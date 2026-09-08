Club Brugge krijgt interessant rapport van Opta voor Champions League

De Champions League blijft voor Club Brugge een verhaal van kleine marges. Nieuwe simulaties tonen vooral hoe dicht het verschil is met een hele reeks Europese concurrenten. Een paar punten meer of minder kunnen straks bepalen of blauw-zwart doorstoot of vroeg wordt uitgeschakeld.

Opta heeft de Champions League door de simulator gehaald en daarbij krijgt Club Brugge een interessante uitgangspositie. Blauw-zwart is de enige Belgische vertegenwoordiger in het kampioenenbal en wordt in de projectie als negentiende van de 36 deelnemers ingeschat. Daarmee bevindt Club zich midden in de brede groep die vooral voor een plaats in de volgende ronde zal strijden.

De simulaties houden rekening met de sterkte van de deelnemers en berekenen vervolgens duizenden mogelijke scenario’s. Helemaal bovenaan staan Arsenal en Bayern München. Arsenal komt uit op gemiddeld 16,52 punten in de league phase, Bayern volgt met 16,43. Manchester City, Barcelona en Liverpool vervolledigen de eerste vijf.

Real Madrid staat opvallend pas zesde in de projectie, voor Paris Saint-Germain en Inter. Ook Manchester United, Aston Villa, AS Roma en Borussia Dortmund bevinden zich ruim boven Club Brugge.

Club Brugge rond belangrijke grens

Voor blauw-zwart voorspelt Opta gemiddeld 10,65 punten. Daarmee staat Club op plaats negentien, net achter Bodø/Glimt en voor RB Leipzig en Napoli. PSV en Porto staan met allebei 11,33 punten slechts iets hoger.

Interessanter is de verdeling van de verschillende mogelijke eindscenario’s. Volgens de simulatie heeft Club Brugge 15,28 procent kans om in de top acht te eindigen. Dat zou rechtstreekse kwalificatie voor de volgende fase betekenen.



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De kans om in de zone van plaats negen tot en met 24 terecht te komen, bedraagt volgens de cijfers 51,86 procent. Opgeteld geeft Opta Club dus ongeveer twee kansen op drie om de league phase te overleven, al blijft een onmiddellijke uitschakeling uiteraard eveneens een reëel scenario.

Die cijfers tonen vooral hoe dicht het in het midden bij elkaar ligt. Bodø/Glimt wordt op 10,81 verwachte punten gezet, Club op 10,65 en Leipzig op 10,12. Napoli volgt met 10,10. Eén overwinning meer of minder kan in zo’n context meteen meerdere plaatsen verschil maken.

Europese grootmachten blijven ver weg

Hoe verder het tornooi vordert, hoe kleiner de kansen voor Club uiteraard worden. Opta geeft blauw-zwart 17,71 procent kans om de achtste finales te bereiken, waarna de percentages snel dalen. Voor een plaats in de kwartfinales staat Club op 6,45 procent, voor de halve finales op 2,14 procent en voor een finaleplaats op amper 0,75 procent.

Daarmee behoort Club duidelijk niet tot de favorieten, maar evenmin tot de grootste outsiders. Ploegen als Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Sabah en Slovan Bratislava worden bijvoorbeeld duidelijk lager ingeschat.

Aan de andere kant is het verschil met de absolute top enorm. Arsenal krijgt in de verschillende fases telkens bijzonder hoge kansen, net als Bayern, Manchester City en Barcelona. Ook Liverpool en Real Madrid worden vanzelfsprekend veel verder verwacht.

Voor Club Brugge ligt de eerste uitdaging daarom niet bij dromen van de absolute eindfase. Met een voorspelde 10,65 punten en een plaats rond de top twintig ligt de echte strijd eerst bij het overleven van de league phase. Volgens Opta is dat allesbehalve onmogelijk.