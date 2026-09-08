Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge-speler moet honderden uren vrijwilligerswerk doen
Foto: © photonews
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Lee Hanbeom mag zich dankzij een gouden medaille op de Asian Games van 2022 gelukkig prijzen. De Zuid-Koreaanse verdediger van Club Brugge is gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichte legerdienst, maar helemaal aan de militaire verplichtingen ontsnapt hij niet. Zijn verhaal is op zijn minst opmerkelijk.

"Elke man in Zuid-Korea dient anderhalf jaar dienst te doen", legt Hanbeom uit in HLN. De legerplicht is er een belangrijk onderdeel van het leven van jonge mannen. Ook tijdens zijn schooltijd was het onderwerp nooit ver weg. "Die legerplicht, op school waren we er dagelijks mee bezig."

Hanbeom behoort echter tot de uitzonderingen. Zijn gouden medaille met de Zuid-Koreaanse U23 op de Asian Games van 2022 leverde hem een gedeeltelijke vrijstelling op. Een klassieke legerdienst van anderhalf jaar hoeft hij daardoor niet te vervullen. Toch betekent dat niet dat hij volledig verlost is van zijn militaire verplichtingen.

Honderden uren vrijwilligerswerk

De verdediger van Club Brugge moet namelijk een alternatief militair programma afwerken. Dat gebeurt zelfs tijdens zijn professionele voetbalcarrière in België.

"Ik ben verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Twee uur lang praten met tieners over voetbal en over het leven. Twee à drie keer per week tussen 14 en 16 uur. Het maakt deel uit van het militaire programma."

De verplichting is bovendien behoorlijk omvangrijk. Hanbeom moet honderden uren spenderen aan zijn alternatieve dienst. "In totaal moet ik... 544 uur afwerken in 2 jaar en 10 maanden tijd. Alles gebeurt via FaceTime."

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Zo combineert de verdediger zijn leven als profvoetballer bij Club Brugge met een verplichting die duizenden kilometers verderop in Zuid-Korea wordt opgevolgd. Twee tot drie keer per week spreekt hij met Koreaanse jongeren over voetbal en het leven.

Nog een militaire training wacht

En zelfs daarmee zit het militaire luik er voor Hanbeom nog niet op. Na het seizoen wacht hem nog een opvallend onderdeel van zijn verplichtingen.

"Na het seizoen moet ik op bootcamp. Vier weken lang - ik zal mijn vakantie in Korea bij het leger spenderen."

Wat hem daar precies te wachten staat, weet hij zelf nog niet helemaal. "Wat ik er dan moet doen? Schieten. Ik weet het niet, een soort van basistraining, zeker."

Eén onderdeel staat alvast vast. Hanbeom zal ook fysiek kennis moeten maken met de militaire training. "Oh ja, en trainingen afwerken met gasmaskers."

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