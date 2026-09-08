Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro
Foto: © photonews
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Club Brugge is er met een wedstrijd tegen Aston Villa opnieuw aan begonnen in de Champions League. En dus is de vraag opnieuw hoever de Belgen zullen raken. De top-24 is en blijft het doel voor de Bruggelingen. Ondertussen wacht mogelijk ook een andere ongeziene jackpot.

Vorig jaar greep Club Brugge nog (nipt) naast een ticket voor de FIFA World Cup for Clubs. Een prestigieus toernooi, waar je al meer van 50 miljoen euro voor vangt door alleen maar mee te doen - laat staan als je ook wat resultaten kan neerzetten.

In 2029 komt er een nieuwe kans voor Club Brugge en op dat gebied ziet het er op dit moment wél voorspoedig uit voor de Bruggelingen, die momenteel op een knappe twaalfde plaats staan in de UEFA-ranglijst wat de Champions League betreft.

Club Brugge heeft nog twee jaren om zich te plaatsen voor FIFA Club World Cup

Daarmee zouden ze nipt uitverkoren zijn om er in 2029 bij te zijn, al is de definitieve ranglijst natuurlijk nog lang niet bekend. De winnaars van de Champions League doorheen de jaren en daarbij ook de ploegen die in de Champions League doorheen de jaren het beste presteren komen daarbij in aanmerking.

Er zijn twaalf UEFA-tickets beschikbaar - tenzij de FIFA nog zou besluiten het toernooi met 48 clubs te laten doorgaan, maar dan is dat ook sowieso extra goed nieuws voor Club Brugge dat er dan al helemaal niet meer naast kan pakken.

Club Brugge staat op 12 in de UEFA-lijst

Maar zelfs met 12 kandidaten lijkt de kans groot dat Club Brugge er zal raken. Blauw-zwart staat momenteel twaalfde met 33.000 punten en heeft er al twee topseizoenen opzitten. Benfica en Monaco zijn er als dichtste achtervolgers niet bij, waardoor de kloof met hen en de rest alleen maar kan groeien.

Voor Club Brugge kan elk punt de komende zeven wedstrijden dus van waarde zijn. Als de top-24 gehaald zou worden, dan levert dat ook opnieuw bonuspunten op. Alle hens aan dek dus, te beginnen met speeldag 2 in de Champions League.

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