIA over Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot aggrolites aggrolites over 'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer' BrechtB BrechtB over "Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved