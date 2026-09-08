Club Brugge houdt hart vast: dit is er aan de hand met Vanaken

Club Brugge verloor zijn eerste wedstrijd in de Champions League na een spektakelrijk duel met 2-3 van Aston Villa. De supporters van blauw-zwart zagen in de tweede helft Hans Vanaken naar de kant gaan. En dus hield iedereen meteen de adem in. Met recht en reden? Hans Vanaken suste de gemoederen meteen na de wedstrijd.

Hans Vanaken kwam ondanks zijn wissel en de nederlaag het gewoon uitleggen aan de pers. En dus reageerde hij op VTM2 over de pijnlijke nederlaag tegen Aston Villa én over de pijn die hij zelf voelde tijdens de wedstrijd.

Vanaken die gewisseld wordt? Dat valt enkel in noodgevallen voor. "Ik voelde een soort stijfheid in de hamstrings en bij een sprint rond het uur voelde ik dat het wat erger werd", aldus Hans Vanaken in een eerste reactie.

Blessure Hans Vanaken zou mee kunnen vallen

"En dus was het beter om er op dat moment af te gaan en niets te riskeren. Het is tijdens de wedstrijd opgekomen en het is beter om het zo op te lossen, dan bij een volgende sprint de hamstring helemaal af te scheuren."

"Het begin stijf te worden en daar kon ik nog wel mee door, maar op een bepaald moment kon ik niet meer voluit gaan in de sprinten. Het gevoel is voor mij een beetje dubbel. We geven de goals te makkelijk weg in de eerste helft."

Hans Vanaken steekt hand in eigen boezem

"Het is onze eigen fout dat we 1-3 achter staan. In de tweede helft hadden we niet veel meer te verliezen en dat ging ons beter af. De laatste pass of voorzet viel net niet goed voor ons. We mogen geen excuses zoeken dat we nog zoekende waren, zij maken dat ook mee op dit moment."



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"Het was een goede avond om ons eens te laten zien. Dat is bij momenten gelukt na de rust, maar in de eerste helft gaven we het weg." Ook Sabbe bleef licht geblesseerd aan de kant bij de rust, voor Club Brugge is het een veertiende nederlaag in achttien Europese topwedstrijden tegen teams uit de Premier League.