Dit enorme bedrag gaat het nieuwe stadion Club Brugge per seizoen opleveren

Het nieuwe stadion van Club Brugge moet niet alleen voor een betere voetbalbeleving zorgen, maar vooral een enorme financiële hefboom worden. Voorzitter Bart Verhaeghe verwacht dat de nieuwe voetbaltempel jaarlijks tot 40 miljoen euro aan extra inkomsten kan opleveren, zegt hij in De Tijd. Dat is volgens hem ongeveer evenveel als wat Club momenteel uit één seizoen Champions League haalt.

Het stadion met ruim 40.000 plaatsen moet Club Brugge op commercieel vlak naar een ander niveau tillen. Vooral de hospitality wordt fors uitgebreid. Het aantal plaatsen voor bedrijven, VIP's en loges stijgt van ongeveer 1.000 naar 5.000. Daarnaast komen er een museum, rondleidingen en een fanshop van 1.000 vierkante meter.

Ook het aantal abonnees moet flink omhoog. Club mikt op 32.000 abonnementen, tegenover ongeveer 24.000 in Jan Breydel. De grotere capaciteit en het ruimere horeca-aanbod moeten bovendien extra inkomsten genereren op wedstrijddagen.

20 miljoen extra voor de sportieve werking

Het meest opvallende cijfer is evenwel wat er van die extra inkomsten overblijft voor de sportieve werking. Verhaeghe rekent, na aftrek van de rentelasten, op ongeveer 20 miljoen euro extra per jaar die in de ploeg en de sportieve structuur kan worden geïnvesteerd.

Dat kan de positie van Club Brugge in België én Europa verder versterken. De investering van ongeveer 200 miljoen euro moet zo op termijn niet alleen zichzelf terugverdienen, maar Club ook structureel meer financiële slagkracht geven.

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Het nieuwe stadion wordt daarmee veel meer dan een nieuwe thuisbasis. Voor Club Brugge moet het een jaarlijkse inkomstenmachine worden die de club minder afhankelijk maakt van uitzonderlijke transferinkomsten en Europese kwalificatie. De opening staat gepland voor de zomer van 2029.