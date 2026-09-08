Club Brugge houdt hart vast: dit is er aan de hand met Vanaken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge houdt hart vast: dit is er aan de hand met Vanaken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge verloor zijn eerste wedstrijd in de Champions League na een spektakelrijk duel met 2-3 van Aston Villa. De supporters van blauw-zwart zagen in de tweede helft Hans Vanaken naar de kant gaan. En dus hield iedereen meteen de adem in. Met recht en reden? Hans Vanaken suste de gemoederen meteen na de wedstrijd.

Hans Vanaken kwam ondanks zijn wissel en de nederlaag het gewoon uitleggen aan de pers. En dus reageerde hij op VTM2 over de pijnlijke nederlaag tegen Aston Villa én over de pijn die hij zelf voelde tijdens de wedstrijd.

Vanaken die gewisseld wordt? Dat valt enkel in noodgevallen voor. "Ik voelde een soort stijfheid in de hamstrings en bij een sprint rond het uur voelde ik dat het wat erger werd", aldus Hans Vanaken in een eerste reactie.

Blessure Hans Vanaken zou mee kunnen vallen

"En dus was het beter om er op dat moment af te gaan en niets te riskeren. Het is tijdens de wedstrijd opgekomen en het is beter om het zo op te lossen, dan bij een volgende sprint de hamstring helemaal af te scheuren."

"Het begin stijf te worden en daar kon ik nog wel mee door, maar op een bepaald moment kon ik niet meer voluit gaan in de sprinten. Het gevoel is voor mij een beetje dubbel. We geven de goals te makkelijk weg in de eerste helft."

Hans Vanaken steekt hand in eigen boezem

"Het is onze eigen fout dat we 1-3 achter staan. In de tweede helft hadden we niet veel meer te verliezen en dat ging ons beter af. De laatste pass of voorzet viel net niet goed voor ons. We mogen geen excuses zoeken dat we nog zoekende waren, zij maken dat ook mee op dit moment."

Lees ook... Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

"Het was een goede avond om ons eens te laten zien. Dat is bij momenten gelukt na de rust, maar in de eerste helft gaven we het weg." Ook Sabbe bleef licht geblesseerd aan de kant bij de rust, voor Club Brugge is het een veertiende nederlaag in achttien Europese topwedstrijden tegen teams uit de Premier League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
Aston Villa
Hans Vanaken

Meer nieuws

Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

20:42
Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

16:05
Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

Brandon Mechele waarschuwt Club Brugge voor verraderlijke Champions League-val

14:00
2
Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

13:32
Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge

13:00
2
Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

12:30
8
Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

06:15
Na de zware kritiek bij RSC Anderlecht: zo pakken Union, Gent, Club en STVV Europa aan

Na de zware kritiek bij RSC Anderlecht: zo pakken Union, Gent, Club en STVV Europa aan

19:30
Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? Analyse

Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor?

20:20
3
Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk

Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk

20:00
Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

Club Brugge heeft zijn plek naast Ajax en Benfica veroverd: de bewijzen zijn er

10:30
Live. Transfernieuws 8/9: 'Carvajal heeft nieuwe bestemming beet'

Live. Transfernieuws 8/9: 'Carvajal heeft nieuwe bestemming beet'

19:15
Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"

Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"

18:20
2
Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden

Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden

17:30
2
Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid

Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid

19:00
LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

09:15
Anderlecht-fans zijn kritisch, maar... Vitor Bruno zal hem - ondanks concurrentie - niet opzij schuiven

Anderlecht-fans zijn kritisch, maar... Vitor Bruno zal hem - ondanks concurrentie - niet opzij schuiven

18:40
2
Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

09:00
2
Rik De Mil wil nog iets heel duidelijk maken over Christian Burgess: "Dat is niet waar"

Rik De Mil wil nog iets heel duidelijk maken over Christian Burgess: "Dat is niet waar"

18:00
KAA Gent bleef met transferdomper achter: ex-JPL-smaakmaker trekt naar Engeland

KAA Gent bleef met transferdomper achter: ex-JPL-smaakmaker trekt naar Engeland

17:47
1
Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

15:10
Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

Coach Aston Villa onder de indruk Club Brugge-speler: "Ze hebben een fantastische speler"

08:00
1
Aanduidingen speeldag 6: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 6: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

16:50
Hendrik Van Crombrugge doet boekje open over opvallende situatie bij KRC Genk

Hendrik Van Crombrugge doet boekje open over opvallende situatie bij KRC Genk

16:20
3
Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen

11:00
7
Lommel wil niet zomaar overleven in 1A en maakt dat op deze manier duidelijk

Lommel wil niet zomaar overleven in 1A en maakt dat op deze manier duidelijk

15:15
Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

12:45
3
Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

Cercle Brugge moet zich aanpassen na opmerkelijke sanctie en komt meteen met duidelijk statement

14:40
1
Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

13:15
1
Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

12:50
Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

12:00
12
Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

11:30
1
Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

07/09
1
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière

10:00
4
Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

09:45
2
Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

09:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 0-0 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 0-0 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-0 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Club Brugge - Aston Villa: 2-3 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent bleef met transferdomper achter: ex-JPL-smaakmaker trekt naar Engeland Spencer1880 Spencer1880 over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? sven123 sven123 over Anderlecht-fans zijn kritisch, maar... Vitor Bruno zal hem - ondanks concurrentie - niet opzij schuiven Lucky Nilis Lucky Nilis over Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno kukeluku kukeluku over Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon" .. .. over Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen kukeluku kukeluku over Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge TatstOn TatstOn over Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved